Спроби Медведчука уникнути вручення підозри викликають тільки іронічну посмішку в Офісі президента, - Подоляк

Кум Путіна, лідер парламентської фракції ОПЗЖ Віктор Медведчук уникав покарання, оскільки був захищений політичним "дахом".

Про це в коментарі УП заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організовувати свій "енергетичні бізнес" чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах упродовж багатьох років допомагала Медведчуку уникати уваги правоохоронних органів і прокуратури", - сказав він.

В Офісі президента вважають, що раніше було складно уявити, що Медведчук "почне ховатися десь по лісах або на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон".

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Спроби кума Путіна уникнути вручення підозри в ОП "викликають тільки іронічну посмішку". Водночас, там стверджують, що "сховатися не вийде". Подоляк зазначив, що "деструктивна діяльність Медведчука впродовж десятиліть була абсолютно прозорою для всього нашого суспільства". Йдеться про медіаімперії та інші "класичні непрозорі схеми і угоди, про що є багато журналістських розслідувань".

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.