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У Києві п'яний співробітник СТО викрав "Лексус" клієнта і потрапив на ньому в ДТП, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві нетверезий співробітник станції техобслуговування потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на автомобілі, який власник залишив для ремонту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У Києві пяний співробітник СТО викрав Лексус клієнта і потрапив на ньому в ДТП, - Нацполіція 01

У поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що на узбіччі вулиці Харченка автомобіль Lexus в'їхав в електроопору. Правоохоронці з'ясували, що до події причетний працівник станції технічного обслуговування. У стані алкогольного сп'яніння він взяв машину клієнта, проте не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в стовп.

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У Києві пяний співробітник СТО викрав Лексус клієнта і потрапив на ньому в ДТП, - Нацполіція 02

23-річного киянина правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Судом вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Автор: Анастасія Потіха
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угнал машину-получил немалый срок, похитил и пытал человека-домашний арест.. В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал "Лексус" клиента и попал на нем в ДТП, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7528
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11.05.2021 16:41 Відповісти
Угнал - это факт, а срок еще не получил!
А про "похитил и пытал" - это с кацапской методички ?
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11.05.2021 17:02 Відповісти
статья 146 УК Украины умник а методички скорее ты читаешь
https://urst.com.ua/ru/uku/st-146#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20146%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B,%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA,%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA.&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82,%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA. У Києві п'яний співробітник СТО викрав "Лексус" клієнта і потрапив на ньому в ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7118
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11.05.2021 17:23 Відповісти
повезло СТОшнику что безопасность не постреляла, так пару к. долларов всего в ремонт придется отдать
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11.05.2021 16:48 Відповісти
Там безопасность уже давно свое отстреляла.... и возможно не один раз....
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11.05.2021 17:14 Відповісти
это не лехус. это древний кусок металлолома.
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11.05.2021 16:52 Відповісти
точно. навіть подушок безпеки нема.
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11.05.2021 16:58 Відповісти
"ЛеХус"-одно название! Цыганва, видимо, в хозяевах.
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11.05.2021 16:56 Відповісти
И попал он на нем в охрененные долги государству по штрафам и хозяину лекск ))))
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11.05.2021 16:59 Відповісти
у этих работничков там в спинном мозгу прописано: сто - бухло - угон - столб.
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12.05.2021 00:23 Відповісти
 
 