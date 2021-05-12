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Ізраїль (1229) Нетаньяху (136) надзвичайний стан (146)

Влада ізраїльського Лода заявила про втрату контролю над містом. Нетаньяху оголосив там надзвичайний стан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада ізраїльського Лода заявила про втрату контролю над містом. Нетаньяху оголосив там надзвичайний стан

В ізраїльському місті Лод, де спільно проживають євреї та араби, вчора, 11 травня, було оголошено надзвичайний стан через масові заворушення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє BBC.

"Ми втратили контроль над містом і вулицями", - заявив мер Лода Яір Ревіво і назвав те, що відбувається, "громадянською війною". Він повідомив про підпалену синагогу та безліч спалених автомобілів, а також про розбиті вітрини магазинів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив надзвичайний стан у Лоді й домовився з міністром оборони Бені Ганцом про направлення в місто військових для відновлення порядку, повідомляє DW.

Заворушення почалися після похорону 25-річного ізраїльтянина-араба, смертельно пораненого з вогнепальної зброї. Підозрюваний – 34-річний місцевий єврей.

У ході сутичок постраждали щонайменше 12 людей. З настанням ночі ситуація погіршилася, повідомила місцева поліція.

Також читайте: Ізраїль і Сектор Газа обмінялися обстрілами, Нетаньяху каже, що "межу перейдено"

Також повідомляється про заворушення в Акко на півночі Ізраїлю і в Яффі біля Тель-Авіва, де проживає значна кількість ізраїльтян-арабів.

Учора, 11 травня 2021 року, ісламістське угруповання ХАМАС завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю.

Ізраїль відповів сотнями авіаударів, у Секторі Газа зруйновано будівлі, вбито щонайменше 35 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+42
Как не крути,а виновата кацапня.
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12.05.2021 08:58
+25
Уверен, это спецоперация парашистов. И ракеты подогнали, и ХАМАС как родных принимают. Но раздражает Натаньяху марш в честь Бандеры в Украине
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12.05.2021 09:03
+22
Здається мені що там стирчать маасковські вуха.
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12.05.2021 08:59
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As you sow so you shall reap.
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12.05.2021 15:52 Відповісти
Типо , теперь кацапам - кирдык?
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13.05.2021 04:01 Відповісти
Видать не зря ХАМАС в марте в Рашу сьездил, получил инструкции и в жизнь начал воплощать. А ещё власти Израиля продолжали с Москвабадом сюсюкаться, и зачем они кадырке разрешили у себя мечеть построить, тоже вопрос
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12.05.2021 09:54 Відповісти
Хамас получил нот Роиси ракеты.

Дурковать они и сами умеют. Было бы с чем.
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12.05.2021 09:55 Відповісти
Израиль это делает назло ЕС который поддерживает Палестину.
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12.05.2021 09:59 Відповісти
Сюсюкаються потому, что в Израиле касапской ваты, да и нашей тоже половина населения. И все с промытыми киселевым мозгами, как и полагается. ***** клацнет рубильником и вся эта вата вылезет верещать и создавать Иерусалимскую народную республику. Для евреев, реальных евреев, это еще хуже арабов. Да и выборы никто не отменял.
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12.05.2021 13:06 Відповісти
Для развития цивилизации Израиль куда важнее религиозньіх дверей.
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12.05.2021 10:24 Відповісти
Арабы и евреи - биологически абсолютно одна и та же порода, не?
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12.05.2021 11:42 Відповісти
да, но кроме ашкеназов
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12.05.2021 12:30 Відповісти
Что значит отправил военных????? это не толерантно, это нельзя. Или везде нельзя, а у себя для наведения порядка можно???
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12.05.2021 11:47 Відповісти
У касапов с хамасом чуть ли не дипломатические отношения.. как и с талибами. Они этого даже не скрывают)
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12.05.2021 12:47 Відповісти
Валите арабесок..
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12.05.2021 14:22 Відповісти
Если в кране нет воды...
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12.05.2021 16:49 Відповісти
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