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УАЗ із п'яними терористами знищений внаслідок наїзду на свою ж протитанкову міну ТМ-62, - 10 ОГШБр

Новини Цензор.НЕТ Події

УАЗ із п'яними терористами знищений внаслідок наїзду на свою ж протитанкову міну ТМ-62, - 10 ОГШБр

Сьогодні, 11 травня, близько 13 години, біля селища Бетманове (колишній Червоний Партизан), що розташоване на окупованій частині Донбасу, представники російсько-окупаційних військ, швидше за все, перебуваючи в п'яному угарі з нагоди святкування чергового дня недореспубліки, пересуваючись на автомобілі УАЗ-452, наїхали на свою ж протитанкову міну ТМ-62.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 10 окремої гірничо-штурмової бригади.

"У результаті потужного вибуху УАЗ знищений. У зв'язку з чим взяти кров у водія на аналіз щодо встановлення кількості крові в алкоголі - не видається можливим. Скільки ще п'яниць перебували в транспортному засобі, і що крім них УАЗ перевозив - встановлюється. Чекаємо чергових безглуздих звинувачень (на адресу. - Ред.) ЗС України з метою приховати власну неспроможність і відсутність контролю за особовим складом горе-командирами удаваної республіки", - випливає з повідомлення.

При цьому підкреслюється, що ЗСУ впевнено дотримуються режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На аеродромі під Луганськом зафіксовано скупчення техніки терористів, - ОБСЄ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Если правда, хорошая ньюс. Во время очередного бесконечного майского праздника жизни, так сказать, пораскинули пьяными мозгами русичи недоделанные УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 3234
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11.05.2021 16:06
+23
Здоровья им и хорошего настроения.
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11.05.2021 16:08
+17
Почаще бы таких поводов с невинным видом сказать: а нас там нет.
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11.05.2021 16:06
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Если правда, хорошая ньюс. Во время очередного бесконечного майского праздника жизни, так сказать, пораскинули пьяными мозгами русичи недоделанные УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 3234
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11.05.2021 16:06 Відповісти
Яке прикре самогубство - щас заплачу...
УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 9684
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11.05.2021 16:29 Відповісти
Почаще бы таких поводов с невинным видом сказать: а нас там нет.
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11.05.2021 16:06 Відповісти
Як каже х"йло - "Іхтамнєт". Хоча точніше буде "Іхбольшєнєт"
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11.05.2021 16:09 Відповісти
Здоровья им и хорошего настроения.
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11.05.2021 16:08 Відповісти
На том свете.
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11.05.2021 21:24 Відповісти
УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 6180 вот и съездили за хлебом))) у кабыздоха и хора александрова новые поклонники)))) курадаву с моторылой привет))
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11.05.2021 16:09 Відповісти
звучит как музыка)))
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11.05.2021 16:09 Відповісти
Как сказал бы Илон Маск "УАЗ незапланировано экстренно демонтировался".
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11.05.2021 16:10 Відповісти
Браво. Бра-во! Вот просто малацы, всё правильно сделали.
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11.05.2021 16:11 Відповісти
Поїхали на парад дєдовоєвалів в Пу...ський рай.
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11.05.2021 16:11 Відповісти
На концерт Кабздона
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11.05.2021 16:19 Відповісти
айнезабудемнепрастим УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 6212
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11.05.2021 16:16 Відповісти
У тамошних ворон сегодня банкет. Подан деликатес - яйца с кровью.
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11.05.2021 16:17 Відповісти
хвашизм НІ ПРАДЬОТ!!! СМАГЛІ ПАВТАРІТЬ!!
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11.05.2021 16:19 Відповісти
Ну і х... з ними.
Міна....
Чи таки не з ними?
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11.05.2021 16:19 Відповісти
ну как раз поминальная неделя...еще куличей поедят.
хорошо жы
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11.05.2021 16:29 Відповісти
большой бадабум всегда найдет дамбасянена. неужели карбонарии этого не знали?
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11.05.2021 16:30 Відповісти
На концерт к кобзону...
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11.05.2021 16:36 Відповісти
сайт срувисна о таком не напишет
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11.05.2021 16:39 Відповісти
Отличная подача новости.
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11.05.2021 17:02 Відповісти
Слава ТМ-62 !!!
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11.05.2021 17:12 Відповісти
УАЗ із п'яними терористами знищений внаслідок наїзду на свою ж протитанкову міну ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 9712
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11.05.2021 17:29 Відповісти
Це не смішно. Мінні дистанційно керовані поля існують з 1970р. Пульти правда були смішні - велика коробка з тумблерами і лампочками (тм-72, різні фугаси, дуже дорогі міни). виставляєш - проїде 2 одиниці під 3 вибухне. Де наші валантьори спасающіє абодранную армію - кожному взводу по мінному полю на вайфай под андроїд, або на пачкордах під вінду 10 !
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11.05.2021 18:08 Відповісти
Когда враги Украины отправляются в }{уйловский рай- это не смешно, а прекрасно. УАЗ із п'яними терористами знищений внаслідок наїзду на свою ж протитанкову міну ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 5821
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11.05.2021 18:32 Відповісти
Та 100% водила чего то такого ужрался, что смесь с той бодягой что они там выжрали... дало такой эффект..., что он просто на скачке п.рднул - и нахер всех разорвало... вместе с машиной !
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11.05.2021 17:30 Відповісти
енотик уже заждался
УАЗ із п'яними терористами знищений внаслідок наїзду на свою ж протитанкову міну ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 659
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11.05.2021 20:33 Відповісти
Собакам,собачья смерть!!
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09.06.2021 17:37 Відповісти
 
 