Радбез ООН проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною
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Рада Безпеки ООН збереться знову на нараду через ізраїльсько-палестинський конфлікт. Нараду планують провести в середу, 12 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Times of Israel.
Рада Безпеки ООН вдруге за три дні проведе екстрену закриту консультацію, щоб обговорити триваючу ескалацію конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нараду планують провести 12 травня.
Зазначається, що такі засідання для обговорення регіональних конфліктів вдбуваються постійно, але проведення двох зборів за три дні - рідкість. Для проведення закритих консультацій потрібна згода всіх 15 країн-членів.
За словами дипломата Ради Безпеки, проведення в середу засідання було запитано місіями Китаю, Норвегії та Тунісу.
Норвегія знову буде прагнути заручитися схваленням всіх членів, щоб виступити зі спільною заявою щодо триваючого насильства.
Місія США була єдиною, хто не підтримав заяву Норвегії, зроблену в понеділок, і запобігла її публікації.
Нагадаємо, бойовики організації ХАМАС запустили із Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Ракети впали на місто і його передмістя. В результаті загинули і були поранені мирні жителі.
Раніше повідомлялося, що з Сектора Газа знову відновили обстріл Ізраїлю. Ракети впали в бік Ашкелона та інших населених пунктів.
Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пригрозив ХАМАС та "Ісламському джихаду" відповіддю. Він заявив, що ХАМАС заплатить за обстріл Ізраїлю.
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Озабоченностей ООН на всех хватит!
Представник воєнізованого крила ХАМАС в секторі Газа Абу Убайда в ефірі телеканалу "Аль-Акса", що належить цьому палестинському руху і вважається в Ізраїлі терористичною організацією, закликав арабських громадян Ізраїлю до "повстання", повідомляє Інтерфакс " Як повідомляють ЗМІ, в середу вранці акти насильства спалахнули в ряді змішаних єврейсько-арабських міст Ізраїлю. У місті Лод оголошено надзвичайний стан (НС) через масові заворушення, про що повідомив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу.
Потому что могут. Хороший террорист - мертвый террорист.
Запуск ракет по Израилю из Сектора Газа просто из жилых кварталов.
Сразу видно, чьи это друзья и союзники!!
Разнести этот хлам так, чтобы хамас драпал до Москвы.
Как в 1967 до Каира.
По хорошему там нужно выжигать под ноль все, что связано с хамасом, потом дронами мониторить.
Любые производства ракет или чего-то подобного должны оперативно взлетать на воздух, как и дома террористов вместе с их тушками.
Хороший хамас - мертвый хамас !!
Нужно искать московских кукловодов, как и в случае с пожарами. А их подопечных вздрючить так, чтобы они до смерти боялись любого подозрения в причастности к хамасу:
> Израиль уничтожил 13-этажный жилой дом в секторе Газа
> До нанесения удара военные по разным каналам предупреждали жителей дома, что им следует покинуть жилище. Затем они поразили крышу дома ракетой малой мощности: это было своеобразным последним предупреждением: эта ракета не нанесла существенного ущерба и лишь предупредила жителей, что нужно держаться от здания подальше. Вскоре после этого здание поразила уже ракета большей мощности.
Помните хорватское ноу-хау на Донбассе? Когда гиркины пытались прикрываться мирняком и деморализовать нашу армию. Хорваты в свое время придумали, как таких "мирных жителей" нейтрализовать. Здесь то же самое, только по стационарным объектам. Если ты позволяешь размещать в своем доме террористическое гнездо, твой дом будет разрушен вместе с ним. И нам наср@ть, куда ты после этого пойдешь бомжевать, если ты голосовал за хамас. Думай, организуйся, выгоняй хамас, разоружай его, голосуй за что-то другое, да хоть какашками кидайся, тебя предупредили: где хамас - там ты труп или бомж.
Фактически тактика хамаса и московская гибридная тактика - одно и то же, от одних и тех же кураторов. "Победная поступь" хамаса началась с визита его представителей в Москву еще в 2000х. Ровно так же как кремлядь начала подкармливать всяческую фашиствующую погань по Европе и США. Совок возился с "как бы нормальным" Арафатом, а эти прямо с террористами. И их гибридный шантаж необходимо прекращать. Силой - там и экономически - по всему миру.