Суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів у деяких районах Донбасу, - ОПОРА
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Шостий апеляційний адміністративний суду 11 травня скасував минулорічну постанову ЦВК про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.
Про це ОПОРІ стало відомо з кількох не пов'язаних між собою джерел, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що суд розглядав справу №855/25/20 за позовом до Центральної виборчої комісії щодо скасування її Постанови № 161 від 8 серпня 2020 року. Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.
Нагадаємо, в 2020 році в 10 громадах на підконтрольних Україні територіях Донецької області і восьми громадах Луганської областей скасували проведення місцевих виборів через неможливість забезпечити безпеку під час голосування, яке припадало на 25 жовтня.
До переліку таких громад входять десять сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та вісім - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.
5 січня Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій (ОДА-ОблВЦА) щодо надання висновків про можливість організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей. Однак там вирішили, що в цьому році провести місцеві вибори також неможливо.
Проміжні та повторні вибори в місцеві органи влади різних рівнів повинні поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях в 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.
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ЧЕМ аргументировал этот "украинский" суд свое решение?!!!
"Самый честный суд" на деньги }{уйла это на раз порешает.
А що з цього приводу сказав 72-й апеляційний адміністративний суд?