Охорона Медведчука не пускає в будинок співробітників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ

Охорона Медведчука намагається переконати, що політика немає вдома.

Служба безпеки України намагалася і намагається досі провести обшуки в будинку проросійського політика Віктора Медведчука. За даними ZN.UA, охорона Медведчука викликала адвокатів і намагається переконати представників СБУ, в тому, що його немає вдома, передає Цензор.НЕТ.

Однак, за оперативною інформацією спецслужби, Віктор Медведчук перебуває саме в цьому будинку. Обшук не єдина мета, з якою, за даними ZN.UA, правоохоронці намагаються потрапити у вказану будівлю і зустрітися з Медведчуком.

Раніше СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука. Також Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

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