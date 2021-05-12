Мамедов про вербування терористами неповнолітніх: Тільки на Донеччині встановлено понад 10 "військово-патріотичних клубів", що пропагують "русский мир"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Починаючи з 2014 року існує практика вербування і залучення неповнолітніх на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей до складу незаконних збройних формувань РФ. Більш того, вони беруть участь і в бойових діях проти України.
Про це заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За його словами, країна-окупант через підконтрольні адміністрації фінансово підтримує військові табори і псевдопатріотичні клуби. Дітей тут готують до бойових дій і нав'язують їм ідеологію сепаратизму і "русского мира", в їхні несформовані дитячі голови закладається ненависть до України.
"В рамках кримінального провадження лише на окупованій території Донецької області встановлено понад 10 так званих "військово-патріотичних клубів": "Молода Гвардія Донбасу", "Амазонки", де задіяні і дівчатка, "Патріот" у Горлівці і Макіївці, "Бастіон", "Степові Вовки". Встановлено вже двох організаторів цих злочинів, а мова про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права. Одному з них - організатору й ідеологу "Амазонок", яка працює на базі Горлівської загальноосвітньої школи, оголошено про підозру за фактами створення не передбачених законом збройних формувань, порушення законів і звичаїв війни, а також залучення неповнолітніх в злочинну діяльність", - зазначив Мамедов.
Також він зазначив, що і на окупованій території Луганської області створено і працює військовий табір "Амазонки". Крім нього, ідеологія "незалежності" псевдореспублік підтримується і у ВПК "Доброволець", "Редут", таборі Луганського козачого кадетського корпусу ім. Маршала авіації Єфімова.
"У нас є інформація, що за весь період збройного конфлікту засуджені 54 неповнолітні громадянина України за участь в НЗФ РФ. Частина з них проходила навчання в таких ВПК, які в 2014-2015 роках виникали стихійно, а пізніше вже почали працювати централізовано. Це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права. Згідно зі статтею 4 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, держави-учасники повинні забезпечувати неучасть у військових діях дітей. Документ, нагадаю, ратифікований і Україною, і РФ. Але, як бачимо, факти свідчать про протилежне і ми кваліфікуємо такі дії окупанта і їхніх пособників, як військовий злочин, а неповнолітніх, втягнутих у збройний конфлікт - жертвами", - заявив заступник генпрокурора.
Він також додав, що стосовно Криму восени минулого року Офіс Генерального прокурора направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про політику пропаганди і нав'язування військової служби серед дітей.
"Така політика має цілеспрямований, систематичний і широкомасштабний підхід на всій окупованій території півострова, стосується дітей від дошкільного віку до повноліття і є інструментом примусу до служби в армії держави-окупанта. В матеріалах, переданих в МКС, містяться факти про проведення занять з тактики і стратегії військових дій, будови сучасного стрілецької зброї. Дітей навчають, як застосовувати певні види піхотного озброєння - автомат Калашникова, ручні гранати", - підсумував Мамедов.
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И после этого их уже ничем НЕ ИСПРАВИТЬ!
Так устроена природа человека:
До 15-17 лет легко подвержены чужому влиянию, обучению.
И все, что усвоено в детстве остаётся на всю жизнь.
Меня например тоже до 17 лет учили о нашей счастливой жизни, о величии и могуществе союза и мудрости его руководящей и направляющей партии. А потом, в 20, мне случилось посмотреть на то, что оказывается и за пределами моей могучей родины тоже есть жизнь. Более того, за пределами оказывается не нужно за час до открытия магазина занимать очередь, чтобы успеть купить литр молока, синюю курицу или не только костей. Оказывается за пределами уже тогда, а было это в 1980, можно было когда проснулся, тогда и пошел и купил мяса или молока сколько хочешь в одни руки.
И знаешь, всю гордость и величие как рукой сняло.
То что усвоено в детстве остается на всю жизнь только у обезьян, а у людей есть способность видеть причинно-следственные связи, анализировать происходящее, сравнивать и делать выводы. На всю жизнь будет оставаться только если в том, что тебе "усвоили" в детстве, продолжать жить и дальше. "С волками жить - по-волчьи выть", это работает в обе стороны. Если "гопника" поместить в среду "ботанов", обламывать его при попытках борзеть и не давать контачить с другими "гопниками", то его прежние навыки постепенно растворятся. 100% "ботаном" он конечно не станет, но и "гопником" быть уже не сможет. Конечно очень многое зависит от возраста смены окружающей обстановки и от радикальности этой смены. Чем раньше, тем конечно лучше. Но беда в другом, беда в том, что перемещение с неподконтрольной на подконтрольную радикально не сменит окружающее общество - будуть такі самі гопніки тільки українською, такі самі людиноненависницькі взаємовідношини тільки українською, такі самі "братва" і "лохі" тільки українською ....
Многим, если не большинству, нужно палкой выбивать дерьмо из головы, залитое в детстве
А возьми и к этому дерьму подсыпь побольше прелых листьев, земли, опилок древесных - и вонь раствориться, и дерьмо станет частью гумуса - благодатной почвой для новых побегов.
часть адептов "русскамирцев" сядет, а потом станет обменным фондом, а часть просто уедет в Рашку..
Но у меня про социалистическое прошлое конечно несколько более светлые воспоминания, чем многих других. Так как Донбасс был промышленным регионом который развивался, то и снабжение было по соответствующей категории. Поэтому когда в армии как-то возник разговор о магазинах и сливочном масле, для пацана с Поволжья было шоком то, что нам, если нужно было, то мы шли в магазин и просто покупали в необходимом количестве - есть деньги, например 3,40, и нужен килограмм - берешь и покупаешь. А для меня былом шоком, что у них были талоны - 300гр/чел/мес ...
В общем, в разных местах был разный "коммунизм". Равно как и сейчас, для дураков показывают Москву и называют ее Россией. А Москва это не Россия, Россия за МКАДом ...
Человек же ищет единомышленников, а не соплеменников.