НБУ вводить в обіг пам'ятну монету, присвячену 150-річчю від дня народження українського письменника Василя Стефаника. ФОТО

Сьогодні, 12 травня, в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета. Вона присвячена українському письменнику, майстру експресіоністської новели, громадському діячу, політику Василю Стефанику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національного банку України.

"Монета присвячена 150-річчю від дня народження талановитого українського письменника-новатора, неперевершеного майстра експресіонізму новели, поета, громадського діяча і політика. Художні твори прозаїка поміщаються в одному томику, але його ім'я стоїть поряд з іменами видатних новелістів світу, вони вражають своєю винятковою правдивістю, справжньою оригінальністю і художньою досконалістю. Збірка новел "Синя книжечка" стала помітною віхою в розвитку української прози. Вона принесла В. Стефанику загальне визнання і була зустрінута захопленими відгуками І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, а збірник "Камінний хрест" був сприйнятий як видатна літературна подія", - йдеться в повідомленні.

Монета номіналом 2 гривні входить у серію "Видатні особистості України". Вона традиційно виготовлена ​​з нейзильберу, а її тираж становить 35 тисяч штук.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, по обидва боки від якого - 2021; у центрі - стилізована композиція: на тлі вікна сільської хати - портрет Василя Стефаника, праворуч від якого - колосок, який символізує письменницьке перо; написи: УКРАЇНА (над портретом), номінал - 2 (праворуч), гривні (півколом праворуч), Василь Стефаник 1871-1936 (унизу півколом) логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч між написами).

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На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено самотню постать людини, яка зібралася в далеку дорогу, на першому плані - кам'яний хрест, праворуч і ліворуч від якого колоски, по обидва боки від фігури - стилізовані птахи.



Фото: сайт НБУ