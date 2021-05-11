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депутат (1577) Медведчук (1323) Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2351)

Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру двом народним депутатам. Парламентарії підозрюються в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Про це Венедіктова повідомила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі", - йдеться в повідомленні.

"За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентарям" про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних. Отже, народні депутати М І К підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму. За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", - додала генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі Медведчука ведеться кропітка робота, - генпрокурор

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві відбуваються обшуки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+82
Іспанський футбольний клуб "Вільяреал" на своєму офіційному акаунті опублікував картинку на честь виходу до фіналу Ліги Європи.
Будемо вболівати за цей клуб, бо вони знають:
1. Чий Крим
2. Росія - то Азія, а не Європа.Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку: нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6368
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11.05.2021 15:48
+29
Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9803
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11.05.2021 16:08
+28
Если бы еще застрелили "при попытке побега". А с "паломницей" Оксаной Марченко все хорошо, она не при чем, на ней все деньги - она финансировала терроризм!
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11.05.2021 15:50
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Або спростування рішення Верховного суду України, або- Ляшко!
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11.05.2021 17:49 Відповісти
Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7174
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11.05.2021 17:58 Відповісти
Та пішов им нх, зеьіл, шукай сам. І не видумуй, ніби юридична служба у мертвечука настільки простачки, що не підстрахувались декількома судовими розглядами по одній і ті ж справі.
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11.05.2021 21:14 Відповісти
"Запарєбріка" не вкриєш за українською!))) Як погоди нарасії?
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12.05.2021 12:04 Відповісти
"зараз не буду навіть старатися згадати". Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2894 У твоїй голові оперативка заслабка. Треба міняти голову.
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11.05.2021 17:34 Відповісти
пшол нах, удохни
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11.05.2021 17:39 Відповісти
Останній аргумент казкових!)))
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11.05.2021 17:51 Відповісти
Як можна міняти "ніщо" на "щось"?)))
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11.05.2021 17:50 Відповісти
за два года не дошло,что зекретины только аносировать могут?)
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11.05.2021 16:08 Відповісти
Да почему же только анонсировать, матушка?! Телеканалы Медведчука вот закрыли. Теперь и до самого Медвечука добрались. Ты же, ватка, громче всех тут верещала, что каналы через неделю откроют. Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1160
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11.05.2021 16:10 Відповісти
пособников террористов садят на лет 20ть минимум,а не закрывают им каналы,при этом оставляя сидеть в парламенте
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11.05.2021 16:13 Відповісти
"пособников террористов садят на лет 20ть минимум", ну, как Порошенко с Медведчуком сделал. Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 856 Ничего, сядет и Медведчук, и его дружок Порошенко.
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11.05.2021 16:17 Відповісти
Так пособником террористов мертвечука официально объявил баканов,но никто его не посадил и оставили в раде -при чем тут Порошенко?
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11.05.2021 16:27 Відповісти
Расскажу тебе, ватка, особенности украинской правоохранительной системы. 1.Объявить пособником террористов, для того, чтобы это имело какие-то юридические последствия, имеет право только суд. А вод для того, чтобы материалы дошли до суда, нужно завести уголовное дело, что сейчас и было сделано. 2.Кроме того, если человек - депутат ВРУ, то для привлечения его к ответственности нужно еще голосование в Раде по представлению прокуратуры.
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11.05.2021 16:35 Відповісти
не потрібно.
юдьчин зебіл, вчи матчасть
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11.05.2021 16:49 Відповісти
Ось це і все, що ти можеш відповісти. Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2305 Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7818
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11.05.2021 16:52 Відповісти
вчи! Тобі згодиться
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11.05.2021 16:54 Відповісти
Пан, а ви є жорстока людина- соєву отару без пайки глоду залишаєте!)))
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11.05.2021 17:16 Відповісти
Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5424 Нехай піднімають свій профісійний рівень, щоб не задарма гроші отримували.
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11.05.2021 17:30 Відповісти
Отакої- звідкіля нарасії професійний рівень? Петро Олексійович винаймає найдешевших, тому що заощадливий!)
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11.05.2021 17:35 Відповісти
соєву отару без глоду, а навіщо соєвим глід, к соя є, ви шмаркляві зебілята вже якось визначтесь, бо у вас все змішалось, хоча чому дивуватись, зебіли мля.
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11.05.2021 19:06 Відповісти
Глоду пережер, бідолашний, чи то соя так штирить?)))
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12.05.2021 12:08 Відповісти
Не кажется подозрительным что "добрались" спустя день, как МВФ сказала что без реформ существенных денег никто зе-банде не даст? Ииии, опппа! Прогресс!
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12.05.2021 01:26 Відповісти
О-оп! Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 716
Снова меня думать принуждают: а что бы сие означало?
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11.05.2021 16:04 Відповісти
Ничего.Как санкции,против их каналов,вещает эта шобла-****,на других... Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3025
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11.05.2021 16:12 Відповісти
Вот именно! Шобла приглашается на 5 канал Порошенко. Так что, с помощью своего верного соратника, шобла без аудитории не останется. Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1618
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11.05.2021 16:15 Відповісти
Ти ще спитай- чому вони за пана Тупицького впряглись?)))
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11.05.2021 17:18 Відповісти
вот что Байден и его посол Блинкен животворящие делают))) видно крепко сопле всыпали позавчера - сразу засуетился
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11.05.2021 16:06 Відповісти
Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9803
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11.05.2021 16:08 Відповісти
Жаль, что при Порошенко не всыпал люлей из за Медвечука. Так хоть бы 7 лет не ждали. Может хоть погоняют немного.
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11.05.2021 16:10 Відповісти
Открою тебе большой секрет,откровенная брехня зели действует только на его адептов,т к они полные дегенераты ,не способные анализировать, от слова совсем)
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11.05.2021 16:32 Відповісти
Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4880 В чем брехня? Ведь дело на Медведчука генпрокуратура при Зеленском завела реальное. Статью прочитай, ватка. Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8793
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11.05.2021 16:41 Відповісти
Дело на мертвечука завели при Порошенко,в феврале 2019го,но Венедиктова спроможилась подписать его только сейчас -так ,что иди ты лесом со своей брехней
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11.05.2021 16:55 Відповісти
Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4476 Так если на Порошенко завели дело еще в феврале 2019го, то Венедиктовой не надо было ничего сейчас подписывать, ибо тогда прокурором был Луценко, и именно он должен был подписать, дать делу ход, сделать подання в Раду, и все такое. Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7972
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11.05.2021 17:09 Відповісти
Вони вже вкрай забрехались, але інколи здається, що вону самі вірять у свою маячню!)))
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11.05.2021 17:20 Відповісти
Я визнаю, що помилився. Медведчук у лютому 2019 року ще не був депутатом. Тобто, для Луценка взагалі ніяких перешкод не було для притягнення його до відповідальності. Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 912
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11.05.2021 17:39 Відповісти
От ти хунто така- лишив Валєру глоду на ніч, знов йому без перепочинку маячню строчити!)))
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11.05.2021 17:54 Відповісти
Ну, ты же веришь, особенно после первых пол литра)))
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11.05.2021 17:50 Відповісти
Между завести дело и найти доказательства бывает и десяти лет недостаточно. Но, тебк , дятел, ни одного дела в руках не держащего откуда этотзнать?
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11.05.2021 17:48 Відповісти
Я бы не спешил ликовать,знаем мы эти обыски... Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9497
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11.05.2021 16:10 Відповісти
За пару-тройку дней до визита Блинкена Медведчук так сдрыстнул из Украины, что пыль до сих пор оседает. Информация была везде, но в ключе "как это подсанкционный Медведчук у нас по заграницам шастает?!" Уверен, что без разрешения ОПы, а именно лично бубочки или, что вероятнее, Ермака, никуда бы этот вражина не делся. А теперь сидит в кофейне где-нибудь в Австрии или даже в Москве и улыбается, читая в инете новость о страшном подозрении, что ему Венедиктова выписала.
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11.05.2021 16:16 Відповісти
дяка пане байден за те що вмієте взяти кого тре за яйця. але ці люди давно в бігах, вони були в курсі. бо це все вистава. на яку Зе лох купиться
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11.05.2021 16:16 Відповісти
Зассыт Вова Медведчука тронуть,он врага врагом назвать,не может,из себя-выдавить.А Медведчуку-только,баллов добавит.
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11.05.2021 16:21 Відповісти
Так, этап подозрение Медведчуку и Козаку. И что будет дальше? Опять никто их не приведет? Эх, тяжело быть генеральным прокурором. Никто не слушается. Пора обратно в школу. Там студенты не отвертятся
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11.05.2021 16:22 Відповісти
По результатам обысков, местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры по его установке и вручении ему ходатайства о содержании под стражей", - добавила генпрокурор.Источник: https://censor.net/ru/n3264556 - вот готов на 100 бакинских поспорить, что нардепа М, никто собственно и не искал. Потому, что Ермак с Татаровым не давали такой команды.
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11.05.2021 16:23 Відповісти
...По результатам обысков, местонахождение нардепа М не установлено.. Источник: https://censor.net/ru/n3264556 - вот это самое интересное - искать у нас обвиняемых любят и любят искать долго..., думаю - не найдут, тем более товарища М...., скорее всего, он сел в самолет и тю-тю, какая-там граница, какой кордон..., думаю сбу ему уже обо всем доложило и даже напомнило...
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11.05.2021 16:24 Відповісти
Единственная закономерность все эти два года -чем громче брехня зекретинов,тем больший урон они в этот момент наносят Украине...
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11.05.2021 16:24 Відповісти
Нужно сделать так, как в США, что гос измена карается смертной карой или пожизненным сроком без права на досрочное освобождение! Зло должно быть покарано, а не творить море зла и жить, как боги за счет этого зла.
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11.05.2021 16:28 Відповісти
Гарне рішення. Однак приймаючи його Зе повинен розуміти наслідки.
На лютневий наїзд на Медведчука Путін відповів скупченням військ біля наших кордонів. Впевнений, що на цей наїзд на свого кума Путін теж відповість
І не важливо, який наїзд - реальний чи фейковий, пов"язаний з переділом власності
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11.05.2021 16:33 Відповісти
той військовий стан був локальним по території і часу.
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11.05.2021 16:50 Відповісти
Авжеж- "ви нє панімаєтє, єто другоє"!
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11.05.2021 17:22 Відповісти
И шо? Все равно война будет рано или поздно. Или будет вечная угроза. Не знаю, что даже хуже. Лучше бы уже сунулись к нам, пока Запад нас поддерживает, получили бы люлей, да и распались бы себе на здоровье.
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11.05.2021 16:49 Відповісти
Беня решил от себя внимание отвлечь за счет Мертвечука. А заодно, подобрать, что от того отвалится.
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11.05.2021 16:45 Відповісти
Вы, порохоботы, как-то определитесь, это Беня решил внимание отвести, или Зеленскому Блинкен приказал. Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7193
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11.05.2021 16:51 Відповісти
Мертвечука решил закозлить Беня. В реальности, его не посадят. Отожмут все, и отпустят к куму. И еще Пороха пришьют к делу.
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11.05.2021 16:55 Відповісти
1.Вы прямо разрушаете всю идеологическую основу порохоботов, ведь они же убеждены, что все дело в Байдене и Блинкене. 2."Отожмут все, и отпустят к куму". Так это же будет просто замечательно! 3."еще Пороха пришьют к делу". - Ну, если еще и так, то это прямо праздник какой-то! Но огорчу вас, думаю, что Порошенко тоже к Путину отпустят. Там сейчас большинство его коллеги по Пратии Регионов и по работе в правительстве Януковича сидят. И там в Москве Порошенко никто не помешает встречаться с Медведчуком, а не так, как было в Киеве - ночью, тайно, со слежкой.
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11.05.2021 17:05 Відповісти
Я не порохобот, хотя, голосовал за него. Впрочем, называйте как хотите.
А вашу зеленую ботоферму же недавно Госдеп накрыл. Откуда вещаете? В Ольгине переехали?
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11.05.2021 18:24 Відповісти
Вони ще з Кремля методичок не отримали!)))
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11.05.2021 17:23 Відповісти
А предалелей Родины треба на гилляку!
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11.05.2021 17:01 Відповісти
Местоположение М. не установлено аха-хах очередной цирк :сначала предупреждают ,потом подозрение обьявляют
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11.05.2021 17:06 Відповісти
Даже, если Медведчук сбежит, это уже замечательно. Более того, если он сбежит - это самый лучший для Украины вариант.
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11.05.2021 17:18 Відповісти
Если вагнеровцы не попадут в Украину - это лучший для нее вариант. Как же слышали
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11.05.2021 17:58 Відповісти
щойно екс-нардепка Вікторія Пташник на т/к Еспресо в програмі Христини Яцків заявила, що ні Козака, ні мертвечука наразі в Україні нема - виїхали загодя.
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11.05.2021 17:21 Відповісти
А при Порошенкові Медведчук спокійно жив в Україні, прозначався Порошенком спецпредставником від СБУ, а виявляється, що вигнати зрадника з України дуже просто. Порохоботи будуть сумувати за Медведчуком. Ти хоч листи йому писатимеш?
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11.05.2021 17:46 Відповісти
Мертветчук был в переноворной группе по обмену пленными. Ты , ****, посидел на подвале в дыныре, быстро бы понял что по чем
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11.05.2021 18:00 Відповісти
И как, много наменял пленных? Немного. Порошенко обратился в СБУ по поводу неэффективной работы Медведчука на переговорах по освобождению заложников
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11.05.2021 21:46 Відповісти
Україні твоєї портянки вистачить, зебілятко тупе.. При По Мертвечина сиділа в своїй хижці і далі ТКГ носу не казало. А при Зе-дегенераті обзавівся каналами, і другою за велечиною фракцією в раді..
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11.05.2021 18:27 Відповісти
Брать их сразу за жабры ( жаль что в этом списке по ошибке нет еще хотя бы Рабиновича и Шуфрича)
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11.05.2021 17:48 Відповісти
а Нестор стане безхазяйним, ну просто так буде гуляти, чи тоже піде разом. А чим же так налякав Медведчук гнусавого, що той видає такі фортелі. Може почитав справу Ющенка 2004 року і наклав в .... ?
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11.05.2021 18:16 Відповісти
Хорошо наверное Блинкен дал по жопе Зеленскому и его жопализам Ермакам, Арахамиям и прочей зеленой швали!! Потому, что Медведчук ещё долго бы бегал по нашим городам!!
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11.05.2021 18:35 Відповісти
Хороша новина, але радуватися будемо тоді, коли мєртвєтчук сяде за грати (в чому я дуже сумніваюся)
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11.05.2021 18:53 Відповісти
А місцезнаходження Вовка вже встановили??? Зараз Медведчук буде давати інтервью,що він знаходиться у Раді, а його будуть "шукати" з скаженими собаками...потім будуть 100 разів, як суддям, оголошувати підозру...а потім закроють справу. Але як гарно усім розповіли!
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11.05.2021 19:22 Відповісти
наконец то очко государево созрело..
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11.05.2021 20:11 Відповісти
Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7760
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11.05.2021 20:23 Відповісти
ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі". Спічрайтери Венедиктової хоч розуміють що написали?
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11.05.2021 21:12 Відповісти
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение двум народным депутатам. Парламентарии подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Источник: https://censor.net/ru/n3264556

СПЄКТАКЛЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ - ТРЕБА Ж БАЙДЕНУ ПОКАЗАТИ ЩО Зе ЦЕ
НЕ МАРІОНЕТКА ОЛІГАРХІВ Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8522 Тільки шкода нікого не посадять і громадянства
не позбавлять.

Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8142
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11.05.2021 21:35 Відповісти
Сдаецца мне,что когда Блинкен встречался с Пецей,он сказал ему одну фразу:
-Петя,приготовься,ты следующий!
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11.05.2021 23:10 Відповісти
Согласен, думаю так и сказал "приветствую господин пятый и седьмой Президент Украины".
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12.05.2021 07:46 Відповісти
Любитель научной фантастики?
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12.05.2021 16:36 Відповісти
А все дело в том, что при порошенко этот рашистский прихвостень медведчук уже сидел в тюрьме, не имел никаких каналов (благодаря которым он смог пролезть в Раду), не имел никакой газовой трубы, не летал на россию на собственном самолёте...
Это все произошло при предателе и малоросе Зеленском.

И вот теперь патриоты и соратники великого гетьмана порошенко клеймят позором этого малороса и предателя зелю, а заодно и всех зебилов.
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11.05.2021 23:26 Відповісти
Так , страшно подумати, невдовзі зелена чума і нашого славного Петра Олексійовича заарештує. Це жах.
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12.05.2021 00:08 Відповісти
айайай какая пидступная зрада.
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12.05.2021 00:11 Відповісти
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