Представник Інституту підготовки кадрів Нестеряк: Акредитація на захист - ініціатива Киви, нас не попереджали

В Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України прокоментували події навколо захисту нардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ніякі служби дисертанта нам завчасно нічого не повідомляли (про присутність "охорони" Киви – УП). Вони прийшли, як прийшли, при чому люди приходили в різний час. Ми достатньо маленький інститут, у нас немає служб, щоб це все відслідковувати", - заявив керівник центру медіакомунікацій інституту Юрій Нестеряк.

За його словами, помічниця депутата у приватній розмові повідомила, що вони проводили якусь акредитацію для ЗМІ.

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"Якщо б це робив інститут, це мало бути на офіційному сайті, з телефонами, мейлами і тд. До нашого відома ніхто (це не доводив – ред.). Я про це дізнався вранці. Виявляється, що десь відбувалась якась акредитація (поки журналісти не викликали поліцію, у будівлю впускали лише ЗМІ з невідомого "списку", хоча згідно із законом захист дисертації - відкритий захід. - ред.). Чесно кажучи, я їм повідомляв – рєбята, нічим добрим це не закінчиться. Бо є реальна норма – перешкоджання професійній діяльності журналіста", - сказав Нестеряк і порадив апелювати "до самого дисертанта, або до його якихось офіційних служб".

"Якісь люди називались його помічниками, офіційними помічниками – я їх не знаю, як і Іллю Киву", - зазначив він.

Бездіяльність своєї охорони в Інституті пояснили тим, щоб це наймана організація, а не свої працівники – "вони охороняють наші приміщення за угодою, тому вони і не втручалися, я їх розумію".

В інституті всіляко наголошують, що виступили лише місцем для захисту дисертації, а до Киви як аспіранта не мають жодного стосунку – він навчався в іншому виші, Міжрегіональній академії управління персоналом.

Водночас у спеціалізованій вченій раді, де захищався Кива, на 19 членів було "кілька науковців" з цього самого інституту, а очолювала її ректорка вишу Радмила Войтович.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Ківою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

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