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Новини Політика України
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Медведчук (1323) державна зрада (1075) Козак (115) Баканов Іван (295) Венедіктова (756)

Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора

Сьогодні, 11 травня, о 18:00 розпочнеться брифінг Генерального прокурора Ірини Венедіктової і глави Служби безпеки України Івана Баканова щодо повідомлення про підозру народним депутатам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Пряма трансляція заходу здійснюватиметься на YouTube-каналі Офісу генерального прокурора: https://www.youtube.com/channel/UCd84qGJiBJCaHKenN0zKeWw

Брифінг відбудеться за адресою: м Київ, вул. Різницька, 13/15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. Цього ж дня генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
По такой статье,они в СИЗО-с утра,должны париться,без права залога.А не брифинги проводить...
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11.05.2021 16:33
+3
Ты тупой зебил...у мертветчука этих домов больше чем у тебя мозгов....в каких то проводят обыски...а в дом где он живет для вручения подозрения охрана эсбэушников не пускает....
https://censor.net/ru/news/3264579/ohrana_medvedchuka_ne_puskaet_v_dom_kontrrazvedchikov_sbu_i_ne_daet_sledovatelyam_vruchit_podozrenie
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11.05.2021 17:26
+2
так статья не им)))
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11.05.2021 16:39
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По такой статье,они в СИЗО-с утра,должны париться,без права залога.А не брифинги проводить...
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11.05.2021 16:33 Відповісти
так статья не им)))
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11.05.2021 16:39 Відповісти
Лед тронулся, или поимеют и отпустят?
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11.05.2021 16:33 Відповісти
вже відпустили. иертвечук вилетів вчора; Козак - тижнів зо три вже поза межами. Так сказав колишній нардеп Мосійчук на т/к Еспресо в програмі Христини Яцків.
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11.05.2021 17:29 Відповісти
Интересно, наши СБУ, МВД хоть где-то не опозорились? Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9210
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11.05.2021 17:47 Відповісти
Печеньки от Госдепа...
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11.05.2021 16:39 Відповісти
Ну-у-у посмотрим чем все это закончится.
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11.05.2021 16:45 Відповісти
Да как закончится?! Через неделю все прекратится, как и медведчуковские каналы через неделю откроют, как порохоботы утверждали.
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11.05.2021 17:16 Відповісти
Вы его еще вручите то подозрение....охрана мертветчука сбэушников на пальце вертела....
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11.05.2021 16:58 Відповісти
Читай по буквам, ватан! "11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука."
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11.05.2021 17:15 Відповісти
ЗЕбанько, ты не кукарекай на Цензоре, а помоги другу бубочки, лейтенанту БЫканову взять штурмом хазу Мертведчука, а то они без тебя совсем обосрались
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11.05.2021 17:22 Відповісти
Ты тупой зебил...у мертветчука этих домов больше чем у тебя мозгов....в каких то проводят обыски...а в дом где он живет для вручения подозрения охрана эсбэушников не пускает....
https://censor.net/ru/news/3264579/ohrana_medvedchuka_ne_puskaet_v_dom_kontrrazvedchikov_sbu_i_ne_daet_sledovatelyam_vruchit_podozrenie
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11.05.2021 17:26 Відповісти
Хочется верить, что эти идиоты таки закроют мертведчука.

А что это за кантора такая, которой управляет целый лейтенант, который какал с бубочкой в один горшок? И которую поставала раком охрана Мертведчука и не позволяет произвести обыск? Может СБУ вызвать? И пару танков с вертушками в придачу. Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 915
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11.05.2021 17:19 Відповісти
Вибачатись будуть?
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11.05.2021 17:21 Відповісти
Слухаю ...
Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6435

Конкретно!
Але чи це- робота СБУ , чи від ЦРУ "подарочки привезли" Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5445
З відповідними "виховними вказівками" Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6916
Чи дані були відомі ще при Баризі , але і з ним Медведчук - так само болтал по телефону ?
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11.05.2021 18:43 Відповісти
 
 