В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре
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В італійській Тоскані 23-річній дівчині 9 травня помилково ввели шість доз вакцини Pfizer. Після цього лікарі протягом доби за нею ретельно спостерігали, і нарешті виписали з лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявила прессекретарка лікарні Даніелла Джанелл.
Медичний працівник випадково наповнив шприц цілим флаконом вакцини, що містить шість доз.
Зазначається, що медик усвідомив свою помилку тільки після того, як було зроблено щеплення.
"Лікарі продовжать спостереження за імунною відповіддю пацієнта на "масивну дозу вакцини", - заявила речниця.
Пацієнтка мала право отримати вакцину раніше за інших людей в її віковій групі, тому що вона працює інтерном у відділенні психології лікарні.
За словами Джанелл, було розпочато внутрішнє розслідування і це "може бути просто людська помилка".
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Наверное именно в процессе медработник и не заметил сколько вакцины в шприц набрал.
Обязана прибыть на вторую шестидозу)
к вакцинам шли спец шприцы, рассчитанные на 1 дозу а у некоторых так вообще доза уже в шприце отмеряна... а тут прямо 6..
#хужеуженебудет
Я получил одну вакцину, там такая процедура многоуровневая, что пока получишь, тебя фиксируют за пол часа 4 человека…
Везде в твоём листе ставят отметки
Баян какой-то ?
"
- Как, Вы, Мария Ивановна, заслуженная, доярка, передовица, мать троих детей, и вдруг стали валютной проституткой?!
Марья Ивановна:
- Ну просто повезло!
Она всё теперь делает по 6 раз ?
Ручки-ножки не покрутило ?
Тромб ещё не пришиб ?
Она хоть имя своё помнит ?