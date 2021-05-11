Україна готова пройти етап отримання ПДЧ і набути статусу члена НАТО, - Жовква

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що наступний етап, який має пройти Україна, полягає в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО, і вона до цього готова.

Про це він заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наступний етап, який має пройти Україна, - це отримання ПДЧ ... Цей етап ми сьогодні хочемо пройти, і ми готові внутрішньо до того, щоб отримати такий статус", - сказав Жовква.

За його словами, НАТО є найефективнішою системою безпеки, яка відповідає європейським цінностям України.

Жовква також зазначив, що зараз Україна має інтенсивну практичну взаємодію з НАТО.

Читайте також: На саміті НАТО в червні рішення про ПДЧ для України не буде ухвалено, але для нас важливо почати цю дискусію, - Кулеба

"Партнерство з розширеними можливостями - це, насамперед, сумісність збройних сил, і зараз Україна продовжує розвивати таку сумісність ЗСУ зі збройними силами держав - членів НАТО", - додав він.

За словами Жовкви, і США, і країни-члени НАТО і ЄС сьогодні чітко розуміють, що Україна - ключова країна для стабільності всієї Європи.

"Але водночас наша країна не має належних гарантій безпеки. Тому Президент Володимир Зеленський сьогодні почав обговорювати з державами - партнерами НАТО шляхи отримання Україною таких гарантій", - резюмував він.