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Ми маємо справу з величезною російською "машиною фейків", воювати з нею потрібно комплексно, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ми маємо справу з величезною російською

Робота з протидії дезінформації, яка йде з боку Росії, має бути комплексною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ми маємо справу з протидією дезінформації, яка в першу чергу поступає до нас від північно-східного сусіда. І ми маємо справу з величезною машиною, яка працює на державному рівні - машиною фейків... Воювати з такою величезною машиною потрібно комплексно. Це не тільки Центри (з протидії дезінформації - ред.), наш в першу чергу публічний, він вже працює, створена онлайн-платформа, і в співпраці з громадськими організаціями ми вже почали цю роботу. Це є і запуск на державному рівні проєктів медіаграмотності. Це в тому числі закон "Про медіа", який має бути прийнятий, і де є окрема глава, присвячена російській пропаганді. Це також інші заходи, типу блокування каналів Медведчука", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації

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Топ коментарі
+6
Фейкомьотчик бореться з фейками. Чого тільки не буває в пліснявому світі?
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11.05.2021 16:22
+5
только дошло?
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11.05.2021 16:12
+4
Ще один фейко-завод засів в ОПі.
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11.05.2021 16:12
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Ще один фейко-завод засів в ОПі.
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11.05.2021 16:12 Відповісти
только дошло?
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11.05.2021 16:12 Відповісти
"Мы имеем дело с огромной всемирной "машиной фейков", воевать с ней нужно комплексно, - Геббельс"
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11.05.2021 16:20 Відповісти
Фейкомьотчик бореться з фейками. Чого тільки не буває в пліснявому світі?
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11.05.2021 16:22 Відповісти
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр культуры и информацинной политики Александр Ткаченко. Источник: https://censor.net/ru/n3264567

КРОЛІК З Г + Г БУДЕ БОРОТИСЬ З УДАВОМ Мы имеем дело с огромной российской "машиной фейков", воевать с ней нужно комплексно, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 896
Тут треба мачете, а не кремлівські сраколизи.
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11.05.2021 16:32 Відповісти
сайт срувисна первые фейкометчики, кстаи заблокирована в ордло(лнр)
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11.05.2021 16:33 Відповісти
Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине 04.01.21 / Но Байден разворушил гнездо воров и предателей. И холуй Коломойского , вор государственного значения начал изображать украинского патриота, борца с российской "машиной фейков" .
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11.05.2021 16:39 Відповісти
вали на срувисну свинорус
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11.05.2021 18:16 Відповісти
Кто запустил фейк о том, что Порошенко убил брата?
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11.05.2021 16:59 Відповісти
Правда? Хто ж вам лікар, якщо ви людей, які самі стали на захист інформ простору від ворожої пропаганди назвали порохоботами і знецінили їхню роботу, навіть якщо вони були не з "мінстець". 73% Зеприхильників виходить і на контрпропаганду не здатні.
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11.05.2021 17:09 Відповісти
Найбільш впливовою російською пропагандою є російська мова. Просто російська мова.
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11.05.2021 17:20 Відповісти
Не с машиной фейков, а с машиной ЛЖИ, ФАЛЬШИ, МОШЕННИЧЕСТВА и ДЕЗИНФОРМАЦИИ.
Так доступнее
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11.05.2021 18:08 Відповісти
 
 