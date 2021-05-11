Після виборів в 2020 році співпраця з місцевою владою дуже змінилася, - заступник голови ОП Тимошенко
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Співпраця центральної влади з органами місцевого самоврядування дуже змінилася після місцевих виборів у 2020 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, виступаючи на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування.
"Співпраця з місцевим самоврядуванням і обласними радами, і місцевими держадміністраціями, включаючи ОТГ, дуже змінилася після місцевих виборів ... Багато в чому ми співпрацюємо кожен день: це повсякденні питання такі, як рішення інфраструктурних проєктів, і взаємодія з Кабінетом Міністрів, є і стратегічні питання ", - зазначив Тимошенко.
За словами заступника голови ОП, минулого року став використовуватися механізм відносних запозичень обласних рад на інфраструктурні проєкти: "В цьому році я знаю, що кілька місцевих рад вже вирішують питання про лізинг на медичне обладнання. Це дає поштовх для того, щоб оновлювалася як інфраструктура, так і наша медицина".
Тимошенко додав, що завдяки прийняттю змін до державного бюджету були проголосовані 5 млрд грн на місцеві субвенції, інфраструктурні та інші місцеві проєкти.
"Завдяки таким змінам до бюджету ми і допомагаємо громадам", - підсумував він.
Раніше заступник керівника ОП заявив, що досвід 2020 року показав, що нова якісна інфраструктура в Україні - це реально. "Люди бачать, як змінюється країна і на що йдуть їхні податки. Це в тому числі стимул залишатися жити в цій країні. Ініціатива президента Володимира Зеленського довела, що за чітко поставлених завдань, прописаних KPI і контролю за виконанням, можна домогтися дуже конкретних результатів. Попереду нові виклики і ще більш цікаві завдання. "Велике будівництво" 2021 року точно візьме нові висоти, в буквальному сенсі цього слова", - сказав Тимошенко.
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эээ, а на что это он намекает? У ***** насмотрелись как пенсов грабить?
Ляпота ... Тільки обрався ...