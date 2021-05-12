Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен

Росія через концентрацію військ на кордоні зосередила увагу багатьох країн на Укпраїні, а відтак РФ у даній ситуації позиційно програла.

Таку думку висловила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо дивитися на нинішню ситуацію зі скупченням російських військ на кордонах з Україною, то, на мою думку, позиційно Росія програла. Адже політичний фокус багатьох країн нині зосереджений на Україні. І в Європі, і в Америці. І в Німеччині останній місяць увага до України набагато більша, ніж рік тому, коли почалася пандемія Covid-19, і всі тільки цією темою переймалися. Тобто Путін отримав абсолютно протилежний ефект, ніж очікував", - вважає Фельдгузен.

За словами посла Німеччини, їй важко передбачити, чим закінчиться ескалація напруженості Росією. Водночас вона відзначила, що тепер у світі володіють цілим масивом інформації про російську армію.

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"На сьогодні в нас є усі карти з розташуванням російських військ, уся статистика. Це теж непогано, бо тепер можна мати повну картину і оцінювати ризики, пов’язані з цими військами", - зазначила дипломатка.

Коментуючи припущення, що метою Путіна є шляхом ескалації у центрі Європи добитися зустрічі з президентом США Джо Байденом, посол ФРН зауважила, що невідомо, наскільки швидко вона відбудеться. "Але, думаю, Байден не боїться сказати Путіну особисто про те, що він думає", - резюмувала Фельдгузен.