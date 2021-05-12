УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16494 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України
1 405 12
армія РФ (13481) Держдепартамент США (1306)

Концентрація військ РФ на кордоні з Україною залишається високою, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Концентрація військ РФ на кордоні з Україною залишається високою, - Держдепартамент США

Росія неодноразово робила заяви про відведення військ від кордонів з Україною, однак провела лише передислокацію окремих сил, що не зменшило рівень напруженості в регіоні.

Про це заявив під час брифінгу в вівторок речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попри те, що ми бачили повідомлення про відведення російських військ, ми можемо підтвердити, що лише частина сил РФ була передислокована. Напруженість залишається високою, оскільки Росія зберігає велику кількість сил уздовж кордону", - зауважив речник зовнішньополітичного відомства США

Він підкреслив, що концентрація російських військ у регіоні станом на зараз залишається найбільшою з часів вторгнення РФ в Україну в 2014 році. "І тому це продовжує викликати занепокоєння", - підкреслив Райс.

Представник Держдепу також зауважив, що американська сторона активно порушує цю тему в переговорах із союзниками й партнерами. Це питання обговорювалося на зустрічах в НАТО та на рівні міністрів G7, а також під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, уточнив Прайс.

У цьому зв’язку він вкотре підкреслив, що Сполучені Штати стоять поруч із Києвом на тлі російської агресії і продовжуватимуть це робити надалі.

Читайте також: США сприятимуть успіху "Кримської платформи", - Держдепартамент
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
А форумні "експерти" писали інакше.
Що одним дзвіночком їхній ідол все =порішав=.
показати весь коментар
12.05.2021 02:18
+2
Шо ви такоЄ гАвАріте?
Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь
показати весь коментар
12.05.2021 00:04
+1
на каждого из них - у укров есть по пуле,
но стоит ли об этом говорить...
показати весь коментар
11.05.2021 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на каждого из них - у укров есть по пуле,
но стоит ли об этом говорить...
показати весь коментар
11.05.2021 23:56 Відповісти
"Видим" это не про зелю... Хотя кто его знает, может у него три личности одновременно, каждое по восемь глаз, после айкосиков с коксом аргентинским от Ермака.
показати весь коментар
12.05.2021 00:39 Відповісти
пора бы уже и военные базы выставлять..на 6 направленией в Украине эффективного оружия может и не хватить...
показати весь коментар
12.05.2021 00:12 Відповісти
А форумні "експерти" писали інакше.
Що одним дзвіночком їхній ідол все =порішав=.
показати весь коментар
12.05.2021 02:18 Відповісти
А наш Найсвітліший сказав, що вже кацапи здулися. Ми ж йому більше віримо, бо він служивий був скрізь і в танку і бомбив кацапів в Криму.Навіть пам'ятник, як найсміливишому танкісту поставили. Набомбив собі квартирку в Ялті.
показати весь коментар
12.05.2021 08:01 Відповісти
 
 