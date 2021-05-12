Мамедов про вербування терористами неповнолітніх: Тільки на Донеччині встановлено понад 10 "військово-патріотичних клубів", що пропагують "русский мир"

Починаючи з 2014 року існує практика вербування і залучення неповнолітніх на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей до складу незаконних збройних формувань РФ. Більш того, вони беруть участь і в бойових діях проти України.

Про це заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, країна-окупант через підконтрольні адміністрації фінансово підтримує військові табори і псевдопатріотичні клуби. Дітей тут готують до бойових дій і нав'язують їм ідеологію сепаратизму і "русского мира", в їхні несформовані дитячі голови закладається ненависть до України.

"В рамках кримінального провадження лише на окупованій території Донецької області встановлено понад 10 так званих "військово-патріотичних клубів": "Молода Гвардія Донбасу", "Амазонки", де задіяні і дівчатка, "Патріот" у Горлівці і Макіївці, "Бастіон", "Степові Вовки". Встановлено вже двох організаторів цих злочинів, а мова про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права. Одному з них - організатору й ідеологу "Амазонок", яка працює на базі Горлівської загальноосвітньої школи, оголошено про підозру за фактами створення не передбачених законом збройних формувань, порушення законів і звичаїв війни, а також залучення неповнолітніх в злочинну діяльність", - зазначив Мамедов.

Також він зазначив, що і на окупованій території Луганської області створено і працює військовий табір "Амазонки". Крім нього, ідеологія "незалежності" псевдореспублік підтримується і у ВПК "Доброволець", "Редут", таборі Луганського козачого кадетського корпусу ім. Маршала авіації Єфімова.

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"У нас є інформація, що за весь період збройного конфлікту засуджені 54 неповнолітні громадянина України за участь в НЗФ РФ. Частина з них проходила навчання в таких ВПК, які в 2014-2015 роках виникали стихійно, а пізніше вже почали працювати централізовано. Це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права. Згідно зі статтею 4 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, держави-учасники повинні забезпечувати неучасть у військових діях дітей. Документ, нагадаю, ратифікований і Україною, і РФ. Але, як бачимо, факти свідчать про протилежне і ми кваліфікуємо такі дії окупанта і їхніх пособників, як військовий злочин, а неповнолітніх, втягнутих у збройний конфлікт - жертвами", - заявив заступник генпрокурора.

Він також додав, що стосовно Криму восени минулого року Офіс Генерального прокурора направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про політику пропаганди і нав'язування військової служби серед дітей.

"Така політика має цілеспрямований, систематичний і широкомасштабний підхід на всій окупованій території півострова, стосується дітей від дошкільного віку до повноліття і є інструментом примусу до служби в армії держави-окупанта. В матеріалах, переданих в МКС, містяться факти про проведення занять з тактики і стратегії військових дій, будови сучасного стрілецької зброї. Дітей навчають, як застосовувати певні види піхотного озброєння - автомат Калашникова, ручні гранати", - підсумував Мамедов.

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