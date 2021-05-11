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літак (1986) Чорне море (1355) Міноборони РФ (561)

Росія заявила про перехоплення трьох французьких військових літаків над Чорним морем

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія заявила про перехоплення трьох французьких військових літаків над Чорним морем

Російський винищувач Су-30 перехопив над Чорним морем два винищувачі Dassault Mirage 2000 і літак-заправник ВПС Франції.

Про це повідомили у відділі інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії, що входить до пресслужби Південного військового округу (ПВО), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Зазначається, що 11 травня радари "засікли над нейтральними водами Чорного моря  повітряні цілі, що наближалися до російського кордону".

"Екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряні цілі як два літаки тактичної авіації Mirage 2000 і один літак-заправник C-135 ВПС Франції і супроводив їх над акваторією Чорного моря", - сказали в ПВО.

При цьому Су-30 "не допустив порушення державного кордону іноземними літаками".

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У ПВО додали, що "політ російського винищувача виконувався в суворій відповідності до міжнародних правил".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
А можно было написать как пишут здесь в ЕС:
два французских истребителя "Мираж"
- отогнали от топливозаправщика наглую русню...

...а не: усский Су, героически перехватил три самолета
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11.05.2021 16:32
+23
Эта героическая новость для поклонников ОПЗЖ?
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11.05.2021 16:21
+15
Рядовой Ли,возьмите автомат и окружите джунгли!Как он один смог "пресечь" полет трех воздушных суден?
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11.05.2021 16:29
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Эта героическая новость для поклонников ОПЗЖ?
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11.05.2021 16:21 Відповісти
Это знак поддержки Францией нашей территориальной целостности. НАТО с нами!
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11.05.2021 16:27 Відповісти
А можно было написать как пишут здесь в ЕС:
два французских истребителя "Мираж"
- отогнали от топливозаправщика наглую русню...

...а не: усский Су, героически перехватил три самолета
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11.05.2021 16:32 Відповісти
Прошу прощения, что он там отхватил у французов? Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 5595
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11.05.2021 16:40 Відповісти
Пилота Су - заправили через рот... Как то так...
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11.05.2021 17:25 Відповісти
Кацапи вирішили "побикувать"?...
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11.05.2021 16:24 Відповісти
самолёт принял сразу с трёх сторон и дымоход поправили и на море покатали Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 8691
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11.05.2021 16:25 Відповісти
мираж 2000 1970 года выпуска и толстую корову заправщик?и небось еще на крейсерской высоте Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 6807.
этто крутто...
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11.05.2021 16:26 Відповісти
КУДИ ВАМ КАЦАПАМ КРИВИМ ЛАПТЄНОГІМ ТЯГАТИСЯ З НОВИМИ ФРАНУЗЬСКИМИ ВИНИЩУВАЧАМИ Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 5331
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11.05.2021 16:27 Відповісти
Рядовой Ли,возьмите автомат и окружите джунгли!Как он один смог "пресечь" полет трех воздушных суден?
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11.05.2021 16:29 Відповісти
Новость слеплена специально для роСССийского быдла из специального сорта дерьма. Нормальным языком уже не воспринимают.
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11.05.2021 16:36 Відповісти
Взагалі то достатньо заглянути у вікі, щоб побачити що Міражі тупо швидше, сушка могла перехопити тільки бензовоз.
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11.05.2021 16:39 Відповісти
Патамуша херой-умілець.
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07.08.2021 19:25 Відповісти
Перехватил и сопровождал - это две бааААльшушие разницы!
За тремя самолетами гонялся - летун заслужил награду.
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11.05.2021 16:30 Відповісти
Ошибаетесь Что перехватил и что сопровождал -мало разницы для летчика. Наведение на перехват осуществляет штурман КП а непосредственно сопровождение тот же полет и под управлением КП.
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11.05.2021 16:51 Відповісти
Один троих перехзватил? Ох и ссанина в очи
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11.05.2021 16:30 Відповісти
гальский авиаторы долго ржали над мордовским аэропланом слепленым из скреп и веток.
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11.05.2021 16:32 Відповісти
Так два или три? Определитесь, чтобы знать, сколько Звезде Героев давать.
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11.05.2021 16:33 Відповісти
наверное два. третий ватоплан кассабы не смогли запустить.
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11.05.2021 16:35 Відповісти
))) улыбнуло.. почему не написали что один перехватил французскую эскадрилью
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11.05.2021 16:34 Відповісти
Чого Ви такі прискіпливі, скільки змогли завести після параду, стільки і перехопили. Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 6283
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11.05.2021 16:38 Відповісти
Надо признать, французские летчики очень хорошие летуны.
Очень серьёзный отбор в летчики.
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11.05.2021 16:34 Відповісти
Ну, коли в пілоти несерйозний набір, то вони швидко гинуть.
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11.05.2021 16:37 Відповісти
У сушки швидкість на 200 км менша, вони їх просто не догнали.
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11.05.2021 16:35 Відповісти
Проблемы составляли СР -71 (буквы руцькие) Во все других случаях чем ниже эволютивная скорость перехватчика тем лучше. Лететь на перехват Ориона на Су-15 ,-вот это геморой.
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11.05.2021 16:47 Відповісти
паРаша быкует в небе Украинского крыма..... нужно было валить Путлеровского сопровождающего....
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11.05.2021 16:38 Відповісти
Во французы обнаглели! Прорывались через границу РФ. Да еще и такой толпой. А кацап молодец - не допустил, не пропустил. Еще небось и плюнул вслед. А за это, как известно, в РФ медальки дают.
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11.05.2021 16:41 Відповісти
А недавно кацапы «перехватили» над Украиной В-52 и В-1 Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 9670
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11.05.2021 16:41 Відповісти
Угу, ще туалет на МКС перехопили.
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11.05.2021 16:42 Відповісти
Большинство людей не понимают значение слова "перехватили" Летит самолет ,любой , хоть АН-2 , хоть Стелс. Никакой угрозы он не несет , но гипотетически МОЖЕТ нарушить гос границу. На его ПЕРЕХВАТ подымают истребители. Он или они подлетают к цели С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР БЕЗОПОСНОСТИ и что важно НЕ ВКЛЮЧАЯ ВООРУЖЕНИЯ сопровождают цель. Раньше таких перехватов было сотни в день. Это самое рядовое событие. Если летчики адекватные , они фотографируют друг-друга. Зачастую они знают по именам и даже поздравляют с праздниками. Лично у меня таких перехватов сотни.
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11.05.2021 16:44 Відповісти
Та всі розуміють, просто подача інфи така, наче взяли Париж.
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11.05.2021 16:48 Відповісти
Все,- это вы да я . Ну я то точно. А остальные -вряд-ли.
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11.05.2021 16:52 Відповісти
Перевожу.
Кацапский летун перехватил над черным морем 2000 грамм и ему померещились миражи.
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11.05.2021 17:02 Відповісти
Кажется это был тот "истребитель" сухого, что на картинке снизу.
Росія заявила про перехоплення трьох французьких військових літаків над Чорним морем - Цензор.НЕТ 5530
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11.05.2021 17:28 Відповісти
Кацап хотів дозаправитися. А французи йому кажуть на вишуканій французькій мові: " Шлангу вставити тобі можемо, але тільки в жопу". От кацап і відлетів.
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11.05.2021 17:29 Відповісти
А пилоты трех французских военных самолетов над Черным морем в курсе, что их россияне и перехватили? А то французы в неведении состарятся и умрут так и не узнав, что они перехваченные россиянами. Может же во Франции всем перехваченным россиянами французским пилотам какие-то льготы полагаются?
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11.05.2021 17:53 Відповісти
Сачком для бабочек перехватил?
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11.05.2021 19:54 Відповісти
 
 