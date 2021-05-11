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В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре

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В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре

В італійській Тоскані 23-річній дівчині 9 травня помилково ввели шість доз вакцини Pfizer. Після цього лікарі протягом доби за нею ретельно спостерігали, і нарешті виписали з лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила прессекретарка лікарні Даніелла Джанелл.

Медичний працівник випадково наповнив шприц цілим флаконом вакцини, що містить шість доз.

Зазначається, що медик усвідомив свою помилку тільки після того, як було зроблено щеплення.

"Лікарі продовжать спостереження за імунною відповіддю пацієнта на "масивну дозу вакцини", - заявила речниця.

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Пацієнтка мала право отримати вакцину раніше за інших людей в її віковій групі, тому що вона працює інтерном у відділенні психології лікарні.

За словами Джанелл, було розпочато внутрішнє розслідування і це "може бути просто людська помилка".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Когда пришла, была девушка. В процессе стала женщиной.

Наверное именно в процессе медработник и не заметил сколько вакцины в шприц набрал. В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 2890
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11.05.2021 17:15
+9
Но маску снимать нельзя)
Обязана прибыть на вторую шестидозу)
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11.05.2021 17:24
+8
С нее самой теперь можно вакцину делать
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11.05.2021 17:09
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С нее самой теперь можно вакцину делать
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11.05.2021 17:09 Відповісти
А она сама что? Не могла об этом сказать?
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11.05.2021 17:10 Відповісти
ап чем? приготовленньій к иньекции флакон, в которм оталась 1 доза разведенной вакиньі вьіглядит точно так же, как концентрат.
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11.05.2021 20:20 Відповісти
В Украіні вакцини Moderna , поки що немає !
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11.05.2021 17:44 Відповісти
Согласен. И это произошло за пределами Украины. Надеюсь, паспорт прививки на Цензоре предоставлять не нужно.
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11.05.2021 17:47 Відповісти
От флакона спутника она бы ласты склеила в течение часа уверен.
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11.05.2021 17:35 Відповісти
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 4730
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11.05.2021 17:57 Відповісти
Та ви ізверг Влад, шмурдяк спутник людині вкалувати.
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11.05.2021 18:14 Відповісти
Ні не людям тільки росіянам та їх адептам
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11.05.2021 19:40 Відповісти
в спам того кацапа відправляй, щоб не писав нісенітниць...
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11.05.2021 18:26 Відповісти
ето потомучто она под вишками 5G ходила
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11.05.2021 17:25 Відповісти
Тут ни одной сделать нельзя, а там сразу 6 В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 7279
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11.05.2021 17:11 Відповісти
Не пойняв - так дєвушка чи женшчіна?
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11.05.2021 17:12 Відповісти
Когда пришла, была девушка. В процессе стала женщиной.

Наверное именно в процессе медработник и не заметил сколько вакцины в шприц набрал. В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 2890
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11.05.2021 17:15 Відповісти
В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 9195 В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 4687 В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 6689
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11.05.2021 17:22 Відповісти
ежели уже ввели-то женьщина однозначно.
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11.05.2021 17:15 Відповісти
В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 8204
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11.05.2021 17:16 Відповісти
Причём шестеро, как в немецком фильме про водопроводчиков...
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11.05.2021 17:34 Відповісти
на три года вперед привили
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11.05.2021 17:15 Відповісти
"... и так 6 раз". (С) В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 8921
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11.05.2021 17:18 Відповісти
Но точно не мальчику и не мужчине? В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 7453
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11.05.2021 17:22 Відповісти
Но маску снимать нельзя)
Обязана прибыть на вторую шестидозу)
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11.05.2021 17:24 Відповісти
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 3752 В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 2189
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11.05.2021 18:37 Відповісти
и какой же это шприц, чтоб захватить сразу (без остатка) все 6 доз?
к вакцинам шли спец шприцы, рассчитанные на 1 дозу а у некоторых так вообще доза уже в шприце отмеряна... а тут прямо 6..
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11.05.2021 17:25 Відповісти
Який був під руками , таким і штрикнули 🤣
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11.05.2021 17:47 Відповісти
20 кубовый ... В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 874
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11.05.2021 18:42 Відповісти
концентрат із доз виглядає у флаконі так само, як остання доза для уколу.
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11.05.2021 20:22 Відповісти
можливо так і сталося... і ввели концентрат нерозчинений (не розведений)
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11.05.2021 20:52 Відповісти
так у флаконі пфайзера 6 доз!!! в Астразенекі 10. Сіновак 1 ампула - 1 доза.
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11.05.2021 23:53 Відповісти
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 1689"
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11.05.2021 20:49 Відповісти
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 9353
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11.05.2021 21:42 Відповісти
Кондитерский, которым крем на торты выдавливают. Другого под рукой не было.
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12.05.2021 04:15 Відповісти
Дабы нейтрализовать возможные негативные последствия передоза Пфизера нужно уколоть ей ещё с десяток доз АстраЗенеки.
#хужеуженебудет
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11.05.2021 17:25 Відповісти
Это как ?
Я получил одну вакцину, там такая процедура многоуровневая, что пока получишь, тебя фиксируют за пол часа 4 человека…
Везде в твоём листе ставят отметки
Баян какой-то ?
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11.05.2021 17:26 Відповісти
Ее вообще не фиксировали, она же не вьірьівалась а спокойно сидела пока кололи вакцину.
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11.05.2021 19:16 Відповісти
при чому тут ти і твоє фіксування? переплутали флакони із концентратом з флаконом, у якому залишилась остання доза. уключаємо мозок, потім ляпаєм. проблема у персоналі, який ширяє у тебе шприца.
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 7111"
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11.05.2021 20:52 Відповісти
ну и где вы видели вакцины с "концентратором на 6доз" не наполненых полностью во флаконе? например пфизер есть фото бадьи на 20(!) мл. В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 6050
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12.05.2021 02:31 Відповісти
у тебе стільки помилок у тексті, що моє пояснення тобі явно не допоможе. але 1. у флаконах немає концентраторів, бо вони і у кількості 1 у флакон не влізуть, бо це прибор для вироблення кисню. 2. немає такої вакцини, як пфізер. є лише пфайзер. 3. в інеті є інструкція до пфайзера і вона на 6 доз.
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12.05.2021 07:18 Відповісти
конская доза ну теперь точно не заболеет...
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11.05.2021 17:35 Відповісти
"может быть просто человеческая ошибка"-медработник в "хлам" был,чи шо?
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11.05.2021 18:01 Відповісти
вони з жиру просто бісяться... можуть собі і 6, і 8 доз колоти )))) красиво і по багатому жити не заборониш В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 431
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11.05.2021 18:28 Відповісти
як і молоть аргументи баби базарної.
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12.05.2021 07:20 Відповісти
Дайте хоть мне 2 дозы того, что можно в паспорт вакцинации вписать. А то понавозили спутников, только китайских или индийских, которые не признает ЕС...
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11.05.2021 18:26 Відповісти
Норм, теперь сможет вместо роутера раздавать 5G интернет))
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11.05.2021 18:29 Відповісти
Фуфло колят, как и всем, физрастворик пуляют. Деньги в кассу
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11.05.2021 18:59 Відповісти
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 7663
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11.05.2021 19:03 Відповісти
Реклама Пфайзера
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11.05.2021 19:48 Відповісти
А там точно була вакцина?
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11.05.2021 20:49 Відповісти
Теперь эту биксу можно на лекарство от вируса смело перерабатывать
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11.05.2021 20:56 Відповісти
Наверное красивая 23-х летняя пациентка была, если у врача кровь от мозга отошла.
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11.05.2021 21:37 Відповісти
Собрание в колхозе. Председатель:
- Как, Вы, Мария Ивановна, заслуженная, доярка, передовица, мать троих детей, и вдруг стали валютной проституткой?!
Марья Ивановна:
- Ну просто повезло!
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11.05.2021 22:30 Відповісти
я думал, это только в Украине врачи придурками могут быть. Оказывается, итальянские дол*бы еще круче В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 1528
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11.05.2021 23:08 Відповісти
А что именно понимается под тем, что с ней "всё хорошо" ?
Она всё теперь делает по 6 раз ?
Ручки-ножки не покрутило ?
Тромб ещё не пришиб ?
Она хоть имя своё помнит ?
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12.05.2021 00:11 Відповісти
 
 