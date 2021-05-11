Найманці РФ від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів.

Поблизу селищ Новоселівка і Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети.

Крім цього, в напрямку населеного пункту Південне російські окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

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У відповідь на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Тривають випадки перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ. 9 травня в пункті пропуску поблизу населеного пункту Ізварине збройні найманці наказали патрулю Місії покинути цей район.

Здійснюючи моніторинг за допомогою БПЛА, Місія ОБСЄ зафіксувала випадки глушіння сигналу GPS в районах 18 населених пунктів.

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати випадки порушень мінських домовленостей збройними формуваннями на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і оперативно інформувати СММ ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектара території і передали на знищення 1 вибухонебезпечний предмет.