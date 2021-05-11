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Новини Політика УкраїниПодії
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Медведчук (1323) Баканов Іван (295)

Медведчук намагався створити мережу впливу РФ під прикриттям проєкту "Промінь", - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Служба безпеки України розслідує проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Про це заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав проєкт елементом гібридної війни проти України, в якому брали участь нардепи ОПЗЖ Віктор Медведчук і Тарас Козак.

"На перший погляд, йдеться про створення організації, що буде тісно займатися українцями, які їдуть працювати і вчитися в Росію. Але справжня мета - створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього "Променя" - збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширювати пропаганду. Тобто, це - антиукраїнської проєкт", - зазначив Баканов.

Читайте також: СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ. АУДIО

Медведчук намагався створити мережу впливу РФ під прикриттям проєкту Промінь, - Баканов 01

Медведчук намагався створити мережу впливу РФ під прикриттям проєкту Промінь, - Баканов 02
Медведчук намагався створити мережу впливу РФ під прикриттям проєкту Промінь, - Баканов 03

За його словами, рукописні правки на документі з описом проєкту виконано Медведчуком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведчук видав росіянам секретні дані про українських військових, - Баканов
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Топ коментарі
+11
Ось що блінкен животворчий робить... Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов - Цензор.НЕТ 7532
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11.05.2021 19:17
+10
Один вопрос,...
Где вы муки были раньше?
Или только смачный пинок дяди Сема под вашу наркосраку заставило вас работать?
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11.05.2021 19:16
+7
Ну, понеслась!

...Ермака и Татарова просят не беспокоиться...
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11.05.2021 19:14
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Ну, понеслась!

...Ермака и Татарова просят не беспокоиться...
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11.05.2021 19:14 Відповісти
А їм то чого? 😲 Навпаки - хлопаки п'ють шампанське! Тепер бабло, призначене агентурній мережі Медведука переплив до агентурної мережі Козира. 😊
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11.05.2021 19:21 Відповісти
этот плятский зеленый цирк закончится?
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11.05.2021 19:50 Відповісти
Как правило -- цирк уезжает, а клоуны остаются...
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11.05.2021 22:22 Відповісти
Один вопрос,...
Где вы муки были раньше?
Или только смачный пинок дяди Сема под вашу наркосраку заставило вас работать?
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11.05.2021 19:16 Відповісти
ти до петі звертаєшся???
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11.05.2021 19:17 Відповісти
А бубке ще нужно было дать 100...500 дней?
Или пару дорог кокса?)
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11.05.2021 19:19 Відповісти
Я не очень разбираюсь в сортах говна. Подскажите Вы путентролль ил зелетролль?
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11.05.2021 19:21 Відповісти
до скомороха и звертаюся
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11.05.2021 19:23 Відповісти
шота мне кажется,что это под ****** (или над,хрен там разберешь,кто кем управляет) шота меняется.подковерные разборки,бо средств на пропитание всех не хватает Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов - Цензор.НЕТ 3501
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11.05.2021 19:24 Відповісти
Какой ты грозный, ворвался во все темы, боюсь порвешь Медведчука до суда. Пришел значит с дядей Семом и Алексеевичем и распинал тут всех. Щас с Алексеевичем будешь наказывать всех кого СБУ попрятало за два года.
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11.05.2021 20:33 Відповісти
Ось що блінкен животворчий робить... Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов - Цензор.НЕТ 7532
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11.05.2021 19:17 Відповісти
Це й так всі знають. Без документів.
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11.05.2021 19:18 Відповісти
от і роздуплилися, бггг...
агент-бо Соколовський змалу підвішений за всі місця:
з сім'ї колаборанта плюс кримінал плюс контингент "закрєпльонних контактов" плюс...
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11.05.2021 19:22 Відповісти
абсолютно все имущество отобрать,продать на аукционе,а деньги передать в больницы,для тежелобольных детей!
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11.05.2021 19:22 Відповісти
дерьмаки всі свої зашквари повісили на медведчука і відправили його на родіну, а самі тепер білопухнасті патріоти.
Мазалтоф. Медведчук пытался создать сеть влияния РФ под прикрытием проекта "Промінь", - Баканов - Цензор.НЕТ 8289
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11.05.2021 19:24 Відповісти
Мудачук ''пытался''??? Та невже?
А може він вже давно тут свою руцкамірску сєть создав і во всю її юзає , нє?
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11.05.2021 19:26 Відповісти
Медведчука почали пресувати лише зараз, при потужному патріотові Петі згаяли 5 років. Маємо те що маємо.
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11.05.2021 19:26 Відповісти
Hi, fellow American! What state are you from?
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11.05.2021 19:33 Відповісти
Давайте, давите гниду москальскую!
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11.05.2021 19:27 Відповісти
https://youtu.be/Oat_jgBsRaI
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11.05.2021 19:28 Відповісти
Залишається жалкувати, що він не Антоненко, "посадили" би вже після брифінгу, а так без арешту всі звинувачення чи підозри пуста балаканина і нагадує "бурю в стакані води".
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11.05.2021 19:44 Відповісти
це зараз ведмедчук буде за усіх віддуватися. а де наїзд на бойка, шухріча, рабіновіча, мураєва, малхасяна-новінського ?
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11.05.2021 19:48 Відповісти
Пля, не верю ни единому слову етого баканова.
Скорее всего Блинкен пальчиком показал кто бяка. На Ермака показал. Пообещал предоставить доказьі.
Вот и сливают отработанньій и уже бесполезньій материал. Медведчука в смьісле.
А потом "дядя Блинкен, тьі ошибся. Вот кто бяка"
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11.05.2021 20:19 Відповісти
Каталізатор "блінкен" спонукав "своїх" валити "своїх". Ну, щоб "свої-95" не постраждали...
Кар-р-рочє, ржач!
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11.05.2021 20:29 Відповісти
було б доречно вставити фотку, де баканов ручкається з медведчуком у вр
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12.05.2021 08:30 Відповісти
пане Баканов, можливе для вас це новина, а от в Україні кожен знає, що у Мертвячука УСІ, УСІ бе винятку проекти антиукраїнські.
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12.05.2021 20:53 Відповісти
 
 