Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120- та 82-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає, - штаб ОС
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, а в районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій українських захисників станкові протитанкові гранатомети.
У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в штабі, про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначено в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Ясно .....прочитал в Вике-пишут ....украинец .Вроде
Так вот , а наш Президент-украинец не пробовал позвонить в Израиль ....Ну туда где руководят Президент -еврей , Премьер-еврей .....да все там евреи, живут и управляют ими тоже евреи .
Так вот наш Президент-украинец , не хочет спросить Президента -еврея шож ему бедному делать в таком случае , если типа уже война и если типа в тебя стреляют , ракетами и снарядами настоящими, а не бумажными на концерте ? !
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчику Украинских земель,
Насильникам, грабителям, мучителям людей!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
3. Не смеют крылья русские, над Украиною летать,
Поля ее просторные не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная , Священная война!
4. Дадим врагу-агрессору, всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики за зло, что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная , Священная война!"
Ну от якось так. Слава Україні! Смерть ворогам!