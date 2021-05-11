Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора
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Сьогодні, 11 травня, о 18:00 розпочнеться брифінг Генерального прокурора Ірини Венедіктової і глави Служби безпеки України Івана Баканова щодо повідомлення про підозру народним депутатам України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Пряма трансляція заходу здійснюватиметься на YouTube-каналі Офісу генерального прокурора: https://www.youtube.com/channel/UCd84qGJiBJCaHKenN0zKeWw
Брифінг відбудеться за адресою: м Київ, вул. Різницька, 13/15.
Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".
11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. Цього ж дня генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/ru/news/3264579/ohrana_medvedchuka_ne_puskaet_v_dom_kontrrazvedchikov_sbu_i_ne_daet_sledovatelyam_vruchit_podozrenie
А что это за кантора такая, которой управляет целый лейтенант, который какал с бубочкой в один горшок? И которую поставала раком охрана Мертведчука и не позволяет произвести обыск? Может СБУ вызвать? И пару танков с вертушками в придачу.
Конкретно!
Але чи це- робота СБУ , чи від ЦРУ "подарочки привезли"
З відповідними "виховними вказівками"
Чи дані були відомі ще при Баризі , але і з ним Медведчук - так само болтал по телефону ?