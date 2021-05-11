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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів у деяких районах Донбасу, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів у деяких районах Донбасу, - ОПОРА

Шостий апеляційний адміністративний суду 11 травня скасував минулорічну постанову ЦВК про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.

Про це ОПОРІ стало відомо з кількох не пов'язаних між собою джерел, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд розглядав справу №855/25/20 за позовом до Центральної виборчої комісії щодо скасування її Постанови № 161 від 8 серпня 2020 року. Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

Нагадаємо, в 2020 році в 10 громадах на підконтрольних Україні територіях Донецької області і восьми громадах Луганської областей скасували проведення місцевих виборів через неможливість забезпечити безпеку під час голосування, яке припадало на 25 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 10 громадах на Донбасі створено військово-цивільні адміністрації, проводити вибори там, як і раніше, небезпечно, - глава Донецької ВЦА Кириленко

До переліку таких громад входять десять сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та вісім - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

5 січня Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій (ОДА-ОблВЦА) щодо надання висновків про можливість організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей. Однак там вирішили, що в цьому році провести місцеві вибори також неможливо.

Проміжні та повторні вибори в місцеві органи влади різних рівнів повинні поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях в 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
так пускай суд берет и проводит те выборы
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11.05.2021 17:00
+4
а где главное?
ЧЕМ аргументировал этот "украинский" суд свое решение?!!!
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6356
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11.05.2021 17:04
+4
Теперь недолго и до отмены запрета проведения "выборов" в Лугандоне.
"Самый честный суд" на деньги }{уйла это на раз порешает. Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3380
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11.05.2021 17:11
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так пускай суд берет и проводит те выборы
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11.05.2021 17:00 Відповісти
а где главное?
ЧЕМ аргументировал этот "украинский" суд свое решение?!!!
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6356
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11.05.2021 17:04 Відповісти
Я думаю денюжкой , которую им занесли от ************...
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11.05.2021 17:07 Відповісти
Теперь недолго и до отмены запрета проведения "выборов" в Лугандоне.
"Самый честный суд" на деньги }{уйла это на раз порешает. Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3380
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11.05.2021 17:11 Відповісти
Зря.Такое дерьмо в депутаты пролезет,сепары и негодяи.
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11.05.2021 17:15 Відповісти
Теперь уже какая разница? Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3641
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11.05.2021 17:24 Відповісти
Мама губошлепки или мамин друх ?
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11.05.2021 17:27 Відповісти
На наших изберкомах пока ещё не было случаев, чтобы буряты с оккупированных территорий голосовали. Так теперь будут.
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11.05.2021 17:33 Відповісти
А ось і передмова до виконання "мінського договорняка" в його кацапський інтерпретації - вибори до повернення контролю над кордоном! І, чомусь, це сталося не за "клятого бариги" і того, що "наживається на війні", а при "маладьіх ліцах", що здолали корупцію, олігархів, скінцили війну і знизили всі тарифи і ціни мініму вдвічі та такі патріоти, що куди вже нам...
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11.05.2021 17:35 Відповісти
Что такое 6-й аппеляционный суд, и где эта контра занырилась? Там 20 лет на протрезвление и оздоровление нужно (в общем-то и в этом суде и в тех отдельных районах). Может хватит 5-ти судов, а 6-й депортировать на Донбабве, или сразу в Мордор?
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11.05.2021 17:56 Відповісти
Отчебучили ! И зачем? Зарплата маленькая?
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11.05.2021 18:11 Відповісти
"...Шестой апелляционный административный суд ..."

А що з цього приводу сказав 72-й апеляційний адміністративний суд?
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11.05.2021 18:13 Відповісти
Перенаправив на розгляд до 96-го.
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11.05.2021 18:24 Відповісти
 
 