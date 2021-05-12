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контррозвідка (458) Медведчук (1323) обшук (1343) охорона (283) СБУ (10034)

Охорона Медведчука не пускає в будинок співробітників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Охорона Медведчука не пускає в будинок співробітників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ

Охорона Медведчука намагається переконати, що політика немає вдома.

Служба безпеки України намагалася і намагається досі провести обшуки в будинку проросійського політика Віктора Медведчука. За даними ZN.UA, охорона Медведчука викликала адвокатів і намагається переконати представників СБУ, в тому, що його немає вдома, передає Цензор.НЕТ.

Однак, за оперативною інформацією спецслужби, Віктор Медведчук перебуває саме в цьому будинку. Обшук не єдина мета, з якою, за даними ZN.UA, правоохоронці намагаються потрапити у вказану будівлю і зустрітися з Медведчуком.

Раніше СБУ підтвердила, що проводить обшуки в будинку Медведчука. Також Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку: нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.

Читайте також: СБУ проводить обшуки в офісі ОПЗЖ і двох будинках Медведчука у Києві, - джерело

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+119
А мордами в землю уложить ту охрану...что вера в святого осла не позволяет??
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11.05.2021 16:34
+79
А в дом Маруси Зверобий и Татьяны Черновол бакановские парни лихо ворвались
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11.05.2021 16:36
+77
Давай СБУ, пожуй ещё сопли! Не пускают их ёпта!!!
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11.05.2021 16:34
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"Охрана Медведчука не пускает в дом контрразведчиков СБУ..."

Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5055
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11.05.2021 18:18 Відповісти
А що, спецназу в СБУ немає? Так позичили би в ДБР, там спеціалісти ломати ломами двері музея, зломають і в тому будинку.
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11.05.2021 18:30 Відповісти
Скоро простой дворник будет это СБУ сраной метлой гонять.
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11.05.2021 18:31 Відповісти
А до чого тут "перебуває Медведчук дома, чи ні?", коли співробітникам СБУ надано завдання обшуку будівлі?!
Чи пан Баканов доручив своїм працівникам неодмінно отримати згоду на обшук будівлі у самого власника?
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11.05.2021 18:33 Відповісти
Клоунада творится в стране, да и что здесь удивляться, если самый главный клоун правит страной.
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11.05.2021 19:39 Відповісти
А яхту за 200милионов проверяли? Или бояться сломать?
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11.05.2021 20:20 Відповісти
Охрана Медведчука не пускает в дом контрразведчиков СБУ

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дальше не читаю
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11.05.2021 20:44 Відповісти
Позорище, такое только в Украине возможно. Чтобы было если такое теоретически случись в США, сразу бы открылся огонь на поражение, и уже бы не было этой "охраны". А у нас все хороводы водят.
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11.05.2021 21:06 Відповісти
Отлично! В в/ч с вооруженной охраной,стоящей на боевом дежурстве,прокурорские заходят и делают шо хотят! Как сняли клистроны,ослепив весь юго-западный сектор. Если кто забыл.
В дом богатого буратино - охрана не пускает! Не просто прокурорских,а СБУ!
И где тут государство?!!
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11.05.2021 21:08 Відповісти
Украиной правят сторожа. Страна сторожей. Куда не приди - везде тебя встречают сторожа.
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11.05.2021 22:04 Відповісти
театр начинается с гардеробщицы, а Украина - со сторожей Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7171
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11.05.2021 23:27 Відповісти
в таком случае это не сбу, а квартальные клоуны... я б тоже таких не пустил....
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11.05.2021 22:25 Відповісти
И я. Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4895
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12.05.2021 07:57 Відповісти
Може гроші Медведчука не пускають СБУ.
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11.05.2021 22:33 Відповісти
А кто такие охранники - нанятые шавки.
Они не имеют права даже на нарезное оружие.
Шокером в лобешник и мордой в асфальт, вернее, брукивочку.
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12.05.2021 00:05 Відповісти
Таке враження, що він керує і сбу і судами і забороняє себе чіпати. Це виклик всій країні.
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12.05.2021 07:13 Відповісти
У секретаря на прием,запишитесь. Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1502У Маруси Зверобой-смелее действовали.
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12.05.2021 07:56 Відповісти
надо сбушникам вызывать полицию в таком случае Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 748
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12.05.2021 08:53 Відповісти
Пришло такое СБУ. Тук-тук-тук.
Сторож:
- Кто там?
СБУ:
- Открывайте! Это СБУ!
Сторож:
- Никого нет дома.
СБУ:
- А кто говорит?
Сторож:
- Говорит Москва!
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12.05.2021 09:50 Відповісти
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