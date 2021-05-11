Медведчук намагався створити мережу впливу РФ під прикриттям проєкту "Промінь", - Баканов
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Служба безпеки України розслідує проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".
Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.
Він назвав проєкт елементом гібридної війни проти України, в якому брали участь нардепи ОПЗЖ Віктор Медведчук і Тарас Козак.
"На перший погляд, йдеться про створення організації, що буде тісно займатися українцями, які їдуть працювати і вчитися в Росію. Але справжня мета - створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього "Променя" - збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширювати пропаганду. Тобто, це - антиукраїнської проєкт", - зазначив Баканов.
За його словами, рукописні правки на документі з описом проєкту виконано Медведчуком.
Будь ласка, зачекайте...
...Ермака и Татарова просят не беспокоиться...
Где вы муки были раньше?
Или только смачный пинок дяди Сема под вашу наркосраку заставило вас работать?
Или пару дорог кокса?)
агент-бо Соколовський змалу підвішений за всі місця:
з сім'ї колаборанта плюс кримінал плюс контингент "закрєпльонних контактов" плюс...
Мазалтоф.
А може він вже давно тут свою руцкамірску сєть создав і во всю її юзає , нє?
Скорее всего Блинкен пальчиком показал кто бяка. На Ермака показал. Пообещал предоставить доказьі.
Вот и сливают отработанньій и уже бесполезньій материал. Медведчука в смьісле.
А потом "дядя Блинкен, тьі ошибся. Вот кто бяка"
Кар-р-рочє, ржач!