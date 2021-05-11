СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох будинках Медведчука у Києві, - джерело

СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох житлових будинках проросійського політика, кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело у правоохоронних органах.

Прямо зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у столиці, а також у ще двох житлових будинках нардепа в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в будинку проросійського політика Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві проходять обшуки.

Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепам Медведчуку і Козаку. Їх підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора