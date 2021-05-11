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Тих, хто записався на вакцинацію від COVID-19 у "Дії", щепитимуть у вихідні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Тих, хто записався на вакцинацію від COVID-19 у

Президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова з впровадження окремих днів для вакцинації українців, які записалися в лист очікування через додаток "Дія".

Про це повідомляється на офіційному сайті президента за підсумками селекторної наради щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19, передає Цензор.НЕТ.

"На нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток "Дія ". Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я щодо впровадження окремих днів, а саме – вихідних, для вакцинації цих осіб. Їх наразі 532 тисячі", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, за добу в Україні вакцинували від коронавірусу 2 194 людини, в Києві і трьох областях не зробили жодного щеплення.

Також читайте: У 2021 році Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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11.05.2021 15:02 Відповісти
Ага...в полночь...при полной луне...
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11.05.2021 15:08 Відповісти
у нійний клуб наряд нацгвардії і медбригаду - усіх уколоть. тоді випустить.
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11.05.2021 20:56 Відповісти
"...хто записався на вакцинацію від COVID-19 у "Дії", щепитимуть у вихідні" - ну слава богу, хоч в робочі дні будуть тверезі.
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11.05.2021 16:03 Відповісти
Може не «щепитимуть», а прищеплять? Плятььььь
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11.05.2021 16:25 Відповісти
простая арифметика - в Дие записалось 500 тысяч. Их как сказал ЗЕ и СТЕ будут прививать по выходным. Из статистики, сейчас по выходным дням на всю Украину прививают по 1000 человек. Имеем 104 выходных для (суббота и воскресенье), по тысяче вакцинированных - ну таким макаром, записавшихся в Дие, привьем к концу 2026 года! Ура! Вот така вона - перемога по ЗЕ и СТЕ!
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11.05.2021 16:36 Відповісти
я уже 2 месяца как в Дие записан, записался в первые дни когда эта возможность появилась в приложении. За это время я и моя семья, и родители уже успели все переболеть ковидом и выздороветь. Вот и ***** теперь мне это надо? Конченые зеленые *****
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11.05.2021 18:28 Відповісти
Дебилы!! Почему не каждый день? Зачем всех желающих загонять в толпу порча выходные?!! При заявке в Дія указывались удобные пункты для вакцинации... это похеряно??!!!
Почему не увеличить количество пунктов а всех загонять на ВДНХ??!!! ДЕБИЛЫ!!!
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04.06.2021 13:35 Відповісти
 
 