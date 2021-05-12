7 років тому на Луганщині ворог уперше застосував зброю проти прикордонників, обстрілявши автомобіль загону. Двоє воїнів зазнали поранень, - ДПСУ

7 років тому в Луганській області ворог уперше застосував зброю проти українських прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Наголошується, що того дня в російсько-українській війні з’явилися перші "трьохсоті" військовослужбовці Держприкордонслужби. 12 травня 2014 року один з патрулів Луганського загону на автомобілі "Нива" повертався у підрозділ. На околиці села Астахове прикордонників підрізав автомобіль "ГАЗель" без номерних знаків. Невідомі особи в масках без попередження відкрили вогонь з автоматичної зброї.

Лише завдяки маневру водія "Ниви" вдалося уникнути загибелі військовослужбовців. Тоді два військовослужбовці зазнали поранень, один з них – тяжких.

"Цей день розділив службу на кордоні з країною-агресором на до та після. Обстріл наряду дав прикордонникам важливий урок, що від ворога можна очікувати чого завгодно, треба носити бронежилети, тримати зброю напоготові. Варто зазначити, що старшим прикордонного наряду тоді був капітан Леонід Шірпал. Згодом офіцер неодноразово відзначився під час участі в антитерористичній операції та героїчно загинув під "Довжанським" у липні 2014 року", - додали в Держприкордонслужбі.

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