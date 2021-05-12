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СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді. ДОКУМЕНТИ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді. ДОКУМЕНТИ

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Документи стосуються декількох епізодів кримінальної справи - переоформлення за законами РФ родовища в окупованому Криму, передачі росіянам секретних даних про українських військових і спроби створити в Україні мережу російського впливу.

СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 01

Так, ТОВ "Нові проєкти", що належить Медведчуку, в 2012 році отримало дозвіл на розробку родовища "Глибоке". Після окупації Криму Медведчук переоформив його за законодавством країни-агресора.

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СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 05СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 06

Поруч із родовищем окупанти облаштували військовий полігон свого Чорноморського флоту. Це заважало видобутку, і Медведчук писав Путіну з проханням змінити межі полігону. Відмітки на листі зроблені рукою Медведчука - це підтвердила експертиза.

СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 07СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 08

Крім цього, за даними слідства, Медведчук передав росіянам секретні дані про українських військових.

СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 09

Також спецслужба опублікувала документи, що стосуються проєкту "Промінь". Під прикриттям громадської організації Медведчук намагався створити в Україні мережу російського впливу.

СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 10

СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 11СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 12СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 13СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді 14
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Топ коментарі
+41
СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 5170 СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 9599
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11.05.2021 20:00
+29
СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 3850 СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 9878 СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 7839
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11.05.2021 20:03
+26
СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 3949 СБУ обнародовала документы, доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене - Цензор.НЕТ 8198
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11.05.2021 20:00
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Клоунада в дії !!
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11.05.2021 20:20 Відповісти
Пока не увижу их за решоткой и отнятые все активы , дешевым трюком не проведешь!
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11.05.2021 20:23 Відповісти
Особенно понравилось про привлечение в РФ талантливой молодежи Украины и использование их для развития экономики РФ. Явно видна острая нехватка мокшей, таджиков и узбеков. И ведь найдется много таких, которые мечтают развить экономику вора и агрессора. Ничего не поделаешь, "мудрий нАрід".
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11.05.2021 20:27 Відповісти
привлечение в РФ талантливой молодежи Украины и использование их для развития экономики РФ.




деякi вже просяться назад, додому...не сподобалось їм на вЯлiкай паРашi. чутки про те, як там добре, виявились сильно перебiльшеними...
СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді - Цензор.НЕТ 1452
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12.05.2021 19:29 Відповісти
вечером, похоже, будет зарево на эрэфийских телеканалах
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11.05.2021 20:28 Відповісти
Понты для приезжих и выхлоп в лужу.
Медведчук себе спокойно ужинает на Крещатике.
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11.05.2021 20:30 Відповісти
Так при такой густой жаре нужно брать.Сегодня он ужинает на Крещатике,а завтра,глядишь,будет завтракать в "Останкино". Его корешу Козаку Украина может уже только свистнуть в пятую точку,так хоть этого дядю нужно своевременно "прищучить".
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12.05.2021 16:09 Відповісти
И?
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11.05.2021 20:32 Відповісти
Вопрос, как объяснить зебилам, что респект нужно выдвигать Байдену и Блинкену..?
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11.05.2021 20:34 Відповісти
им бы ещё объяснить,что с мертвечука даже неприкосновенность депутатскую никто снимать пока ещё не собирался)
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11.05.2021 20:38 Відповісти
Я так понимаю, что Петюне Байдена с Блинкеном не хватало?
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12.05.2021 10:46 Відповісти
Началась так сказать "карточная игра", подготовка к возможной встрече Байдена и *****. Каждая сторона сейчас будет разыгрывать имеющиеся "карты", что бы выйти на переговоры с более выгодной позиции. Думаю нас ждет интересный и насыщенный на события месяц...
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11.05.2021 20:37 Відповісти
ПИАР!ПИАР!ПИАР!
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11.05.2021 20:38 Відповісти
где посадка мертвечука ?теперь будут козу водить пару лет -для пиара
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11.05.2021 20:39 Відповісти
коли ми побачимо голови медведчука, козака, шуфричів, мураєва, тупіцького, дубінського та інших адептів руSSкого міра на Майдані, тоді це буде Величезне Свято в Украіні!
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11.05.2021 20:38 Відповісти
У нас немає смертної кари.
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11.05.2021 20:50 Відповісти
А дарма.
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11.05.2021 20:59 Відповісти
Коли французам знадобилась гільйотина - вони не транділи на цензорі.
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12.05.2021 11:59 Відповісти
а льотчик-касманавт ригіАнал чечетов...??
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11.05.2021 22:54 Відповісти
Відрізати собі голову та виставити її на Майдані трохи складніше, ніж викинутися з вікна.
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11.05.2021 23:04 Відповісти
я думаю, коли руSSкій мір буде прибирати сліди....його адепти не тільки будуть "викидуватись" з вікон і "подихати" від інфарктів(чуркін...)

God bless Ukraine and America+CIA!
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11.05.2021 23:14 Відповісти
всем , кроме мертвечука, выдвигают подозрения и лишают свободы до выяснения всех обстоятельств.
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11.05.2021 20:38 Відповісти
Tоварищ Байдин рекомендовал Зе срочно прищемить ***** хвост накануне "переговоров". Что-то подсказало Зе, что связаться с воспитанником YMCA будет выгоднее чем с недомерком из дворца пионэров.
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11.05.2021 20:47 Відповісти
и документы есть
и преступление налицо
и преступник на месте
-------
а охрана Медведчука не пускает в дом контрразведчиков СБУ и плевать хотела на Закони Украини
так может пора самим украинцам ликвидировать этого *********** недоноска
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11.05.2021 20:51 Відповісти
Це дурдом веселка.....що так бояться ???може їм видати памперси ....? Хлопці відають життя , згадайте Іловайськ ..., Рашка , щось не була настільки нерішуча.
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12.05.2021 00:53 Відповісти
Мабуть носки не тієї системи їи купили.
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12.05.2021 12:00 Відповісти
СБУ оприлюднила документи, які доводять вину Медведчука і Козака у державній зраді - Цензор.НЕТ 9041
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11.05.2021 20:52 Відповісти
Чогось п'ятий мовчить, його ж кума за яйця хапають....
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11.05.2021 21:02 Відповісти
Больше він не п'ятий, а другий.
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11.05.2021 21:32 Відповісти
ещё тупее можешь что то высрать,зедегенерат?
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11.05.2021 22:07 Відповісти
Мабуть сцить, що кум його здасть... СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді - Цензор.НЕТ 2440
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12.05.2021 10:13 Відповісти
И шо ???!!! сывочолый ворюга этого типа не знал и в курсах не был??? И Господин Кололмойский кукловод Зешоблы тоже этого не знал ни в 14 ни сейчас...вспомнили когда вопрос о корыте встал...????
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11.05.2021 21:04 Відповісти
мимо,шарийоп -дело ,за госизмену ,на мертвечука заведено ещё в феврале 2019го
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11.05.2021 22:09 Відповісти
22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
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11.05.2021 21:10 Відповісти
Вже казав і не раз. З таким звинуваченнями Мертвечина не може просто так гуляти на свободі. Це все одно що звинуваченого у вбивстві покарати конфіскацією автівки. Тому у Вави є два путя. 1. Кримінальна справа-суд-буцигарня для Мертвечини. 2. Обісратися як завжди. І шо характрена, обидва варіанти порохоботів влаштовують.
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11.05.2021 21:12 Відповісти
Значицца, что Ваван ЗЕленомордый постоянно обсирается, это мы признаем. Так и запишем, гражданин непорохобот
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12.05.2021 11:25 Відповісти
СБУ обнародовала доказывающие вину Медведчука и Козака в госизмене.... а доказывающие госизмену зеленского и ермака не обнародовала... Удивительно, да ?
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11.05.2021 21:15 Відповісти
Это как это можно обнародовать до суда документы, подтверждающие вину фигурантов?!
Это чтоб им в суде легче отбиваться было?!
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11.05.2021 21:35 Відповісти
Боже, храни Америку!
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11.05.2021 21:41 Відповісти
На Бога надейся, а в Америку верь!
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11.05.2021 21:49 Відповісти
Ну не в ***** же твоего верить, чмошника
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11.05.2021 22:07 Відповісти
Я ху(д)ею от этой зельоной санта-барбары! СБУ оприлюднила документи, які доводять вину Медведчука і Козака у державній зраді - Цензор.НЕТ 46 Они точно не знают, что они -идиоты?! СБУ оприлюднила документи, які доводять вину Медведчука і Козака у державній зраді - Цензор.НЕТ 7849
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11.05.2021 21:43 Відповісти
Боюсь что нашему президенту и многим другим не доходит простая истина .Сценарий Израиля по закону физическое устранение таких как Медведчук Бойко и прочих выродков врагов и предателей страны.Там бы не церемонились у нас то суды до цирки то ещё что то.А эта падаль шатает ситуацию в стране.Вместо того что бы закрыть вопрос мы усугубляем его в разы..
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11.05.2021 22:27 Відповісти
Яркий пример Добкина эта падаль в один голос орали прийди рашка а сейчас метит в мера Харькова.Это уму непостижимо на 8 год войны.Он уже как минимум нары должен с братухой полировать давно и на всю жизнь.А эта падаль землю топчет.Вот почему у нас война вот почему сепаратизм цветёт и пахнет.Мы его создаём своими руками !
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11.05.2021 22:28 Відповісти
Партию ОПЗЖ закроют 100%, в этом заинтересованы Разумков и Ермак, они создадут свою партию и к ним должен подтянутся электорат ОПЗЖ, а это не плохой процент голосов.
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11.05.2021 23:15 Відповісти
Разумков и Ермак ватники не хуже ОПЗЖ и думаю Киву они к себе подтянут.
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11.05.2021 23:18 Відповісти
неужели наше СБУ умеет не только мышей ловить? поверить не могу
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11.05.2021 23:23 Відповісти
Молодцы сбу.
ну и зрада, конечно же, как в глюкозно-фруктозной методичке написано.
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12.05.2021 00:46 Відповісти
Це вже давно було відомо , що вони здають державу..Дивуе те, що вони не в тюрмі, а Козаку дали можливість змитися в Рашку...позор ...
За , що хлопці відавали свое життя???????
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12.05.2021 00:48 Відповісти
Путін , щось не друкував документи про Навального , а тут чуть не прошусь пробачення , це так державу під час війни захищають ??...
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12.05.2021 00:57 Відповісти
И?!
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12.05.2021 01:50 Відповісти
Як і чому ці і їм подібні мерзоти ще живі ?
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12.05.2021 02:21 Відповісти
и что посадите?или сами в лужу садите?
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12.05.2021 05:59 Відповісти
а коли щось пред'являть ахмету?
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12.05.2021 06:59 Відповісти
Там і без документів все зрозуміло. Висновок тільки один - намазати гниді лоба зеленкою.
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12.05.2021 07:12 Відповісти
СБУ оприлюднила документи, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді - Цензор.НЕТ 6158
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12.05.2021 07:50 Відповісти
Та фігня, почався передвиборний марафон, держзрадник и його партійка найближчий конкурент. Пороха вони вже змішали. Слідуючий хто? Бойко чи ЮВТ? Готуйтесь!
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12.05.2021 08:26 Відповісти
ОН ЖЕ РЕАЛЬНО РАБОТАЛ НА ОКУПАНТОВ,А УКРАИНА -ПОБОКУ!
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12.05.2021 08:37 Відповісти
Кто о чем а зеленосракое ватьё о Порошенко скавчит.
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12.05.2021 09:03 Відповісти
Хитрожопая комедия-95 для лохов-гоев
Кстати, мертвечук тоже таки да - по маме
На сцене - все свои)))
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12.05.2021 09:13 Відповісти
Клоунада. С врагом Украины враг, сидящий на Банковой, бороться не собирается, разумеется. Хороший враг - мертвый враг! Другого не дано. Пока что Украина оккупирована этническими ОПГ с каганатом во главе.
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12.05.2021 09:41 Відповісти
Тайна следствия перешла в стадию всенародного референдума...*)
Это бред. (с)
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12.05.2021 10:28 Відповісти
Я же правильно понимаю, что любой гражданин Украины, который проживает в оккупированном Крыму, и переоформил свою собственность и бизнес под законы РФ - так же претендует на подобное обвинение в госизмене?
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12.05.2021 11:03 Відповісти
Коли Барига арештовував-був Корбана (клічка Спрут), ціла опєрація знадобилася, - спєцназ, хілікОптЕри, ЧАУС... а тута що? - уліца мантажнікаф, три каліки й жодного Мівідчука (клічка Сакаловській). Лажа-с
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12.05.2021 11:14 Відповісти
вот что Блинкен животворящий делает
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12.05.2021 11:24 Відповісти
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відніі Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА
Про це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.

"Маєток придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Це - вартість будинку на 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа
Крім того, як випливає з розслідування, Холодови у Відні володіють салоном весільних та вечірніх ******.
Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
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12.05.2021 11:38 Відповісти
Я Медведчука хоць нашли?
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12.05.2021 13:47 Відповісти
Не хочешь жить как при Майдане?Так будешь жить при Магадане.И лес валить и злато брать.Простая жизнь и-Биомать.
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12.05.2021 18:25 Відповісти
Может Зеленский и не сцыкло.
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12.05.2021 19:28 Відповісти
Побачимо,чим це все закінчиться.Тоді й будемо робити висновки.
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12.05.2021 19:29 Відповісти
Начали громкое дело с невиданной помпой и фанфарами. Результат уже известен многим, кто в курсе.
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12.05.2021 20:05 Відповісти
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