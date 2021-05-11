Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру двом народним депутатам. Парламентарії підозрюються в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
Про це Венедіктова повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі", - йдеться в повідомленні.
"За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентарям" про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних. Отже, народні депутати М І К підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму. За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", - додала генпрокурор.
За даними Цензор.НЕТ, йдеться про нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві відбуваються обшуки.
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юдьчин зебіл, вчи матчасть
Снова меня думать принуждают: а что бы сие означало?
На лютневий наїзд на Медведчука Путін відповів скупченням військ біля наших кордонів. Впевнений, що на цей наїзд на свого кума Путін теж відповість
І не важливо, який наїзд - реальний чи фейковий, пов"язаний з переділом власності
А вашу зеленую ботоферму же недавно Госдеп накрыл. Откуда вещаете? В Ольгине переехали?
СПЄКТАКЛЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ - ТРЕБА Ж БАЙДЕНУ ПОКАЗАТИ ЩО Зе ЦЕ
НЕ МАРІОНЕТКА ОЛІГАРХІВ Тільки шкода нікого не посадять і громадянства
не позбавлять.
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
-Петя,приготовься,ты следующий!
Это все произошло при предателе и малоросе Зеленском.
И вот теперь патриоты и соратники великого гетьмана порошенко клеймят позором этого малороса и предателя зелю, а заодно и всех зебилов.