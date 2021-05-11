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Медведчук (1323) Офіс Президента (1750) Подоляк Михайло (296)

Спроби Медведчука уникнути вручення підозри викликають тільки іронічну посмішку в Офісі президента, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Спроби Медведчука уникнути вручення підозри викликають тільки іронічну посмішку в Офісі президента, - Подоляк

Кум Путіна, лідер парламентської фракції ОПЗЖ Віктор Медведчук уникав покарання, оскільки був захищений політичним "дахом".

Про це в коментарі УП заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організовувати свій "енергетичні бізнес" чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах упродовж багатьох років допомагала Медведчуку уникати уваги правоохоронних органів і прокуратури", - сказав він.

В Офісі президента вважають, що раніше було складно уявити, що Медведчук "почне ховатися десь по лісах або на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон".

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Спроби кума Путіна уникнути вручення підозри в ОП "викликають тільки іронічну посмішку". Водночас, там стверджують, що "сховатися не вийде". Подоляк зазначив, що "деструктивна діяльність Медведчука впродовж десятиліть була абсолютно прозорою для всього нашого суспільства". Йдеться про медіаімперії та інші "класичні непрозорі схеми і угоди, про що є багато журналістських розслідувань".

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
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Топ коментарі
+31
Іронічну посмішку викликає спроба вручити підозру коли напевно відомо, що підозрюваного немає в країні.
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11.05.2021 22:13
+22
мертвечук в Хорватии,и ты об этом прекрасно знаешь -так что можешь иронично ржать хоть до усырачки)
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11.05.2021 22:12
+14
Зелена пліснява,це лише лялькова імітація державної влади ,тому будь-яка їх діяльність це лише імітація державної діяльності !!!)))
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11.05.2021 22:20
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мертвечук в Хорватии,и ты об этом прекрасно знаешь -так что можешь иронично ржать хоть до усырачки)
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11.05.2021 22:12 Відповісти
ой ли Хорватия так обожает россиян что с удовольствие сама интернирует Мертвейчука и Оксанку особ приблеженных к Путину....в Украину на своем военном самолете с военной охраной...
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11.05.2021 22:44 Відповісти
На каком основании,если с него даже депутатскую неприкосновенность никто снимать не собирается?
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11.05.2021 22:50 Відповісти
"С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности."
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11.05.2021 23:53 Відповісти
Очередное нае от зекретина -как и закон об импичменте
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12.05.2021 00:34 Відповісти
Іронічну посмішку викликає спроба вручити підозру коли напевно відомо, що підозрюваного немає в країні.
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11.05.2021 22:13 Відповісти
Дії зеленої плісняви викликають, навіть не іроничну посмішку ,а гомеричний сміх !!!)))
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11.05.2021 22:35 Відповісти
власть и закон бездействуют
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11.05.2021 22:13 Відповісти
Зелена пліснява,це лише лялькова імітація державної влади ,тому будь-яка їх діяльність це лише імітація державної діяльності !!!)))
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11.05.2021 22:20 Відповісти
Конечно! Они знают чем этот цирк, для поддержки упавших штанов Зельцмана(после визита Блинкина),должен закончиться.
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11.05.2021 22:14 Відповісти
Бл, оказывается, Медведчук не сидит сейчас в кабаке в 100 метрах от офиса вислюка, а прячется в схроне.
Потому ему никак не могут вручить подозрение.
Невезуха какая.
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11.05.2021 22:15 Відповісти
Так дурники завжди посміхаються, плюс, ще й тест на наркотики так і не пройшов. Блінкіни роботу за них роблять. Бо в Україні зараз немає ні президента, ні Головнокомандувача. 73% постаралось
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11.05.2021 22:15 Відповісти
Если бы хотели действительно его взять и Альфу с Кордом направили бы. И мордой в пол положили бы. А так эта тягомотина ещё не не один день будет.
Телеграмм пишут, что идет торг с москвой.
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11.05.2021 22:15 Відповісти
зе даже не боится усиления обстрелов,
т.к не он на фронте
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11.05.2021 22:16 Відповісти
Подоляк, тебе тоже будут вручать подозрение.
Всему свое время )))
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11.05.2021 22:18 Відповісти
Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 6205
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11.05.2021 22:40 Відповісти
Давай мертвеччук, ехай на раисю! Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 5115 Вава, ты -следующий! Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 3626 Беню прихвати, идиот квартальний! Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 5320
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11.05.2021 22:19 Відповісти
ПУTИH ЖДАЛ ЭММАНУЭЛЯ - А ПРИЕХАЛ ЭМОМАЛИ!
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11.05.2021 22:19 Відповісти
СЛАВА СИВОЧОЛОМУ "ГЕТЬМАНУ"! Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 3474 АМИНЬ. Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 1372
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11.05.2021 22:23 Відповісти
))))шо неприкосновенность депутатскую с мертвечука сняли?так что сиди и жри дерьмо,зесрань ,пока люди попкорн кушают,глядя на этот очередной цирк.
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11.05.2021 22:32 Відповісти
наверно щас в МВД и СБУ план перехват , интересно это спектакль или кино ? может это первая серия про медведчука ,а мы про другое подумали ?
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11.05.2021 22:23 Відповісти
Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 7228 Вывозить как Чауса наверное планируют.
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11.05.2021 22:27 Відповісти
Моя думка - вся ця "клоунада" з врученням підозрим куму ***** ніщо інше як відвертання уваги лохторату від чогось на багато важливішого від чого я думаю скоро взнаємо.
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11.05.2021 22:24 Відповісти
а що важлыве ? нас уже поимели или нет ? но все говорят на приезд Блинкина иначе НАТО и доктор кива весчи несовместимые
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11.05.2021 22:26 Відповісти
Мене просто цікавить: сцикун Зеля чиєю підтримкою заручився? Чи Єрмак його просто розвів - мовляв, він недсяжний для снайпера, чи для міни?
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11.05.2021 22:25 Відповісти
Ці "обшуки" - не що інше, як "імітація бурхливих дій", щоб "пустить пилюку в очі" американцям - "дивіться, ми з колаборантами воюємо!...".
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12.05.2021 04:17 Відповісти
Цирк на дроті Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 1250
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11.05.2021 22:25 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !! Запасаємося попкорном ,інтрига загострюється !!!)))
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11.05.2021 22:29 Відповісти
Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 6645
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11.05.2021 22:27 Відповісти
Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк

Мы пьём седьмую за день
За то, что все мы сядем
И, может быть, туда,
Куда летим. (с)
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11.05.2021 22:31 Відповісти
Как с гуся вода: почему Медведчуку не грозит тюремный срок - эксперт 11 мая, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 6853Обыски у Виктора Медведчука связаны с тем, что несколько месяцев назад в Офисе президента обратили внимание на то, что у них падает рейтинг. В это же время Зеленский дал понять своему окружению, что он хочет на второй срок. Тогда же и принялись искать варианты, за счет которых можно остановить падение. Один из них - борьба с пророссийскими силами внутри Украины, ведь считается, что «медведчуки» занимают часть электоральной ниши Зеленского. Особенно - на Донбассе.
Такие оценки озвучил сегодня вечером в комментарии для «Главреда» политический эксперт Александр Кочетков.
Об этом, естественно, уведомили США, поскольку о серьезных вещах им у нас сообщают. Тем более, что на это была бы негативная реакция Москвы. И они не возражали.
То есть напрямую это не связано с американцами, но «наезд» на главную пророссийскую силу был согласован с ними еще несколько месяцев назад. Поскольку с тех пор события развиваются своим чередом - закрытие каналов, национализация собственности, в частности, трубопровода Прикарпатзападтранс.
Следующим логичным шагом было как раз возбуждение уголовного дела, потому что ранее введенные санкции СНБО в отношении Медведчука и Козака абсолютно неправовые. Что, собственно, и сделала сейчас Генеральная прокуратура. У Венедиктовой дошли руки, и она, наконец, санкционировала следственные действия по отношению к Медведчуку и Козаку.
Но Медведчуку это ничем не грозит. У него уже резко сузилось электоральное поле, но больше он никак не пострадает. Поскольку он не только очень опытный юрист, но он уже давно в украинском бизнесе.
То есть он уже давно ничего не подписывает и никаких прямых указаний на противоправную деятельность не дает. То есть прихватить его за что-либо будет практически невозможно. Разве что все, начиная от его жены, Оксаны Марченко и самого Козака, соберутся и начнут давать на него признательные показания. Но так не бывает.
Последствия возможны разве что для Козака, поскольку он является номинальным собственником - очевидно, что он мог подписывать какие-то документы в рамках операционной деятельности и поэтому на него что-то можно будет найти.
Тем не менее, для самого Медведчука последствия уже есть внутри ОПЗЖ. Ведь как только у него начались проблемы с властью, резко усилилось влияние связки Бойко-Левочкина. Мало того, у Бойко начал расти рейтинг после того, как Медведчука отодвинули в сторону.
Кроме того, у Медведчука снизились и ресурсные возможности, поскольку бизнес Козака «кормил» его политическую систему.
Кроме того, о своих проектах заговорил и Ринат Ахметов, который раньше не хотел ни конкурировать, ни помогать Медведчуку. И его проект с Новинским, который также рассчитан подконтрольную часть Донбасса, тоже будет бить по Медведчуку.
Со своей стороны, Путин уже начал думать о своем месте в истории и считает себя великим шахматистом. И от того, что ладью съел соперник, он не будет лить слезы по поводу утраченной сильной фигуры, так как она у него в запасе не одна.
Безусловно, Путин из-за Медведчука усилит давление на Украину, но ломать копья и вписываться за Медведчука он не станет, хотя при случае он его обязательно поддержит.
Медведчук не является краеугольным камнем в политике Путина и если (не дай бог) будут развиваться планы российского президента по восстановлению недоимперии, то он пожертвует Медведчуком и забудет о нем.
В конце-концов, Медведчук тоже не пропадет - в крайнем случае, он выедет в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), где у него есть свой бизнес.
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11.05.2021 22:33 Відповісти
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
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11.05.2021 22:35 Відповісти
ты уже совсем мозгами двинулся
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11.05.2021 22:46 Відповісти
там йде мочилово конфідента Медведчука преда Госдури. незигар вже втомився віщувати про майбутній крах Володіна. Зараз мочать корешів-губернаторів. І підспудно після арештів шпігеля звучать нотки педо.... А там ще є патріот в куртці "Роснефті". А Єрмак справедливо боїться "Усиления националистических сил", бо від них він не відпетляє разом із своїм сіамським братом. Колись давно, якщо слідувати догмам історіїї Хозарського каганату, каганат закінчив своє існування після поразки в степах України від київського війська. А предки Єрмака саме після цієї поразки втекли в гори Дагестану,Грузії,Азербайджану. У Єрмака зараз зов предков до помсти.
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11.05.2021 23:38 Відповісти
зеля ,казалось бы,должен был начать со своих "друзей" єрмаков/татаровых и пр. а взялся за ведмедчука. по ходу он просто убирает политического конкурента опзж со своего зеленого "зе-электорального" поля. цирк на дротi.
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11.05.2021 22:36 Відповісти
Ці лялькі з однієї скрині і грають за одним сценарієм !! Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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11.05.2021 22:41 Відповісти
да, ограничились шоу от "генеральной дилетантуры" с пiдозрой, которую так и не вручили.
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11.05.2021 22:51 Відповісти
Це лише дія,а видовище триває,та інтрига загострюється !!!)))
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11.05.2021 22:56 Відповісти
ху..и..ческую улыбку
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11.05.2021 22:39 Відповісти



Бандеровський Ізвєрґ




@Igor9717363

·1 ч

- Альо, Медведчук? Це Офіс ПреЗєдента турбує. Ми звинувачуємо тебе в фінансуванні тероризму і проведемо обшуки! - Та ну давайте вже після свят, через три місяці! - Ок.
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11.05.2021 22:42 Відповісти
Медведчук то,Медведчук сё...Почему он всё ещё на свободе???На кого рассчитан этот цирк?
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11.05.2021 22:43 Відповісти
Очередной спектакль ФСБ в исполнении зебилов по сценарию }{уйла.
Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 7723
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11.05.2021 22:44 Відповісти
а что будет если Байден приедет?
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11.05.2021 22:44 Відповісти
у меня один вопрос
в какой день будут вешать медведчука на Хресщатике ,да может это будет средневековьем ..но позвольте он нам средневековье впаривал и сегоднешние события войдут в историю как конец медведчука или перва серия про медведчука от компании квартал АИ-95
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11.05.2021 22:44 Відповісти
Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 5761
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11.05.2021 22:49 Відповісти
А может иго гваздями к забору прибить, шоп не убежал. Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 3809 Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 3809 Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 3809
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11.05.2021 22:58 Відповісти
****, ни в одном магазине не смог купить попкорна, говорят: Кончился !!! Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 6870
Шо, ...лять, происходит, хто в курсе ??? Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 112
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11.05.2021 23:01 Відповісти
Снайперы мигом доставят подозрение и даже введут подкожно.
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11.05.2021 23:49 Відповісти
это зрада.
ни при одном папереднике такого не было.
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12.05.2021 00:49 Відповісти
О Да, там отпетые циники
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12.05.2021 00:50 Відповісти
А спроби Подоляка створить для українців та Заходу, з "Блазня", "затятого бандерівця", викликають тільки регіт...
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12.05.2021 05:12 Відповісти
Ну, 3 года назад понятно, кто был крышей, а последние 2 года, интересно, кто?
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12.05.2021 07:23 Відповісти
Курчат по осені рахують.
Добре сміється той, хто сміється останнім.
Хоча приємно знати, що у медведів виникли проблеми, і не лише у зв'язку з кліматом.
Спроби Медведчука уникнути вручення підозри викликають тільки іронічну посмішку в Офісі президента, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9178
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12.05.2021 07:36 Відповісти
 
 