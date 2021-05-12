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В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали

4538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року.

Про це свідчать дані РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

4538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 129 073 випадки коронавірусної хвороби.

Також, за даними РНБО, за минулу добу 356 осіб померли від COVID-19 (всього - 46 987), одужали за минулу добу - 19 766 (загалом - 1 797 136).

В Україні станом на ранок 12 травня хворіють на коронавірусну хворобу 284 950 осіб, що на 15 584 менше, ніж добою раніше.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (627), Рівненській (471), Полтавській (380) та Донецькій (356) областях.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 180 дітей і 142 медпрацівники. Також за минулу добу було госпіталізовано 1349 осіб. Також здійснили тестувань за добу - 71 383 (зокрема методом ПЛР - 38 959, методом ІФА - 12 617, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 807).

В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А можно повідомити про 12 мая, а не 7 мая
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12.05.2021 08:06
+3
Скоро выявленных в сутки будет НОЛЬ, а трупов от короны по 400! Забавная математика от знбизян!
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12.05.2021 09:23
+3
По твоему дебильному мнению, все заразившихся должны болеть ровно 2 недели от звонка до звонка и ни минутой больше или меньше?
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12.05.2021 09:56
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А можно повідомити про 12 мая, а не 7 мая
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12.05.2021 08:06 Відповісти
Це вже сходимо з плата, чи тільки піднімаємось на нього?
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12.05.2021 08:08 Відповісти
А какая разница?
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали - Цензор.НЕТ 859
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12.05.2021 09:21 Відповісти
Вава зеленый уже как неделю назад ковид победил, а ваще стыдно даже не за преза дибила маланского , как за дибилов его избравших
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12.05.2021 08:15 Відповісти
Його виборці дебільніші за Ваву.
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12.05.2021 08:21 Відповісти
Не тупіші за тебе ))
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12.05.2021 13:08 Відповісти
Як би не були тупішими, то блазень не зробив би вас разом.
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12.05.2021 13:30 Відповісти
пєтя дєлає вас ось вже сьомий рік поспіль, а ви, недолугі, цим пишаєтесь. Рідкісні кретини...
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12.05.2021 13:35 Відповісти
А 7 мая було 8 404, а не 4 538
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12.05.2021 08:16 Відповісти
...попёрло опять, кто - то по ушам ездит конкретно В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3840 В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали - Цензор.НЕТ 7979
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12.05.2021 08:34 Відповісти
Ось так і випливає відверта брехня цих ублюдків.
Якщо за вчора "виздоровіло" 19 766 чоловік то логічно два тижні тому повинні були виявити як мінімум 19 000 нових випадків зараження.
АЛЕ шановні, рівно два тижні тому нам намалювали оптимістичну цифру 9 709 нових випадків.
Про що це говорить? Про те що влада приховує реальну кількість нових хворих, зменшуючи в ДВА рази статистику.
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12.05.2021 09:04 Відповісти
По твоему дебильному мнению, все заразившихся должны болеть ровно 2 недели от звонка до звонка и ни минутой больше или меньше?
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12.05.2021 09:56 Відповісти
Похоже, Шакриков считает именно так. Статист от бога.
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12.05.2021 12:23 Відповісти
за сутки от COVID-19 умерли 356 человек

Не могли подождать пару недель, чтоб не портить степанову и зюзе статистику.
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12.05.2021 09:22 Відповісти
Скоро выявленных в сутки будет НОЛЬ, а трупов от короны по 400! Забавная математика от знбизян!
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12.05.2021 09:23 Відповісти
НОЛЬ, к сожалению, уже не будет никогда в обозримом будущем. А количество ожидаемых трупов не сложно предвидеть. Умножьте число болеющих на 0,025 - это они, уже приговоренные вирусом.
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12.05.2021 12:25 Відповісти
Даже если больше бы уже никто не заболел, все равно умрет еще 7-8 тысяч человек в ближайший месяц.
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12.05.2021 12:28 Відповісти
Количество заболевших типа падает, а смертность не уменьшается. Каждый 13-й пациент умирает! Зе-чемпионы, с победой!
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12.05.2021 09:26 Відповісти
Ви дивіться на більшу вибірку - смертність 2-3 % як і у всьому світі.
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12.05.2021 12:37 Відповісти
Кто-то еще верит в то говно , что нам тут пытаются впарить вместо правдивой информации?
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12.05.2021 12:18 Відповісти
А какая она, правдивая информация?
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12.05.2021 12:28 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4379
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12.05.2021 19:47 Відповісти
 
 