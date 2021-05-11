Суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів у деяких районах Донбасу, - ОПОРА

Шостий апеляційний адміністративний суду 11 травня скасував минулорічну постанову ЦВК про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.

Про це ОПОРІ стало відомо з кількох не пов'язаних між собою джерел, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд розглядав справу №855/25/20 за позовом до Центральної виборчої комісії щодо скасування її Постанови № 161 від 8 серпня 2020 року. Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

Нагадаємо, в 2020 році в 10 громадах на підконтрольних Україні територіях Донецької області і восьми громадах Луганської областей скасували проведення місцевих виборів через неможливість забезпечити безпеку під час голосування, яке припадало на 25 жовтня.

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До переліку таких громад входять десять сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та вісім - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

5 січня Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій (ОДА-ОблВЦА) щодо надання висновків про можливість організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей. Однак там вирішили, що в цьому році провести місцеві вибори також неможливо.

Проміжні та повторні вибори в місцеві органи влади різних рівнів повинні поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях в 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.