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Німеччина (4531) Путін (21440) Росія (47217) Фельдгузен (108)

Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен

Росія через концентрацію військ на кордоні зосередила увагу багатьох країн на Укпраїні, а відтак РФ у даній ситуації позиційно програла.

Таку думку висловила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо дивитися на нинішню ситуацію зі скупченням російських військ на кордонах з Україною, то, на мою думку, позиційно Росія програла. Адже політичний фокус багатьох країн нині зосереджений на Україні. І в Європі, і в Америці. І в Німеччині останній місяць увага до України набагато більша, ніж рік тому, коли почалася пандемія Covid-19, і всі тільки цією темою переймалися. Тобто Путін отримав абсолютно протилежний ефект, ніж очікував", - вважає Фельдгузен.

За словами посла Німеччини, їй важко передбачити, чим закінчиться ескалація напруженості Росією. Водночас вона відзначила, що тепер у світі володіють цілим масивом інформації про російську армію.

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"На сьогодні в нас є усі карти з розташуванням російських військ, уся статистика. Це теж непогано, бо тепер можна мати повну картину і оцінювати ризики, пов’язані з цими військами", - зазначила дипломатка.

Коментуючи припущення, що метою Путіна є шляхом ескалації у центрі Європи добитися зустрічі з президентом США Джо Байденом, посол ФРН зауважила, що невідомо, наскільки швидко вона відбудеться. "Але, думаю, Байден не боїться сказати Путіну особисто про те, що він думає", - резюмувала Фельдгузен.
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Топ коментарі
+9
***** спалился
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11.05.2021 19:32
+8
Немцы, видя такие маневры Путина, перестали строить Северный поток-2 и продавать турбины и насосы Сименс в Крым.
А нет, не перестали.
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11.05.2021 19:40
+7
Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7486
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11.05.2021 20:20
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11.05.2021 19:32 Відповісти
Ні, він майже домігся того, чого хотів.
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11.05.2021 19:33 Відповісти
а ну раскрой нам секрет, набутылочник украиномовный, чего же ***** xотел? Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 151 Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 4005
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11.05.2021 20:04 Відповісти
***** хотел что бы его назвали господином. И Зе это сделал.
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11.05.2021 22:15 Відповісти
...Вопрос суверенитета Украины - важнейший вопрос для американской дипломатии. По нарастающей, один за другим, лидеры США эту точку зрения сообщают украинским коллегам.
В Украине Блинкен много говорил о российской агрессии, был совершенно погружен в детали, что Россия полностью не отвела свои войска, а только продемонстрировала отвод военнослужащих. И еще раз подтвердил верность США защите Украины.
В частности, очень важно: было подчеркнуто, что Украина и США будут координировать политику в подготовке саммита Байдена и Путина. Что никакой торговли за спиной Украины там не будет.
В целом, это был очень удачный визит. Это чуть ли не первый визит Блинкена в зарубежную страну, что является сигналом значения Украины для США.
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11.05.2021 19:39 Відповісти
Эта твердая поддержка - это не просто симпатия к демократическому государству против предстоящего агрессора. Это фундаментальная проблема безопасности США. Если Путину после 6 лет переговоров удастся повторить и даже расширить агрессию в Украине, это будет означать крах всей системы безопасности в Европе, полное падение доверия к США, что крайне опасно скажется в Индо-Тихоокеанском регионе. А там Америка противостоит Китаю и пытается создать блок союзников - Индия, Япония, Австралия.
Если Путин продемонстрирует никчемность США в Европе - а такие вещи все хорошо понимают - никто не сможет положиться на Америку. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
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11.05.2021 19:41 Відповісти
Немцы, видя такие маневры Путина, перестали строить Северный поток-2 и продавать турбины и насосы Сименс в Крым.
А нет, не перестали.
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11.05.2021 19:40 Відповісти
Хіба можливо збагнути думки параноїдального шизофреніка !!! Параноїдальна маячня неосяжна та незбагненна !!! "Умом Россию не понять!" !!!)))
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11.05.2021 19:40 Відповісти
Тупеньке тупло опять натупило як справжне йухло...
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11.05.2021 19:46 Відповісти
А теперішню німецьку владу як "понять"?
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12.05.2021 11:05 Відповісти
Когда пойдёт руский газ по северному потоку ей вобще мабуть придётся замолчать ( нажаль ) .
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11.05.2021 19:51 Відповісти
Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7486
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11.05.2021 20:20 Відповісти
Ага, расскажи. Об Украине они "обеспокоились". Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1952 О СЕБЕ!!! И только о себе. Наконец-то начало допирать, против кого воюет хутин. Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9376
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11.05.2021 20:26 Відповісти
Єдиним гідним позитивним ефектом у даному випадку може бути тільки надання Україні ПДЧ і чітких термінів приєднання до НАТО.
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11.05.2021 21:30 Відповісти
и какого эффекта он добился? Озабоченности? Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5065
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11.05.2021 22:06 Відповісти
А якого ефекта очікували, може, щоб українці відірвали дупи від дивана і вийшли на вулицю?
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12.05.2021 11:20 Відповісти
Уйло поняло, что Запад не будет вмешиваться, если оно нападет.
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11.05.2021 22:27 Відповісти
#Интересно: а чего на самом деле хотел *****?
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12.05.2021 09:12 Відповісти
Путин добился главного: судьбу Украину обсуждают без участия Украины.
...причём, добился изнутри Украины...
В саму Украину уже никто не верит и её непредсказуемого поведения боятся.

И в Германии последний месяц внимание к Украине намного больше, чем год назад, ..."..., - cчитает Фельдгузен.

Я шо-то, немецких новостей про Украину, вообще не слышал ни разу -- ...хотя, верю -- по верхам штормит...*)
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12.05.2021 10:14 Відповісти
Пуйла поганяли по расєє зі своїми залізяками й вояками. Американці показали їм палець, і кремлівський хижак докумекав, що коли рипнеться -- розмажуть підошвою, як таргана.
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12.05.2021 11:15 Відповісти
да уж, многоХОДОВочка Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6222
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12.05.2021 14:01 Відповісти
 
 