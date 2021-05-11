У Києві п'яний співробітник СТО викрав "Лексус" клієнта і потрапив на ньому в ДТП, - Нацполіція. ФОТО
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У Києві нетверезий співробітник станції техобслуговування потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на автомобілі, який власник залишив для ремонту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
У поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що на узбіччі вулиці Харченка автомобіль Lexus в'їхав в електроопору. Правоохоронці з'ясували, що до події причетний працівник станції технічного обслуговування. У стані алкогольного сп'яніння він взяв машину клієнта, проте не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в стовп.
23-річного киянина правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Судом вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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А про "похитил и пытал" - это с кацапской методички ?
https://urst.com.ua/ru/uku/st-146#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20146%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B,%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA,%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA.&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82,%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA.