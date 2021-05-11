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Медведчук і Козак "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Медведчук і Козак

Нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака повідомлено про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

Про це заявила на брифінгу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що йдеться тільки про кримінальні злочини, про політичне переслідування не йдеться.

Підозри Медведчуку і Козаку оголошено за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

За даними слідства, йдеться про перереєстрацію родовища "Глибоке" з Києва в окупований Крим. Його ресурси оцінюються в 38 млрд грн. Займалося цим ТОВ "Нові проекти", що входить у сферу впливу Медведчука. Передача документації почалася в 2015 році.

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Прозвучала розмова між Медведчуком і заступником голови уряду РФ про "перереєстрацію" родовища. Співрозмовник застерігає Медведчука щодо небезпек та ризиків, але той упевнений, що все вийде.

Глава СБУ Іван Баканов уточнив, що ТОВ "Нові проекти" перереєстрували з Києва в окупований Крим. За даними СБУ, Медведчук звертався особисто до Путіна з листом щодо цього проєкту.

Після того подібну схему провернули і з іншими підприємствами.

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Топ коментарі
+13
конфискация у кого и куда? Вон ленка узеленская хату тоже перерегистрировала и ничего, мудрый нарид на трон усадил её муженька.
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11.05.2021 18:44
+7
Циркова вистава триває ,інтрига загострюється !!!)))
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11.05.2021 18:47
+6
Венедиктова переобувается в воздухе!!!!!! Классика!!!!!
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11.05.2021 18:42
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будет конфискация
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11.05.2021 18:42 Відповісти
конфискация у кого и куда? Вон ленка узеленская хату тоже перерегистрировала и ничего, мудрый нарид на трон усадил её муженька.
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11.05.2021 18:44 Відповісти
кума уже давно переписала на геленджикского кума Медведчук и Козак в 2015 году "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3608
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11.05.2021 18:47 Відповісти
38 млр. грн !!!!!!!!!!! Медведчук и Козак в 2015 году "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 635
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11.05.2021 18:48 Відповісти
конфискация у медведчука в пользу ахметова и коломойского)) там уже добазаренно и бенядиктовна просто отрабатывает свою часть шоу..
ждем видосика вислюка оманського о том как он сам подавал заявление на медведчука (по факту - депутаты "ЕС") и что только благодаря клоуну сегодня взошло Солнце над Украиной Медведчук и Козак в 2015 году "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9516
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11.05.2021 18:51 Відповісти
неее... это понятно. Не зря же он сегодня анонсировал открытие двух новых контор: "центр протидії кібербезпеки" и "центр дезинформації"
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11.05.2021 18:59 Відповісти
НЕ, Солнце над всей планетой всходит только благодаря кондитеру, а то так, детский лепет!
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11.05.2021 19:40 Відповісти
Говорят, доллор чуть просел !
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11.05.2021 18:51 Відповісти
один в один квартира в Ялте) Ржачний казус.
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11.05.2021 18:47 Відповісти
Расстрел через повешение.
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11.05.2021 18:55 Відповісти
подякуємо ДЖО!
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11.05.2021 19:03 Відповісти
Венедиктова переобувается в воздухе!!!!!! Классика!!!!!
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11.05.2021 18:42 Відповісти
Задержания и конфискации когда начнутся? Венедиктова сегодня особенно жёстко была в образе карающей Фемиды, посмотрим на результаты Медведчук и Козак в 2015 году "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 4163
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11.05.2021 18:45 Відповісти
Некогдаразбиратьсярастрелять!
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11.05.2021 18:46 Відповісти
ну что, Зеличка, посмотрим посмотрим как ты "на слабо" Медведчук и Козак в 2015 году "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5467

заявка на разграбление 38 млрд. это ведь вышка с конфискацией
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11.05.2021 18:46 Відповісти
Вышки бойки уже конфисковали.
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11.05.2021 18:56 Відповісти
Циркова вистава триває ,інтрига загострюється !!!)))
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11.05.2021 18:47 Відповісти
СБУшники, и не знают где Медведчук. Потеряли? Или может делают вид, что ищут, а потом он не ясно как окажется в России
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11.05.2021 18:47 Відповісти
Когда-то такое же шоу утроили с якобы погоней за овощем.
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11.05.2021 18:49 Відповісти
Подождем, через 5 лет опубликуют аудиопереговоры за сегодня.
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11.05.2021 20:25 Відповісти
Сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить.
(с)
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11.05.2021 18:48 Відповісти
Медведчук и Козак в 2015 году "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9039

...
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11.05.2021 18:49 Відповісти
ресурси родовища в гривнях не міряють. Та й того родовиша менше, ніж списав Коломойському Приватбанк.
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11.05.2021 18:51 Відповісти
бгг) Чисто формально бенедиктова права. Но єто повод для посадить все 2.5 миллиона жителей Крыма точно так же оформивших собственность по-кацапски. Кароче, я только за - создавайте прецендент и погнапи)
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11.05.2021 18:53 Відповісти
Загалом так. Самі просрали Крим. Воювати не хочуть. А людей, за те, що вони намагаються зберегти свою власність - звинувачують.
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11.05.2021 18:57 Відповісти
так Медведчук в оккупированном Крыму не бидует - дворец сохранили, с Оксанкой отдыхать туда каждый год ездят
да и кум Оксанке месторождение исконно русское подарил Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1983
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11.05.2021 19:04 Відповісти
Так всі не бідують. Ахмєтов віддав свій коханий Донбас, не схотів навіть захищати, - мабуть так обікрав, що вже й красти не було чого.. І відразу розбагатів. Медведчук з Фірташем віддали Крим - і теж не збідніли. Правда, що там з Фірташем - десь пропав, і де для завода воду бере - невідомо.
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11.05.2021 19:09 Відповісти
Баклуха-болтай, опять несешь херню рашистскую, негодяй
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11.05.2021 19:26 Відповісти
гарік-ослярік, ти ще нічого проукраїнського не сказав, щоб тебе взагалі якось сприямати, крім як віслярчука
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11.05.2021 19:32 Відповісти
Недоимки с этих боссов 5й колонны надо бы изъять Сралинскими методами.Сделать для них исключение!.
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11.05.2021 18:56 Відповісти
Бггг)так и ленку зекретинскую тоже посадят?
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11.05.2021 18:57 Відповісти
чудєса. от що блінкен робить. але ж я не Зе біл, і на мене це шоу не діє ніяк. поки не побачу це падло в кайданках- доти це просто шоу!
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11.05.2021 18:57 Відповісти
еще лучше на Майдане с петлей на шее Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8602 !!!
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11.05.2021 19:22 Відповісти
Wag the dog
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11.05.2021 18:57 Відповісти
Ну респект Зе и ко, что решили "недоговариваться" с открытыми рос.агентами. Думаю, "вата" сейчас кусает себе локти, что топили против По перед выборами. Зная сегодняшний расклад, по любому бы проголосовали за него, всем своим составом. Но рискнули- хотели большего влияния. Но клоун, на то и клоун, что не знает и не понимает правил и "понятий", устоявшихся в укр.политики. Поэтому своей "простотой" может уничтожить многих.
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11.05.2021 18:57 Відповісти
Вата радуется в любом случаее. Между зеленским и медведчуком разница примерно как между захарченком и пушилиним. То что они виясняют кто из них будет "любимой женой" не имеет значения.
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11.05.2021 19:04 Відповісти
Хитро ты писю к носу подтянул,но это для лохов только работает, чебурашка драная
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11.05.2021 19:29 Відповісти
Кому там респект?клоун до такого в жисть не додумался бы.От Байдена приезжал посыльной,и поговорил по душам,с кем надо.Намекнул о чем то.Вот и зашевелились.Будь его воля,Вовочка б в глаза медведчуку заглядывал бы до конца срока,раз путин к себе не подпускает.
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11.05.2021 23:18 Відповісти
"...Мальчик хочет в Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда..."
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11.05.2021 18:57 Відповісти
Лиш не треба говорити що в Україні про це ніхто незнав.А треба відкривати кримінальні справи на тих хто знав та мовчав як на співучасників цієї афери.
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11.05.2021 19:01 Відповісти
ага...предлагаешь поделить то,шо у ***** в руках? Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6103
до деоккупации крыма это просто взбалтывание дерьма в бочке.какая разница шо кому принадлежит,если им невозможно пользоваться?
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11.05.2021 19:08 Відповісти
да их, жуликов разных мастей. что при власти, в Украине тыс., а красноперых холуев -десятки тыс. Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1463...грабли, всех в кучу со старой травой, и ф топку! Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1463
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11.05.2021 19:09 Відповісти
ну и чо дальше?конфискуют у мертвечука в крыму?или у козака? Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8346
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11.05.2021 19:05 Відповісти
видимо одна из башен кремля слегка подослабла,и ее догрызает соседняя башня.нам какое дело до их междусобойчика?
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11.05.2021 19:10 Відповісти
2015 год
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11.05.2021 19:28 Відповісти
Половина нашей"элиты"-имеют бизнес и недвижимость в Крыму. Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7192
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11.05.2021 19:44 Відповісти
Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9979
Самого первого украинца я убил в 31....
А сейчас помогаю куму )(уйлу убивать их тысячами !
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11.05.2021 21:12 Відповісти
Медведчука потрібно саджати. А от як бути із майном у Криму переоформленим згідно законів РФ, що належить Олені Зеленій... Сказав "А" , кажи і "Б". Але ж блазням все можна. І фрму, що знамає в РФ фільми і збільшила прибуток за минулой рік на 16%, і Дружину очільника СБУ з російським громадянством (Баканов у 2019 сам це сказав). Головне, щоб було смішно!
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11.05.2021 21:14 Відповісти
 
 