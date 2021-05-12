В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали

4538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року.

Про це свідчать дані РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

4538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 129 073 випадки коронавірусної хвороби.

Також, за даними РНБО, за минулу добу 356 осіб померли від COVID-19 (всього - 46 987), одужали за минулу добу - 19 766 (загалом - 1 797 136).

В Україні станом на ранок 12 травня хворіють на коронавірусну хворобу 284 950 осіб, що на 15 584 менше, ніж добою раніше.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (627), Рівненській (471), Полтавській (380) та Донецькій (356) областях.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 180 дітей і 142 медпрацівники. Також за минулу добу було госпіталізовано 1349 осіб. Також здійснили тестувань за добу - 71 383 (зокрема методом ПЛР - 38 959, методом ІФА - 12 617, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 19 807).















