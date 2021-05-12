СБУ оприлюднила матеріали, які доводять вину Медведчука і Козака у держзраді. ДОКУМЕНТИ

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Документи стосуються декількох епізодів кримінальної справи - переоформлення за законами РФ родовища в окупованому Криму, передачі росіянам секретних даних про українських військових і спроби створити в Україні мережу російського впливу.

Так, ТОВ "Нові проєкти", що належить Медведчуку, в 2012 році отримало дозвіл на розробку родовища "Глибоке". Після окупації Криму Медведчук переоформив його за законодавством країни-агресора.

Поруч із родовищем окупанти облаштували військовий полігон свого Чорноморського флоту. Це заважало видобутку, і Медведчук писав Путіну з проханням змінити межі полігону. Відмітки на листі зроблені рукою Медведчука - це підтвердила експертиза.

Крім цього, за даними слідства, Медведчук передав росіянам секретні дані про українських військових.

Також спецслужба опублікувала документи, що стосуються проєкту "Промінь". Під прикриттям громадської організації Медведчук намагався створити в Україні мережу російського впливу.