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Світовий банк виділив Україні 90 млн євро кредиту на вакцинацію від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Світовий банк виділив Україні 90 млн євро кредиту на вакцинацію від COVID-19

Світовий банк схвалив виділення Україні кредиту в 90 млн євро для закупівлі вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це йдеться в повідомленні СБ, опублікованому у вівторок, 11 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Ці гроші виділено для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", який, зокрема, передбачає відшкодування витрат Національній службі здоров'я на вакцинацію 10 млн осіб.

"Проєкт підтримає розгортання програми вакцинації проти COVID-19 пріоритетних груп населення і посилить можливість сектора охорони здоров'я України в попередженні, виявленні та реагуванні на наслідки пандемії", - сказано в повідомленні Світового банку.

При цьому в організації додають, що проєкт допоможе не тільки закупити вакцину, а й приєднається до поліпшення інфраструктури для зберігання препаратів і їх логістики. "Сюди входить надання послуг, відшкодування витрат на вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ-системи, проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію", - повідомляють у Світовому банку.

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Топ коментарі
+8
На пилораму"Велике крадівництво" дрова підвезли !!!)))
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11.05.2021 21:29
+5
О! Теперь еще одну трассу под Кривым Рогом строить начнут!
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11.05.2021 21:28
+5
В турборежимі, незабаром, всю Україну заасфальтують !!!)))
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11.05.2021 21:46
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О! Теперь еще одну трассу под Кривым Рогом строить начнут!
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11.05.2021 21:28 Відповісти
На пилораму"Велике крадівництво" дрова підвезли !!!)))
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11.05.2021 21:29 Відповісти
у той час коли Беверлі Хіллс на фоні Конча Заспи виглядає шо Гарлем, беремо ще якісь кредити Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2481
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11.05.2021 21:30 Відповісти
Краще товаром. Будь ласка.
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11.05.2021 21:36 Відповісти
еще курточка на подходе.....
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11.05.2021 21:42 Відповісти
Сколько дорог ещё можно сделать
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11.05.2021 21:44 Відповісти
В турборежимі, незабаром, всю Україну заасфальтують !!!)))
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11.05.2021 21:46 Відповісти
Асфальт уже не в моде -- бетон в тренде!

...а в Бундесе, уже дороги роботы строят... -- каждый день наблюдаю -- как капиталюги от работяг избавляются...*)
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11.05.2021 23:01 Відповісти
Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 304
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11.05.2021 21:56 Відповісти
Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19

То есть -- вакцинация, таки не бесплатная получилась... + %.
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11.05.2021 22:36 Відповісти
То ж така страшна пандемія. Цікаво, від віспи весь світ вакцинували теж в кредит?
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11.05.2021 22:42 Відповісти
Умные украинцы не хотят вакцинироваться! Даже деньги , правда под проценты , даёт ЕС, лишь бы ширнуть украинцам гадость! Вы верите в наше время в бескорыстие?
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11.05.2021 22:42 Відповісти
Розікрали фонд, а тепер можна і кредит розікрасти.
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11.05.2021 22:48 Відповісти
Ни в коем случае не давать деньги на руки такому ублюдку как Степанов - пока еще министру зравохранения
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11.05.2021 23:17 Відповісти
хорошо, правильно.
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12.05.2021 00:48 Відповісти
Зачем давали? Финансово Квартал-95 поддержать? Нельзя Украине при власти зеленых давать ни копейки
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12.05.2021 07:00 Відповісти
Ну все, ні вакцини, ні грошей ви біль не побачите. Треба не виділяти цці бєздарям гроші, а купити, та завести готову вакцину. Хіба гроші в раді пропустять повз кишені?
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12.05.2021 07:01 Відповісти
 
 