Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора

Сьогодні, 11 травня, о 18:00 розпочнеться брифінг Генерального прокурора Ірини Венедіктової і глави Служби безпеки України Івана Баканова щодо повідомлення про підозру народним депутатам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Пряма трансляція заходу здійснюватиметься на YouTube-каналі Офісу генерального прокурора: https://www.youtube.com/channel/UCd84qGJiBJCaHKenN0zKeWw

Брифінг відбудеться за адресою: м Київ, вул. Різницька, 13/15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. Цього ж дня генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.