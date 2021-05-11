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СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох будинках Медведчука у Києві, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох будинках Медведчука у Києві, - джерело

СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох житлових будинках проросійського політика, кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело у правоохоронних органах.

Прямо зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у столиці, а також у ще двох житлових будинках нардепа в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки.

Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепам Медведчуку і Козаку. Їх підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора
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Топ коментарі
+27
Допригалась це коли дадуть 15 років за державну зраду і посадять з конфіскацією всього майна. а так це кіно для лохторату.
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11.05.2021 16:36
+12
при Порошенко мертвечук сидел тихо как мыша, не было барадатого анала и абизяна кива не теребонькала в ВР))
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11.05.2021 16:35
+10
Они на адной трубе сидели , патаму никто и не теребонькал . ( Особенно кива ) .
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11.05.2021 16:41
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допрыгалась крыса кацапская
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11.05.2021 16:31 Відповісти
Допригалась це коли дадуть 15 років за державну зраду і посадять з конфіскацією всього майна. а так це кіно для лохторату.
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11.05.2021 16:36 Відповісти
Ліпецька фабрика рівно стояла
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11.05.2021 17:06 Відповісти
ІБД 100%
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11.05.2021 16:52 Відповісти
Ну ,если оно не допрыгалось после того ,как его глава СБУ объявил пособником террористов ...
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11.05.2021 16:38 Відповісти
При Порошенку їм так комфортно було. Ніхто не чіпав: монополію на скраплений газ забезпечив, податки можна було не платити, зарплату у конвертах на телеканалах платили, "бодяжне" паливо спокійно продавали. І видовищні "патріоти" не помічали їх зрадливої діяльності всього за 30 рублів агресора.
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11.05.2021 16:49 Відповісти
при Порошенко мертвечук сидел тихо как мыша, не было барадатого анала и абизяна кива не теребонькала в ВР))
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11.05.2021 16:35 Відповісти
Они на адной трубе сидели , патаму никто и не теребонькал . ( Особенно кива ) .
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11.05.2021 16:41 Відповісти
А ты глухой - уже публиковали аудио "тишины" кума во времена пороха... Порох ему везде дал зеленый свет !
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11.05.2021 17:18 Відповісти
Почему только в двух домах, у него всего 2 дома?
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11.05.2021 16:35 Відповісти
зекретин думает,что амерам замылить глаза и этого хватит
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11.05.2021 16:36 Відповісти
Не поэл: Козак же вроде рассиянин, не? В какой госизмене его тут обвиняют? Измене паРаше? Ну тогда его наоборот, следует принять в Киеве с почестями.
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11.05.2021 16:35 Відповісти
Это два разных козломордых Козака)))
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11.05.2021 18:01 Відповісти
))))а баканов самолично мертвечука предупредил,что сегодня очередной цирк для амеров?...зря зекретин думает,что оно может нае кого то,кроме зедегенератов.
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11.05.2021 16:35 Відповісти
Впору волать путинввиди !
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11.05.2021 16:36 Відповісти
СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник - Цензор.НЕТ 3338 МЕЖ БУЛОК)))
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11.05.2021 16:37 Відповісти
Та там и так фсьо на аксанку записано .
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11.05.2021 16:44 Відповісти
Пока СБУ извиняется и спрашивает разрешения, Медведчук свалит через черный ход или улетит на вертолете)
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11.05.2021 16:42 Відповісти
по идее его должны были предупредить ещё вчера и сегодня он должен быть уже у кума ***** в бункере пить чай.
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11.05.2021 16:44 Відповісти
Спектакль для зебилов

Дякую! Дуже дякую!

СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник - Цензор.НЕТ 2221
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11.05.2021 16:46 Відповісти
В 18:00 на пресс-конференции товарищ лейтенант скажет, шо то был отвлекающий манёвр....
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11.05.2021 17:06 Відповісти
Це створюється "відімость" роботи зе!!
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11.05.2021 16:52 Відповісти
Для блинкена - проводят домашнюю работу над ошибками.Шапито
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11.05.2021 17:01 Відповісти
Вперше в історії України: на такому рівні і так буденно!! Одним словом- ворогам не місце в Україні, а тим паче, в політичному житті.
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11.05.2021 17:01 Відповісти
Ждем сериал "Полоумница-"
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11.05.2021 17:16 Відповісти
Два
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11.05.2021 17:18 Відповісти
и надеюсь, руководитель СОГ изымет богатую коллекцию фаллоимитаторов и вибраторов. Иначе он тупой
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11.05.2021 19:29 Відповісти
"вы фсё врётии, галимый пиааар, зрадааа, ыыы...."
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12.05.2021 00:27 Відповісти
 
 