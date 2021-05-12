Охорона Медведчука не пускає в будинок співробітників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Охорона Медведчука намагається переконати, що політика немає вдома.
Служба безпеки України намагалася і намагається досі провести обшуки в будинку проросійського політика Віктора Медведчука. За даними ZN.UA, охорона Медведчука викликала адвокатів і намагається переконати представників СБУ, в тому, що його немає вдома, передає Цензор.НЕТ.
Однак, за оперативною інформацією спецслужби, Віктор Медведчук перебуває саме в цьому будинку. Обшук не єдина мета, з якою, за даними ZN.UA, правоохоронці намагаються потрапити у вказану будівлю і зустрітися з Медведчуком.
Раніше СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука. Також Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Чи пан Баканов доручив своїм працівникам неодмінно отримати згоду на обшук будівлі у самого власника?
--------------------------
дальше не читаю
В дом богатого буратино - охрана не пускает! Не просто прокурорских,а СБУ!
И где тут государство?!!
Они не имеют права даже на нарезное оружие.
Шокером в лобешник и мордой в асфальт, вернее, брукивочку.
Сторож:
- Кто там?
СБУ:
- Открывайте! Это СБУ!
Сторож:
- Никого нет дома.
СБУ:
- А кто говорит?
Сторож:
- Говорит Москва!