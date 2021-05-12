Комітет міністрів Ради Європи засудив окупацію Криму та порушення прав людини на півострові, - МЗС

Комітет міністрів Ради Європи 11 травня 2021 року прийняв ініційоване Україною рішення "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", який засуджує російську окупацію півострова, підриває норми міжнародного права і принципи Ради Європи, і констатує суттєве порушення нею як державою-окупантом прав людини в Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Серед іншого, в рішенні КМ Ради Європи міститься заклик до РФ звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. Зазначається важливість звернення до комісара РЄ з прав людини здійснювати на постійній основі моніторинг ситуації на півострові.

"У цьому контексті принциповою залишається позиція щодо надання Росією повного і безперешкодного доступу до території окупованого Криму правозахисних механізмів Ради Європи для здійснення ними моніторингової діяльності відповідно до норм міжнародного права і поваги суверенітету і територіальної цілісності нашої держави з належним урахуванням українського законодавства і статусу Криму як тимчасово окупованої території України", - сказано в коментарі МЗС.

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