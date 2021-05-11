Рішення про незадовільну роботу виконавчого органу "Укргідроенрго" могло базуватися на неправдивих відомостях, - Наглядова рада

Наглядова рада ПрАТ "Укргідроенерго" не погоджується з рішенням Кабінету Міністрів про визнання роботи Наглядової ради та Виконавчого органу компанії в 2020 році незадовільною.

Про це ідеться в заяві Наглядової ради.

Наглядова рада наголошує, що попри складний для енергетичної системи України 2020 рік, планові фінансові показники компанії не тільки були виконані в повному обсязі, але й перевиконані за окремими напрямами.

Так, чистий прибуток ПрАТ "Укргідроенерго" у 4,7 раза перевищив зазначений у плані і становив 4,1 млрд гривень, інвестиційна програма виконана в повному обсязі (3,5 млрд гривень); фактичні обов’язкові платежі до бюджету становили 3,5 млрд гривень при плані в 2,3 млрд гривень; темпи приросту активів становили 18,2% при плані 3%.

Наглядова рада компанії в 2020 році також перевиконала показники ефективності, які були поставлені перед нею Кабміном: досягнуто показник рентабельності EBITBA у 51,2% (перевиконання становить 26,2); показник чистого доходу на одну акцію становив 117,6 грн/акція, що на 67,6 грн більше від плану; коефіцієнт фінансової стійкості "Укргідроенерго" становив 2,7.

"З огляду на вищезазначені показники діяльності компанії, є незрозумілими підстави прийняття вказаного рішення. Ми не можемо погодитись з визнанням Акціонером роботи Наглядової ради та Виконавчого органу товариства у 2020 році незадовільною. На жаль, представники Наглядової ради не були запрошені на розгляд цього питання і не проводились та не ініціювались спільні зустрічі до ухвалення цього рішення ні Акціонером, ні його представниками", - наголошується в заяві.

Крім того, Наглядова рада звертає увагу на те, що ухваленню зазначеного рішення Кабміну передувало звернення уряду до неї стосовно можливого дострокового припинення повноважень гендиректора "Укргідроенерго" за результатами ревізії Державної аудиторської служби України.

"Наглядова рада опрацювала звернення уряду і проаналізувала матеріали ревізії та вимоги Держаудитслужби. У Наглядової ради виникли обґрунтовані сумніви щодо неупередженості висновків і правомірності внесення до акта ревізії та вимоги Держаудитслужби ряду відомостей. Виконавчий орган повідомив Наглядову раду про оскарження результатів ревізії в судовому порядку, а також про зареєстроване кримінальне провадження щодо внесення посадовими особами Держаудитслужби завідомо неправдивих відомостей до акту ревізії", - йдеться в заяві.

Зважаючи на всі ці факти, Наглядова рада закликає Кабмін до конструктивного і відкритого діалогу в інтересах ПрАТ "Укргідроенерго", на базі кращих міжнародних практик у сфері корпоративного управління державними підприємствами, яких дотримується Україна.