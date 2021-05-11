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Лещенко (478) Москва (1103)

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, Топольська опублікувала фотографію в сторіс Instagram.

Вона опублікувала свій дитячий знімок, на якому справляє нужду.

"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.

Дружина члена наглядової ради Укрзалізниці Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві. ВIДЕО

Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.

Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+67
Зелебобики -- вы довольны как на вас просто положили кучу вонючего дерьмеца? Только бы не Порошенко, да?
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11.05.2021 16:48
+57
по факту, не только вислюк оманський ссыт зебилам в видосиках, но и его "антикорупционеры" с женами - - с*рут на фотках))
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11.05.2021 16:48
+53
Срущая скотина!..
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11.05.2021 16:50
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А як ти ще вмієш? Покажи трюк!)))
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11.05.2021 17:47 Відповісти
Странная у тебя логика ,телка народного депутата Украины показывает отношение к народу а ты и рад. Ведь она так относится не исключительно к поклонникам Порошенко а и к вам фанатам зеленского.
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11.05.2021 17:41 Відповісти
А він не відносить себе до «українського народу».
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11.05.2021 17:45 Відповісти
Казкові 8 відсотків не є увесь народ України! Що посіяли, те й пожинаєте. Далі буде!)))
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11.05.2021 17:48 Відповісти
Какие 8 процентов? С чего ты взял что она гадит на кого то конкретно? Кто что посеял? Из всего того что ты выдало понятно только что провокатор стравливающий украинцев а за сим пшел нах тролина.
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11.05.2021 17:55 Відповісти
Ненадовго ж тебе вистачило, "запарєбріку"! За дідов вже "накатіл"?
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11.05.2021 17:58 Відповісти
Серожа обманним шляхом присвоїв гроші американських платників податків-за таке наказують.
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11.05.2021 17:28 Відповісти
Так то її к "секс-позитивним" колхоз вечіркам з дитинства рашитскі батьки привчали?
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11.05.2021 17:34 Відповісти
Тут недавно малолетние блогеры с обнимашками были, да забанили уже. Эта тётка, которой жирок от большой зарплаты мужа, в жопе начал припекать, тоже довылаживается детей в непристойном виде с оскорбительными подписями.
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11.05.2021 17:35 Відповісти
Не вийде... Що у неї, що у нього, мізки "не так повернуті" (Судячи з силіконової "руки" на задньому плані на фото "СєрЛеща"...). Тому що стосується дітей - вони обоє не знають, як правильно статевими органами користуваться, які їм природа дала... Прямо, як в анекдоті:
- Діду, як Ви думаєте, чому зараз дітей у сім"ях набагато менше, ніж раніше?
- Того що раніше цілувалися у губи, а трахали в п..ду... А зараз - напаки...
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12.05.2021 10:11 Відповісти
По цьому знімку видно, як вона виховувалася, і яка стерво з неї виросла. Непотріб.
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12.05.2021 13:12 Відповісти
А ХАМИТЬ ЕЕ В РАШЕ НАУЧИЛИ??? ПРОСТО ДЕБИЛИЗМ С РАШИСТСКИМ УКЛОНОМ!!!
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11.05.2021 17:39 Відповісти
Классическая дамбасятина, много чести, чтобы ещё хейтить её.
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11.05.2021 23:45 Відповісти
З дитинства не привчили, вот і "обсирається" в зрілості.
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12.05.2021 12:54 Відповісти
Просто рускій мір , і коментувати не треба . І серожі теж видати квиток до рф без повернення в Україну , він давно заслужив .
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11.05.2021 17:44 Відповісти
Гламур нонче не тот шо при Проньке Прокоповне Севковой ,там все по модньому да по хранцюзьки.А нонешние все под бояр московских да купчих саратовских рядятся.
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11.05.2021 17:51 Відповісти
Не "Севковой". Серков - омоскалене українське "Сірко".
"- Какой я Серко?! У меня собака была Серко, так я её прогнал, шо так погано дразнили! Я не Серко, а Серков!"
Там же Лимериха прямо називає тих, хто перевернувся з українців на москалів: "Перевертні дурноголові".
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11.05.2021 18:35 Відповісти
Семейка извращенцев Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 7594
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 339
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11.05.2021 17:52 Відповісти
псевдо-патриот как деньгами запахнет так уже и кацапы -не враги и ***** -друг
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11.05.2021 23:04 Відповісти
Как думаете, Лещенко российский шпион или просто любит раССию? Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 4621
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11.05.2021 17:55 Відповісти
Да обычный кукколд приспособленец. Он же тоже путана, только политическая.
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11.05.2021 18:18 Відповісти
так восММотри, что оНН про аХХметку грит, вот даже за вЧЧера - не ЗЗнаю че ему ахмЕЕтка еще не вЫЫложил миЛЛионов с 50 - потЕЕри же аХХметке куда бООльше чем датЬЬ 50 кускоВВ и забыТТь
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11.05.2021 19:33 Відповісти
То він ще й шантажист. Напише наговір, а щоб не опублікувати, вимагає хабар...
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12.05.2021 13:21 Відповісти
ну да - жаль шо этого Ахметка не знает, позвони и скажи шо миллион евро решат вопрос и не надо будет шоб Лещенко настигали ахметовские медиабордельщики возле мусорных баков и запускали ему в окна дроны. или Ахметка настолько жадная?
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12.05.2021 20:42 Відповісти
чея пелотка, тьфу ты, перожыно? сирожыно
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11.05.2021 17:59 Відповісти
Опа,сімейка копрофагів.
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11.05.2021 18:06 Відповісти
копрофілів..
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12.05.2021 13:53 Відповісти
От же ж ***** крашена!
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11.05.2021 18:07 Відповісти
насосалась аж обосралась)
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11.05.2021 18:10 Відповісти
Не дивно… Таких знімків мабуть нема ні в кого. Мадам з дитинства вже знала ким вона стане. Та й сімейка, яка її виродила ще ті ліберасти…
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11.05.2021 18:13 Відповісти
ліберасти\\\\\\\\

и шо ты умного сказал то?
Политковская - "либерастка"Немцов, Новодворская, даже Черновол, даже оказывается Кралчук))
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11.05.2021 19:35 Відповісти
Животное, кроме ***** предложить и продать ничего у нее нету, прискорбно но етот путь самий простой и легкий, не требующий каких либо инвестиций. Но *************** , облегчение, предложение растет - цени снижаются.
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11.05.2021 18:14 Відповісти
А хуіз Лещенко? Занимает ли какую-либо госдолжность? Если да, то должен идти н-на... в отставку
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11.05.2021 18:37 Відповісти
Притягнути мордовку за розповсюдження дитячої порнографії!
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11.05.2021 18:38 Відповісти
О, епт, - член набсовета укрзалізниці.
Предлагаю в такой позе прокатить ее в нужнике самого задроченого вагона самого задроченного неелектрофицированного маршрута.
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11.05.2021 18:40 Відповісти
А так она с детства в дерьме, поэтому и имя взяла -дерьмо-Sheis😂
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11.05.2021 19:13 Відповісти
детская порнография от семьи Сирожи Первооткрывателя-Открытого
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11.05.2021 19:16 Відповісти
Ти хвойдою народилась від такої ж хвойди як сама. Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 4149
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11.05.2021 19:41 Відповісти
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 6488
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11.05.2021 19:48 Відповісти
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 9487українська сбу,прокуратура,мєнтура
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11.05.2021 20:44 Відповісти
Нифига не здорово такие фото распростнанять я считаю(
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11.05.2021 21:22 Відповісти
Шануймося українці!
І чо ж ми такі безпорадні?
І чо ж ми,як бачимо ГРАБЛІ,так навалюємо
радісно всім товариством ,набиваючи
чергову гулю,замість того ,щоб вирішити питання раз і назавше.
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими "туристами" в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Тоді любий,приїхавши з Росії,зможе гордо
заявити:"Я на війну привіз з Росії стільки ,що одних
снарядів, можна купити стілько,скілько прийшло глядачів".
Хочуть росіяни гастролювати-платіть і вьйо ............. .
І ніяких заборон,скандалів ,дурнуватих запитань від жовтої
преси-самі не захочуть,бо свої заклюють................... .
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11.05.2021 21:55 Відповісти
Голосуйте за зеленых серунов!
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11.05.2021 22:16 Відповісти
Собственно, на уровне жопы она и осталась...
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11.05.2021 22:22 Відповісти
такая конченая как и ее сожитель который не имея никакого отношения к железной дороге пошёл руководить -главное что платят много и так же эту курва кацапам очко вылизывает и ноги целует за денюжку
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11.05.2021 23:07 Відповісти
Он пошёл НЕ РУКОВОДИТЬ.
Он в наблюдательном совете, который контролирует тарифы, расходы и т.д.
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11.05.2021 23:41 Відповісти
По итогам 2020 года АО "Укрзализныця" получило чистый убыток в размере 11,9 млрд грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы УЗ.
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12.05.2021 00:40 Відповісти
Ясный перец, что убыток, если возить руду Ахметова ниже себестоимости.
А вот ещё новость: "Метинвест" в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль до 10,2 млрд грн, что в 7,4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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12.05.2021 01:02 Відповісти
ужас какой. Полная деградация понятий морали и нравственности.
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11.05.2021 23:10 Відповісти
Пока она там сидела на корточках, в одну из дырок влез вирус русского мира.

Закрыть Топольской въезд в Украину и будет ей Топ новостей.
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11.05.2021 23:39 Відповісти
А по сути Настя Топольская крутой диджей. (DJ NASTIA)DJ NASTIA - АрселорМіттал: Металургійний Завод.
https://www.youtube.com/watch?v=8gVDb1p_y0I
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11.05.2021 23:50 Відповісти
ФУФЛО её музычка, но московитам на 9 мая сойдёт.
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11.05.2021 23:57 Відповісти
Реально фуфло..игалиматья..ну немножко она да симпотичная..а музыка левантин вообще..
тут наверно никакая наркота не поможет чтобы музыка лутчше стала..гуано реально.
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12.05.2021 01:27 Відповісти
Выглядит она *********, но это не повод позволять ей срать на Украину.
Она и дальше будет позорить Лещенка и дискредитировать то, что он делает.
Не исключено, что к ней "подъехали" люди Ахметова, а деньги там немерянные,
где гарантия, что она не будет шпионить за ним, или не отравит накануне
важного выступления против Ахметова ?
Джобса свалили через подсунутую красотку - он вскоре заболел и пошли проблемы.
Может, она уже нашла себе в Москве кого-то побогаче и сознательно провоцирует разрыв.
О её образовательном уровне говорит название проекта: DJ Nastia.
В словаре можно посмотреть что означает слово 'nasty'.
И как оно воспринимается англоговорящей публикой.
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12.05.2021 02:38 Відповісти
Она "DJ Nastia Beauty"
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12.05.2021 20:38 Відповісти
В 2000-х і на початку 2010 р. вона була топ діджеєм України.
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12.05.2021 20:40 Відповісти
Она была топ диджей разных годов "Казантипа".
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12.05.2021 20:41 Відповісти
Музика в неї нормальна, це складний напрямок техно, таку музику якісно мало хто робить.
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12.05.2021 20:36 Відповісти
Настя Топольская скорее всего живёт с Лещенко только из за денег.

Картина красотка и ...
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11.05.2021 23:54 Відповісти
Може, вони гей з лезбіянкою, і прикривають один одного.
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12.05.2021 13:30 Відповісти
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 2860
И
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11.05.2021 23:55 Відповісти
РСП - разведёнка с прицепом в активном поиске олигарха.
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11.05.2021 23:58 Відповісти
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 3785
Как???
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12.05.2021 00:00 Відповісти
Хватит Серёже этого зашквара.
Удовольствие он получил, если к 33 годам она не поумнела, то дальше будет только хуже.
Спросите любого разведённого мужика.
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12.05.2021 00:28 Відповісти
Казантип, dj Nastya.https://www.youtube.com/watch?v=hvutg6GiJ2c
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12.05.2021 00:03 Відповісти
Низкие вибрации, оскотинивание гоев через обыдляющую музыку.
Можно почитать в гугле: Пpoгpамма yничтожения pyccкой нации.
Там есть раздел и о музыке, вызывающей низменные эмоции.
А что ещё может предложить Донбасс ?
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12.05.2021 01:18 Відповісти
Мацковской шлюхой быть не запрещено с 30 декабря 1922 года,....с дня образования СССРа дохляка.... Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 9277 Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 9277 Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 9277
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12.05.2021 05:00 Відповісти
@банутая-что с нее возьмешь?
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12.05.2021 06:37 Відповісти
Лобода и прочие Таси Повалий шастают на Мацковию от нищеты постоянно... жрать хотять... Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 6667 ...
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12.05.2021 06:44 Відповісти
Андрюха Макаревич тоже шастал в Украину,но Путлерские Хмыри быстро абламали Изменчивый Мир Макара...молчит что холодильник с тех пор.... Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 1877так что прогибаться под Изменчивый мир уже некому на РАБссии... Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 1169 Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 1169
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12.05.2021 06:48 Відповісти
Макаревич в Украине сегодня. Если что...
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12.05.2021 10:33 Відповісти
И эту ватную, продажную, хамскую, пропутинскую семейку Лещенок содержим все мы, на свои налоги, выплачивая политической проститутке серёже по полмиллиона грн. ежемесячно....Естественно, что эта парочка сРала на нас, потому что мы ведём себя , как лохи, как быдло , как придурки....Позор - допускать такое и оставлять безнаказанным контакты с врагом, работу на врага, оскорбления в адрес Украины и украинцев....И это во время войны!!!!!!
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12.05.2021 11:18 Відповісти
Скоро его шалава будет снимать видео с извинениями?
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12.05.2021 12:08 Відповісти
Еге ж, і запостить ще якусь картинку із ЛГБТ чи порнохаба.
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12.05.2021 12:59 Відповісти
Точно как на базаре!..
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12.05.2021 13:13 Відповісти
Вони одне одного варті.
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12.05.2021 13:23 Відповісти
Извращенцы правят Украиной.. Копрофилы, вуайеристы. Перспективы не будет, прогадили всё в 19-м.
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12.05.2021 13:55 Відповісти
А что, обратно ее уже пустили? Пусть живет в России, делов-то.
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12.05.2021 14:43 Відповісти
Или ,этим фото ,она хотела сказать, срала я , на Вас всех... Или , это ,сексуальные извращения и расстройство её €ба&@ Которому нравится ,когда на его голую даму ,смотрят другие. Наверняка он (жопошник)
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12.05.2021 14:46 Відповісти
Русские специально приглашают наших артистов, это такая гибридная война, а наши едут потому что им предлагают очень большие деньги в рази больше чем они платят своим артистам.
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12.05.2021 20:46 Відповісти
Вот её музыка.DJ NASTIA - Тараканівський Форт. (Техно)
https://www.youtube.com/watch?v=zWXZWNdogNc
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12.05.2021 20:49 Відповісти
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