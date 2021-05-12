В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали
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4538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року.
Про це свідчать дані РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
4538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 129 073 випадки коронавірусної хвороби.
Також, за даними РНБО, за минулу добу 356 осіб померли від COVID-19 (всього - 46 987), одужали за минулу добу - 19 766 (загалом - 1 797 136).
В Україні станом на ранок 12 травня хворіють на коронавірусну хворобу 284 950 осіб, що на 15 584 менше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (627), Рівненській (471), Полтавській (380) та Донецькій (356) областях.
Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 180 дітей і 142 медпрацівники. Також за минулу добу було госпіталізовано 1349 осіб. Також здійснили тестувань за добу - 71 383 (зокрема методом ПЛР - 38 959, методом ІФА - 12 617, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 807).
Будь ласка, зачекайте...
Якщо за вчора "виздоровіло" 19 766 чоловік то логічно два тижні тому повинні були виявити як мінімум 19 000 нових випадків зараження.
АЛЕ шановні, рівно два тижні тому нам намалювали оптимістичну цифру 9 709 нових випадків.
Про що це говорить? Про те що влада приховує реальну кількість нових хворих, зменшуючи в ДВА рази статистику.
Не могли подождать пару недель, чтоб не портить степанову и зюзе статистику.