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Закарпаття (1581) міст (827) Велике будівництво (718)

Відразу 12 аварійних мостів на трасі від Хуста до Буштино ремонтують у Закарпатській області, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На ділянці від Хуста до Буштино робітники почали ремонт одразу 12 аварійних мостів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка.

У смт Вишково планують побудувати новий міст європейського класу через річку Чорна Тиса завдовжки 323,2 метра.

За словами заступника голови ОДА, дорога Т-07-37, що проходить через область, перебуває у жахливому стані. Через велику колійність, ями і руйнування краю проїжджої частини, інтенсивність руху на дорозі доволі низька - майже 3 тис. одиниць на добу.

Очікується, що після відновлення цей показник підвищиться вдвічі.

Роботи з реконструкції 12 мостів проводить підрядна організація "ПБС" у межах президентської програми "Велике будівництво", вартість робіт - понад 535 млн грн.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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Відразу 12 аварійних мостів на трасі від Хуста до Буштино ремонтують у Закарпатській області, - ОДА 01

Автор: Наталя Джума
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Как бы после "ремонта" эти мосты вообще не завалились
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11.05.2021 15:41 Відповісти
Ей, придурки, на цій ділянці не має ні одного моста. Перший міст в самому смт. Буштино через пересохлий потічок, а тільки зразу за Буштином міст через Тису (річка Чорна Тиса знаходиться 70 км далі по трасі). Вишково знаходиться в декількох км від цієї траси. Коротше - проект "Велике крадівництво" продовжується.
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11.05.2021 16:18 Відповісти
ну, що ви так емоційно, написано ж: "планують побудувати новий міст єврейського клясу Джерело: https://censor.net/ua/n3264553" та "Роботи з реконструкції 12 мостів проводить підрядна організація "ПБС" у межах приЗе!дентської програми "Велике крадівництво", вартість робіт - понад 535 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3264553"
Думаєте подавляться та не проковтнуть чи глобус Закарпаття не вивчили? Відразу 12 аварійних мостів на трасі від Хуста до Буштино ремонтують у Закарпатській області, - ОДА - Цензор.НЕТ 8802
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11.05.2021 17:48 Відповісти
"Зам главы Закарпатской ОГА" - назначенец в доле. Если бы это было не так, то он бы рассказал не СКОЛЬКО мостов ремонтируют, а КАК их ремонтируют. Например, то что "ПБС" не имеет ресурсов для одновременного ремонта 12 мостов. Поэтому на каждом мосту работает "3 калеки" и поэтому мосты будут делаться долго и через жо...пу. Собственно, это стандартная ситуация для "Большой ****** стройки".
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11.05.2021 16:29 Відповісти
 
 