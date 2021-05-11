Спроби Медведчука уникнути вручення підозри викликають тільки іронічну посмішку в Офісі президента, - Подоляк
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Кум Путіна, лідер парламентської фракції ОПЗЖ Віктор Медведчук уникав покарання, оскільки був захищений політичним "дахом".
Про це в коментарі УП заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.
"Суспільство прекрасно розуміє, що ця людина не могла організовувати свій "енергетичні бізнес" чесно. Тільки політичний "дах" у різних владах упродовж багатьох років допомагала Медведчуку уникати уваги правоохоронних органів і прокуратури", - сказав він.
В Офісі президента вважають, що раніше було складно уявити, що Медведчук "почне ховатися десь по лісах або на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон".
Спроби кума Путіна уникнути вручення підозри в ОП "викликають тільки іронічну посмішку". Водночас, там стверджують, що "сховатися не вийде". Подоляк зазначив, що "деструктивна діяльність Медведчука впродовж десятиліть була абсолютно прозорою для всього нашого суспільства". Йдеться про медіаімперії та інші "класичні непрозорі схеми і угоди, про що є багато журналістських розслідувань".
Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Потому ему никак не могут вручить подозрение.
Невезуха какая.
Телеграмм пишут, что идет торг с москвой.
т.к не он на фронте
Всему свое время )))
Мы пьём седьмую за день
За то, что все мы сядем
И, может быть, туда,
Куда летим. (с)
Обыски у Виктора Медведчука связаны с тем, что несколько месяцев назад в Офисе президента обратили внимание на то, что у них падает рейтинг. В это же время Зеленский дал понять своему окружению, что он хочет на второй срок. Тогда же и принялись искать варианты, за счет которых можно остановить падение. Один из них - борьба с пророссийскими силами внутри Украины, ведь считается, что «медведчуки» занимают часть электоральной ниши Зеленского. Особенно - на Донбассе.
Такие оценки озвучил сегодня вечером в комментарии для «Главреда» политический эксперт Александр Кочетков.
Об этом, естественно, уведомили США, поскольку о серьезных вещах им у нас сообщают. Тем более, что на это была бы негативная реакция Москвы. И они не возражали.
То есть напрямую это не связано с американцами, но «наезд» на главную пророссийскую силу был согласован с ними еще несколько месяцев назад. Поскольку с тех пор события развиваются своим чередом - закрытие каналов, национализация собственности, в частности, трубопровода Прикарпатзападтранс.
Следующим логичным шагом было как раз возбуждение уголовного дела, потому что ранее введенные санкции СНБО в отношении Медведчука и Козака абсолютно неправовые. Что, собственно, и сделала сейчас Генеральная прокуратура. У Венедиктовой дошли руки, и она, наконец, санкционировала следственные действия по отношению к Медведчуку и Козаку.
Но Медведчуку это ничем не грозит. У него уже резко сузилось электоральное поле, но больше он никак не пострадает. Поскольку он не только очень опытный юрист, но он уже давно в украинском бизнесе.
То есть он уже давно ничего не подписывает и никаких прямых указаний на противоправную деятельность не дает. То есть прихватить его за что-либо будет практически невозможно. Разве что все, начиная от его жены, Оксаны Марченко и самого Козака, соберутся и начнут давать на него признательные показания. Но так не бывает.
Последствия возможны разве что для Козака, поскольку он является номинальным собственником - очевидно, что он мог подписывать какие-то документы в рамках операционной деятельности и поэтому на него что-то можно будет найти.
Тем не менее, для самого Медведчука последствия уже есть внутри ОПЗЖ. Ведь как только у него начались проблемы с властью, резко усилилось влияние связки Бойко-Левочкина. Мало того, у Бойко начал расти рейтинг после того, как Медведчука отодвинули в сторону.
Кроме того, у Медведчука снизились и ресурсные возможности, поскольку бизнес Козака «кормил» его политическую систему.
Кроме того, о своих проектах заговорил и Ринат Ахметов, который раньше не хотел ни конкурировать, ни помогать Медведчуку. И его проект с Новинским, который также рассчитан подконтрольную часть Донбасса, тоже будет бить по Медведчуку.
Со своей стороны, Путин уже начал думать о своем месте в истории и считает себя великим шахматистом. И от того, что ладью съел соперник, он не будет лить слезы по поводу утраченной сильной фигуры, так как она у него в запасе не одна.
Безусловно, Путин из-за Медведчука усилит давление на Украину, но ломать копья и вписываться за Медведчука он не станет, хотя при случае он его обязательно поддержит.
Медведчук не является краеугольным камнем в политике Путина и если (не дай бог) будут развиваться планы российского президента по восстановлению недоимперии, то он пожертвует Медведчуком и забудет о нем.
В конце-концов, Медведчук тоже не пропадет - в крайнем случае, он выедет в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), где у него есть свой бизнес.
22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
Бандеровський Ізвєрґ
@Igor9717363
·1 ч
- Альо, Медведчук? Це Офіс ПреЗєдента турбує. Ми звинувачуємо тебе в фінансуванні тероризму і проведемо обшуки! - Та ну давайте вже після свят, через три місяці! - Ок.
в какой день будут вешать медведчука на Хресщатике ,да может это будет средневековьем ..но позвольте он нам средневековье впаривал и сегоднешние события войдут в историю как конец медведчука или перва серия про медведчука от компании квартал АИ-95
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
Шо, ...лять, происходит, хто в курсе ???
ни при одном папереднике такого не было.
Добре сміється той, хто сміється останнім.
Хоча приємно знати, що у медведів виникли проблеми, і не лише у зв'язку з кліматом.