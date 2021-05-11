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Україна готова пройти етап отримання ПДЧ і набути статусу члена НАТО, - Жовква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова пройти етап отримання ПДЧ і набути статусу члена НАТО, - Жовква
Фото: bituk.media

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що наступний етап, який має пройти Україна, полягає в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО, і вона до цього готова.

Про це він заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наступний етап, який має пройти Україна, - це отримання ПДЧ ... Цей етап ми сьогодні хочемо пройти, і ми готові внутрішньо до того, щоб отримати такий статус", - сказав Жовква.

За його словами, НАТО є найефективнішою системою безпеки, яка відповідає європейським цінностям України.

Жовква також зазначив, що зараз Україна має інтенсивну практичну взаємодію з НАТО.

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"Партнерство з розширеними можливостями - це, насамперед, сумісність збройних сил, і зараз Україна продовжує розвивати таку сумісність ЗСУ зі збройними силами держав - членів НАТО", - додав він.

За словами Жовкви, і США, і країни-члени НАТО і ЄС сьогодні чітко розуміють, що Україна - ключова країна для стабільності всієї Європи.

"Але водночас наша країна не має належних гарантій безпеки. Тому Президент Володимир Зеленський сьогодні почав обговорювати з державами - партнерами НАТО шляхи отримання Україною таких гарантій", - резюмував він.
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Топ коментарі
+10
Досить трин.іть, час робить.
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11.05.2021 20:09
+10
Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 6625
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11.05.2021 20:13
+10
Звіздіти не мішки тягати і на язиці мозолей не буває !!!)))
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11.05.2021 20:14
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Досить трин.іть, час робить.
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11.05.2021 20:09 Відповісти
Звіздіти не мішки тягати і на язиці мозолей не буває !!!)))
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11.05.2021 20:14 Відповісти
Это все бла-бла-бла для лохов. У нас в альянсе уже два года нет законного представителя. От слова совсем.
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11.05.2021 20:17 Відповісти
Досить трин.іть, час робить------------------ Лялька з ганчір"я,напхана тирсою не спроможна самостійно діяти чи мислити ,дійство відбувається лише за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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11.05.2021 20:21 Відповісти
....готова пройти получить....


это как это?
как это так ? Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 4900
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11.05.2021 20:31 Відповісти
Как таллон на повидло...
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11.05.2021 20:35 Відповісти
Це на щиром русском украинским !!!)))
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11.05.2021 20:46 Відповісти
Готова пройти мимо получения
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11.05.2021 23:42 Відповісти
Слава Україні!!!
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11.05.2021 20:12 Відповісти
Героям слава.
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11.05.2021 21:10 Відповісти
Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 6625
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11.05.2021 20:13 Відповісти
Да вы скажите Зеле, что для начала нужно назначить главу миссии Украины при НАТО. Два года уже прошло, как у нас нет там представителя.
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11.05.2021 20:15 Відповісти
и фсе?)) Україна готова пройти етап отримання ПДЧ і набути статусу члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 1193
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11.05.2021 22:41 Відповісти
Готова корова))))
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11.05.2021 20:20 Відповісти
Ага. Токо на останній саміт Україну трошки не запросили.
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11.05.2021 20:21 Відповісти
Порошенка шось нема . Десь офшори мабуть свої оформляє , після вояжу Госдепа .
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11.05.2021 20:25 Відповісти
офшоры есть у каждой б/м приличной компании, которая работает на экспорт-импорт. быдлу73 для которых пивной ларек в собственности предел мечтаний, не понять.
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11.05.2021 20:30 Відповісти
Ні, перемальовує ціни на олію і гречку для зебілів...
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11.05.2021 20:42 Відповісти
По ночам. Щоб Бубочку підставити. Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 2756 Украина готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 1963
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11.05.2021 20:50 Відповісти
Да , да , - особенно , когда есть общая труба и цель " Уренгой - помары - Ужгород " . Сначала северный поток , потом - южный , потом снова -- северный и так до бесконечности ипать европу )) .
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11.05.2021 20:46 Відповісти
Позорники. Доболтали языками. Что теперь никто в мире им не верит.
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11.05.2021 20:47 Відповісти
Як думаєте чи потрібна НАТО Україна в якій більша половина чиновників працює на ***** проти якого і існує НАТО і про це знають силові структури України але не приймають ніяких мір.
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11.05.2021 20:47 Відповісти
НАТА любит страны-воины, страны-технологии, страны-ввп, на худой конец страны-ненавидящие совок...а 40 лимонов ватного-невнятного, нищего и вороватого населения, не воюющего за свои земли... им не нужны..не в виде пдч.. не в виде участниц....
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11.05.2021 21:33 Відповісти
готова пройти получить ПДЧ и обрести статус члена НАТО...



це взагалi якою мовою???
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11.05.2021 21:56 Відповісти
пока в Нато 2 известных страны, ПДЧ Украине не видать, там коммерция и прибыли от нее глаза напрочь залили... Україна готова пройти етап отримання ПДЧ і набути статусу члена НАТО, - Жовква - Цензор.НЕТ 8432...и все эти требования для вступа якобы, для лохов, хотели б- приняли как балканские страны и пр....если сам Буш мл. лично на саммите не смог надавить на этих крутоевропейцев, то о чем речь тогда...
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11.05.2021 22:40 Відповісти
Є такий анекдот, про мужика який впав на коліна і просить Бога про допомогу.До Господа Бога звертаються ангели , ну поможи ж йому, бач як молиться. Господь Бог відповідає, Та я йому допоміг би, та хай він хоч піде і лотерейний квиток купить. От цього мужика мені нагадує зараз оця шобла 95 кварталу з головним піаністом геніталіями на чолі. Вони провалили самміт НАТО в грудні 2019року в Лондоні. Тоді завдяки Порошенку запрошення для України було. Саме на цьому ювілейному самміті НАТО питання що до ПДЧ для України мало вирішитись в позитивну сторону. Порошенко в цьому напрямі працював., і працював наполегливо. З Порошенком рахувались. Тепер самміт 2021 року. Ця Зелена шобла палець об палець не вдарили шоб хоча б бути запрошеними на цей червневий самміт. Для того щоб було ПДЧ то те ПДЧ для України ще треба підготувати і написати,щоб був хоча б предмет для обговорення. А воно за один день не робиться. Такі питання готуються мінімум за пів року. Шоб був предмет для обговорення то Зеленський мав би подати заявку від держави Україна на отримання ПДЧ . Сам цю заявку підписати, Мав підписати Шмигаль як премєр міністр.Щоб був хоч предмет для обговорення і рішення. Але обговорювати нічого. Україна не подала заявку на вступ в альянс. Яке ПДЧ????? Тут інше. Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела а зима катит в глаза. Про що воно меле той Кулеба. Вони Українців за ідіотів мають?????
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11.05.2021 23:48 Відповісти
Халява прийди-готовы принять с любой стороны. А что ты сделал,что бы это произошло?
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12.05.2021 10:18 Відповісти
 
 