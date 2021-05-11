Головні новини 11 травня: підозра Медведчуку і Козаку, Ізраїль і Хамас обмінюються ударами

Медведчука і Козака підозрюють у зраді, в Ізраїлю з Сектором Гази – найсерйозніший спалах бойових дій за останні 2 роки, в Росії 19-річний хлопець влаштував стрілянину у своїй колишній школі, - головні новини України та світу 11 травня

Медведчука і Козака підозрюють у зраді

Їм ставлять у провину три епізоди - на підтвердження опублікували документи і записи розмов Медведчука з російським високопосадовцем. За версією слідства, Медведчук:

Вдома у Медведчука відбулися обшуки (охорона намагалася не пустити силовиків). Його самого слідчі та оперативники не застали. За даними СБУ, Медведчук перебуває в Україні - а от другий підозрюваний, депутат ОПЗЖ Тарас Козак, встиг утекти в РФ. В ОПЗЖ звинувачення проти своїх партійців називають "помстою" і "політичною розправою".

Статус "олігарха" можуть отримати 13 осіб

Це станеться, якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт про олігархів. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що до переліку таких осіб, на думку влади, можуть потрапити 13 громадян.

Ізраїль і "Хамас" обмінюються ракетними ударами

Рух "Хамас" стверджує, що запустило в напрямку Тель-Авіва і його передмість 130 ракет. Поранень зазнали декілька жителів розташованого по сусідству міста Холон. Аеропорт імені Бен-Гуріона скасував усі рейси. Раніше Ізраїль завдав ракетних ударів по Сектору Гази.

Молдова стверджує, що суддю Чауса викрали атовці

Керівник карного розшуку Молдови Александру Чобонаш заявив про затримання силовиками його країни двох підозрюваних у викраденні судді-втікача Миколи Чауса. За його словами, вони причетні до добровольчих батальйонів, які захищають Україну на Донбасі. Чобонаш додав, що "Україна взагалі не співпрацює з нами у цій справі".

П'яні терористи наїхали на свою ж міну

Терористи на уазику в районі селища Бетманове (колишній Червоний Партизан) наїхали на свою ж протитанкову міну ТМ-62. Машина знищена, окупанти загинули. Ймовірно, вони були п'яні.

У російській Казані 19-річний хлопець влаштував стрілянину у своїй колишній школі

Загинуло дев'ять осіб, зокрема семеро дітей, вчителька і співробітниця школи. Постраждали ще 18 дітей і троє дорослих. Стрільця затримали на місці: на першому допиті він розповів, як спочатку усвідомив себе богом, а потім у ньому почав прокидатися монстр.