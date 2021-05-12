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Радбез ООН проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Радбез ООН проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Рада Безпеки ООН збереться знову на нараду через ізраїльсько-палестинський конфлікт. Нараду планують провести в середу, 12 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Times of Israel.

Рада Безпеки ООН вдруге за три дні проведе екстрену закриту консультацію, щоб обговорити триваючу ескалацію конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нараду планують провести 12 травня.

Зазначається, що такі засідання для обговорення регіональних конфліктів вдбуваються постійно, але проведення двох зборів за три дні - рідкість. Для проведення закритих консультацій потрібна згода всіх 15 країн-членів.

За словами дипломата Ради Безпеки, проведення в середу засідання було запитано місіями Китаю, Норвегії та Тунісу.

Норвегія знову буде прагнути заручитися схваленням всіх членів, щоб виступити зі спільною заявою щодо триваючого насильства.

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Місія США була єдиною, хто не підтримав заяву Норвегії, зроблену в понеділок, і запобігла її публікації.

Нагадаємо, бойовики організації ХАМАС запустили із Сектора Газа десятки ракет у напрямку Тель-Авіва. Ракети впали на місто і його передмістя. В результаті загинули і були поранені мирні жителі.

Раніше повідомлялося, що з Сектора Газа знову відновили обстріл Ізраїлю. Ракети впали в бік Ашкелона та інших населених пунктів.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пригрозив ХАМАС та "Ісламському джихаду" відповіддю. Він заявив, що ХАМАС заплатить за обстріл Ізраїлю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Собрание озабоченных в очередной раз выразит свою озабоченность
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12.05.2021 07:31
+6
70 лет тому, такого государства как Израиль не существовало, благо Гитлер научил евреев, как захватывать чужие территории и уничтожать неугодное население... как Гитлер поступил с евреями в Европе так же евреи поступают с арбами, кого не заставили покинуть свой дом того убьют тем или иным способом...
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12.05.2021 07:36
+6
Просто напомним, что те, кто запустил сотни ракет по гражданскому населению Израиля - это друзья России.

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной - Цензор.НЕТ 5955
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12.05.2021 07:43
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А зачем?
Выражайте озабоченность сразу.
Озабоченностей ООН на всех хватит!
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12.05.2021 07:31 Відповісти
В связи с кончиной одного мерзавца хотят обновить картинку:Радбез ООН проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною - Цензор.НЕТ 7294
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12.05.2021 09:59 Відповісти
Кстати, не зигует ли этот дохлый большевик? Помойкам типа мураевского "наш" давно следовало бы поднять шухер...
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12.05.2021 10:01 Відповісти
Собрание озабоченных в очередной раз выразит свою озабоченность
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12.05.2021 07:31 Відповісти
Вот почему палестинцы вдруг так завелись ? Явно по заказу маацквы , чтобы отвлечь внимание от Украины .
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12.05.2021 07:34 Відповісти
«Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.Источник: https://censor.net/ru/n3264675»
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12.05.2021 07:39 Відповісти
Нет им просто заводилки иранские подвезли, сейчас черти люлей получат и лет на 5 угамонятся
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12.05.2021 07:40 Відповісти
Серьезно, это не еврей давил машиной палестинцев на тротуаре?
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12.05.2021 08:29 Відповісти
70 лет тому, такого государства как Израиль не существовало, благо Гитлер научил евреев, как захватывать чужие территории и уничтожать неугодное население... как Гитлер поступил с евреями в Европе так же евреи поступают с арбами, кого не заставили покинуть свой дом того убьют тем или иным способом...
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12.05.2021 07:36 Відповісти
бред сивой кобылы...я сам был в Израиле, нормально сосуществуют арабы и евреи, просто Палестина это что-то типа наших дыныры-лыныры.
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12.05.2021 07:41 Відповісти
Это получается что Украина захватила у Дыныры территорию? Ну у тебя и логика, прости господи...Ты не зетипилл часом?
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12.05.2021 07:44 Відповісти
о Боги... как с вами, идиотами, трудно... это получается что в палестине живут такие же отморозки как и в дыныры...а причём тут зебил" или порохобот"?.. тебе платят за коменты?
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12.05.2021 07:48 Відповісти
Вы бы побывали в Израиле и в Палестине... как говорится найди 10 отличий...да и не в этом дело, пусть живут как хотят, лишь бы никому не мешали, а они как и скаленовстанцы, не могут существовать без войны...
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12.05.2021 10:19 Відповісти
Воєнізоване крило ХАМАС закликало арабських громадян Ізраїлю до повстання
Представник воєнізованого крила ХАМАС в секторі Газа Абу Убайда в ефірі телеканалу "Аль-Акса", що належить цьому палестинському руху і вважається в Ізраїлі терористичною організацією, закликав арабських громадян Ізраїлю до "повстання", повідомляє Інтерфакс " Як повідомляють ЗМІ, в середу вранці акти насильства спалахнули в ряді змішаних єврейсько-арабських міст Ізраїлю. У місті Лод оголошено надзвичайний стан (НС) через масові заворушення, про що повідомив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу.
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12.05.2021 08:13 Відповісти
Тобто будемо ждати, що динири-линири будуть також запускати ракети замість обстрілів і мінування.
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12.05.2021 10:07 Відповісти
П'ята частина населення Ізраїлю - араби, які в переважній більшості добре живуть і працюють разом з євреями.
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12.05.2021 08:26 Відповісти
Клуб анонимных озабоченых
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12.05.2021 07:38 Відповісти
Вот кажется мне неспроста это обострение.
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12.05.2021 07:38 Відповісти
Да. Не спроста. Вдруг палестинцы удумали наступать на евреев по всему фронту? С палками и кирпичами. Может, подкинуть Израилю еще денег и оружие массового уничтожения, корабли для блокады палестинцев?
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12.05.2021 07:42 Відповісти
Просто напомним, что те, кто запустил сотни ракет по гражданскому населению Израиля - это друзья России.

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной - Цензор.НЕТ 5955
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12.05.2021 07:43 Відповісти
Это даже не друзья. Это производство засрашки,как и остальные террористы по миру.
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12.05.2021 07:50 Відповісти
Чего это Китай и Норвегия вдруг озаботились? Когда паРашкостан Крым захватывал и войска на Донбасс посылал, то они тихо радовались и озабоченно улыбались.
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12.05.2021 07:48 Відповісти
Владимир Александрович-помощь,не предлагал? Радбез ООН проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною - Цензор.НЕТ 6807
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12.05.2021 07:51 Відповісти
Напомним, боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива.-Из трёх последних публикаций на эту тему не понятно,почему они это сделали.
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12.05.2021 07:56 Відповісти
Ну до этого евреи захватили их мечеть и решили присвоить Иерусалим. Ползучая оккупация и захват чужого продолжается. А так все мирно и гладко было. Не понятно шо случилось.
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12.05.2021 08:03 Відповісти
А почему террористы совершают террористические акты?

Потому что могут. Хороший террорист - мертвый террорист.
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12.05.2021 09:39 Відповісти
Хороший террорист - мертвый террорист./ Таки да.Взрыв в гостинице «Царь Давид» - теракт, совершённый еврейской военной организацией. 91 убитый, в основном гражданские лица. 200 человек получили ранения./ Драгунский : сионизм опасная человеконенавистническая идеология с фашистскими практиками. Драгунский Давид Абрамович дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник танковых войск.Это авторитет. Для танкистов авторитет вдвойне.
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12.05.2021 09:53 Відповісти
Скажи мне, кто твой друг?
Запуск ракет по Израилю из Сектора Газа просто из жилых кварталов.
Сразу видно, чьи это друзья и союзники!!
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12.05.2021 08:29 Відповісти
Давай так. А откуда они могут запускать ракеты по евреям? У них нет ни истребителей ни ПВО ни РСЗО ни ПРО ни автоматов ни арматуры. Живут в гетто, которое блокируют евреи по всему периметру.
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12.05.2021 08:39 Відповісти
Израиль не нуждается в "референдумах".
Разнести этот хлам так, чтобы хамас драпал до Москвы.
Как в 1967 до Каира.
По хорошему там нужно выжигать под ноль все, что связано с хамасом, потом дронами мониторить.
Любые производства ракет или чего-то подобного должны оперативно взлетать на воздух, как и дома террористов вместе с их тушками.
Хороший хамас - мертвый хамас !!
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12.05.2021 08:44 Відповісти
Явно,что там запахло портянками!
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12.05.2021 08:50 Відповісти
І дуже смердячими.
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12.05.2021 10:15 Відповісти
Как-то все это подозрительно скоординировано, плюс еще и Лод. И это не абы какой городок, а там, где главный израильский аэропорт.
Нужно искать московских кукловодов, как и в случае с пожарами. А их подопечных вздрючить так, чтобы они до смерти боялись любого подозрения в причастности к хамасу:

> Израиль уничтожил 13-этажный жилой дом в секторе Газа
> До нанесения удара военные по разным каналам предупреждали жителей дома, что им следует покинуть жилище. Затем они поразили крышу дома ракетой малой мощности: это было своеобразным последним предупреждением: эта ракета не нанесла существенного ущерба и лишь предупредила жителей, что нужно держаться от здания подальше. Вскоре после этого здание поразила уже ракета большей мощности.

Помните хорватское ноу-хау на Донбассе? Когда гиркины пытались прикрываться мирняком и деморализовать нашу армию. Хорваты в свое время придумали, как таких "мирных жителей" нейтрализовать. Здесь то же самое, только по стационарным объектам. Если ты позволяешь размещать в своем доме террористическое гнездо, твой дом будет разрушен вместе с ним. И нам наср@ть, куда ты после этого пойдешь бомжевать, если ты голосовал за хамас. Думай, организуйся, выгоняй хамас, разоружай его, голосуй за что-то другое, да хоть какашками кидайся, тебя предупредили: где хамас - там ты труп или бомж.

Фактически тактика хамаса и московская гибридная тактика - одно и то же, от одних и тех же кураторов. "Победная поступь" хамаса началась с визита его представителей в Москву еще в 2000х. Ровно так же как кремлядь начала подкармливать всяческую фашиствующую погань по Европе и США. Совок возился с "как бы нормальным" Арафатом, а эти прямо с террористами. И их гибридный шантаж необходимо прекращать. Силой - там и экономически - по всему миру.
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12.05.2021 08:52 Відповісти
Радбез ООН проведе екстрене засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною - Цензор.НЕТ 1986
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12.05.2021 08:58 Відповісти
Нетаньяху пригрозил ответом. / Меньше котом шкодливым к Путину шастать будет: Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера/
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12.05.2021 09:11 Відповісти
 
 