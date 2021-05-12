СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді. ДОКУМЕНТИ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Документи стосуються декількох епізодів кримінальної справи - переоформлення за законами РФ родовища в окупованому Криму, передачі росіянам секретних даних про українських військових і спроби створити в Україні мережу російського впливу.
Так, ТОВ "Нові проєкти", що належить Медведчуку, в 2012 році отримало дозвіл на розробку родовища "Глибоке". Після окупації Криму Медведчук переоформив його за законодавством країни-агресора.
Поруч із родовищем окупанти облаштували військовий полігон свого Чорноморського флоту. Це заважало видобутку, і Медведчук писав Путіну з проханням змінити межі полігону. Відмітки на листі зроблені рукою Медведчука - це підтвердила експертиза.
Крім цього, за даними слідства, Медведчук передав росіянам секретні дані про українських військових.
Також спецслужба опублікувала документи, що стосуються проєкту "Промінь". Під прикриттям громадської організації Медведчук намагався створити в Україні мережу російського впливу.
Будь ласка, зачекайте...
деякi вже просяться назад, додому...не сподобалось їм на вЯлiкай паРашi. чутки про те, як там добре, виявились сильно перебiльшеними...
Медведчук себе спокойно ужинает на Крещатике.
God bless Ukraine and America+CIA!
и преступление налицо
и преступник на месте
-------
а охрана Медведчука не пускает в дом контрразведчиков СБУ и плевать хотела на Закони Украини
так может пора самим украинцам ликвидировать этого *********** недоноска
Это чтоб им в суде легче отбиваться было?!
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
ну и зрада, конечно же, как в глюкозно-фруктозной методичке написано.
За , що хлопці відавали свое життя???????
Кстати, мертвечук тоже таки да - по маме
На сцене - все свои)))
Это бред. (с)
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/