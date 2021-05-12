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Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120- та 82-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу 8 разів порушив режим

Минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, а в районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій українських захисників станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в штабі, про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначено в повідомленні.

Ворог за добу 8 разів порушив режим тиші на Донбасі: бив зі 120- та 82-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Извините за нескромный вопрос , а кто у нас там по национальности Президент ?
Ясно .....прочитал в Вике-пишут ....украинец .Вроде
Так вот , а наш Президент-украинец не пробовал позвонить в Израиль ....Ну туда где руководят Президент -еврей , Премьер-еврей .....да все там евреи, живут и управляют ими тоже евреи .
Так вот наш Президент-украинец , не хочет спросить Президента -еврея шож ему бедному делать в таком случае , если типа уже война и если типа в тебя стреляют , ракетами и снарядами настоящими, а не бумажными на концерте ? !
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12.05.2021 08:01 Відповісти
Перестаньте вживать це довбане "режим тиші". Чи подобається виглядати повними зЕбілами?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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12.05.2021 10:18 Відповісти
Шонавне товариство! В світлі тих подій, шо відбуваються в Україні починаючи з 2014 року, коли ерефія, керована кремлівським педофілом-путіним анексувала Український Крим, розв`язала війну в східних областях України для того, щоб ніхто в світі не говорив про Крим, а тільки про гарячу фазу війни на сході України, хочу особливо подякувати наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну від россійської агресії. В ці травневі дні особливо 8 та 9 травня згадується перемога світової спільноти проти германського фашизму. І ті висери, що робить кремлівський педофіл-путін, привласнюючи премогу ерефії в Другій світовій війні то все агонія імперії, що має розпастися і канути у вічність з ганьбою, за те зло, що вони зробили проти людства. І цей педофіл-путін розуміє, що міжнародний трибунал за його військові злочини не за горами. А після того як в Конституції України було прописана стратегічна ціль України _ це членство в Євросоюзі та в НАТО, дії президентів України а головне українського народу, у нього зовсім дах знесло. Я думаю, що всі добре пам`ятають пісню Другої світової війни - Священная война. Так от зараз ця пісня має на мій погляд звучати так, для підйому духа українців та зашквару кремлівського педофіла -путіна та всіх ватників, які його підтримують. Так от: 9 травня 2021 року, Священная война" (мелодія та ж сама незмінна)
1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчику Украинских земель,
Насильникам, грабителям, мучителям людей!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
3. Не смеют крылья русские, над Украиною летать,
Поля ее просторные не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная , Священная война!
4. Дадим врагу-агрессору, всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики за зло, что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная , Священная война!"
Ну от якось так. Слава Україні! Смерть ворогам!
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12.05.2021 19:18 Відповісти
 
 