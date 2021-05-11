Тих, хто записався на вакцинацію від COVID-19 у "Дії", щепитимуть у вихідні
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Президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова з впровадження окремих днів для вакцинації українців, які записалися в лист очікування через додаток "Дія".
Про це повідомляється на офіційному сайті президента за підсумками селекторної наради щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19, передає Цензор.НЕТ.
"На нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток "Дія ". Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я щодо впровадження окремих днів, а саме – вихідних, для вакцинації цих осіб. Їх наразі 532 тисячі", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, за добу в Україні вакцинували від коронавірусу 2 194 людини, в Києві і трьох областях не зробили жодного щеплення.
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Почему не увеличить количество пунктов а всех загонять на ВДНХ??!!! ДЕБИЛЫ!!!