Світовий банк виділив Україні 90 млн євро кредиту на вакцинацію від COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Світовий банк схвалив виділення Україні кредиту в 90 млн євро для закупівлі вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.
Про це йдеться в повідомленні СБ, опублікованому у вівторок, 11 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Ці гроші виділено для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", який, зокрема, передбачає відшкодування витрат Національній службі здоров'я на вакцинацію 10 млн осіб.
"Проєкт підтримає розгортання програми вакцинації проти COVID-19 пріоритетних груп населення і посилить можливість сектора охорони здоров'я України в попередженні, виявленні та реагуванні на наслідки пандемії", - сказано в повідомленні Світового банку.
При цьому в організації додають, що проєкт допоможе не тільки закупити вакцину, а й приєднається до поліпшення інфраструктури для зберігання препаратів і їх логістики. "Сюди входить надання послуг, відшкодування витрат на вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ-системи, проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію", - повідомляють у Світовому банку.
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...а в Бундесе, уже дороги роботы строят... -- каждый день наблюдаю -- как капиталюги от работяг избавляются...*)
То есть -- вакцинация, таки не бесплатная получилась... + %.
По согласованию с ВОЗ ГНЦ ВБ «Вектор» проводит исследования вируса натуральной оспы, направленные на разработку средств диагностики, профилактики и лечения этого заболевания. В 2019 году стартовала первая фаза клинических исследований вакцины против натуральной оспы VAC∆6, в которых принимают участие 60 добровольцев. Вакцина, относящаяся к четвертому поколению, является технологически передовым препаратом мирового уровня и призвана стать одним из важнейших элементов в арсенале российских средств противодействия натуральной оспе.