Медведчук намагався створити мережу впливу РФ під прикриттям проєкту "Промінь", - Баканов

Служба безпеки України розслідує проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав проєкт елементом гібридної війни проти України, в якому брали участь нардепи ОПЗЖ Віктор Медведчук і Тарас Козак.

"На перший погляд, йдеться про створення організації, що буде тісно займатися українцями, які їдуть працювати і вчитися в Росію. Але справжня мета - створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього "Променя" - збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширювати пропаганду. Тобто, це - антиукраїнської проєкт", - зазначив Баканов.

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За його словами, рукописні правки на документі з описом проєкту виконано Медведчуком.

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