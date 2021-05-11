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Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, Топольська опублікувала фотографію в сторіс Instagram.
Вона опублікувала свій дитячий знімок, на якому справляє нужду.
"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.
Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.
Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.
Топ коментарі
+67 18c49ed2
показати весь коментар11.05.2021 16:48
+57 Scorpman Y
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+53 Mart
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Будь ласка, зачекайте...
- Діду, як Ви думаєте, чому зараз дітей у сім"ях набагато менше, ніж раніше?
- Того що раніше цілувалися у губи, а трахали в п..ду... А зараз - напаки...
"- Какой я Серко?! У меня собака была Серко, так я её прогнал, шо так погано дразнили! Я не Серко, а Серков!"
Там же Лимериха прямо називає тих, хто перевернувся з українців на москалів: "Перевертні дурноголові".
и шо ты умного сказал то?
Политковская - "либерастка"Немцов, Новодворская, даже Черновол, даже оказывается Кралчук))
Предлагаю в такой позе прокатить ее в нужнике самого задроченого вагона самого задроченного неелектрофицированного маршрута.
І чо ж ми такі безпорадні?
І чо ж ми,як бачимо ГРАБЛІ,так навалюємо
радісно всім товариством ,набиваючи
чергову гулю,замість того ,щоб вирішити питання раз і назавше.
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими "туристами" в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Тоді любий,приїхавши з Росії,зможе гордо
заявити:"Я на війну привіз з Росії стільки ,що одних
снарядів, можна купити стілько,скілько прийшло глядачів".
Хочуть росіяни гастролювати-платіть і вьйо ............. .
І ніяких заборон,скандалів ,дурнуватих запитань від жовтої
преси-самі не захочуть,бо свої заклюють................... .
Он в наблюдательном совете, который контролирует тарифы, расходы и т.д.
А вот ещё новость: "Метинвест" в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль до 10,2 млрд грн, что в 7,4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Закрыть Топольской въезд в Украину и будет ей Топ новостей.
https://www.youtube.com/watch?v=8gVDb1p_y0I
тут наверно никакая наркота не поможет чтобы музыка лутчше стала..гуано реально.
Она и дальше будет позорить Лещенка и дискредитировать то, что он делает.
Не исключено, что к ней "подъехали" люди Ахметова, а деньги там немерянные,
где гарантия, что она не будет шпионить за ним, или не отравит накануне
важного выступления против Ахметова ?
Джобса свалили через подсунутую красотку - он вскоре заболел и пошли проблемы.
Может, она уже нашла себе в Москве кого-то побогаче и сознательно провоцирует разрыв.
О её образовательном уровне говорит название проекта: DJ Nastia.
В словаре можно посмотреть что означает слово 'nasty'.
И как оно воспринимается англоговорящей публикой.
Картина красотка и ...
И
Как???
Удовольствие он получил, если к 33 годам она не поумнела, то дальше будет только хуже.
Спросите любого разведённого мужика.
Можно почитать в гугле: Пpoгpамма yничтожения pyccкой нации.
Там есть раздел и о музыке, вызывающей низменные эмоции.
А что ещё может предложить Донбасс ?
https://www.youtube.com/watch?v=zWXZWNdogNc