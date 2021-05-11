УАЗ із п'яними терористами знищений внаслідок наїзду на свою ж протитанкову міну ТМ-62, - 10 ОГШБр

Сьогодні, 11 травня, близько 13 години, біля селища Бетманове (колишній Червоний Партизан), що розташоване на окупованій частині Донбасу, представники російсько-окупаційних військ, швидше за все, перебуваючи в п'яному угарі з нагоди святкування чергового дня недореспубліки, пересуваючись на автомобілі УАЗ-452, наїхали на свою ж протитанкову міну ТМ-62.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 10 окремої гірничо-штурмової бригади.

"У результаті потужного вибуху УАЗ знищений. У зв'язку з чим взяти кров у водія на аналіз щодо встановлення кількості крові в алкоголі - не видається можливим. Скільки ще п'яниць перебували в транспортному засобі, і що крім них УАЗ перевозив - встановлюється. Чекаємо чергових безглуздих звинувачень (на адресу. - Ред.) ЗС України з метою приховати власну неспроможність і відсутність контролю за особовим складом горе-командирами удаваної республіки", - випливає з повідомлення.

При цьому підкреслюється, що ЗСУ впевнено дотримуються режиму припинення вогню.

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