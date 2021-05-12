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Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені

Реакції поділу в масах уранового палива, похованого під зруйнованим реактором Чорнобильської атомної станції, наростають.

Про це написав журнал Science, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Це схоже на тліюче вугілля в ямі для барбекю", - сказав хімік-ядерник з Університету Шеффілда Ніл Хаятт.

Українські вчені намагаються визначити, зникнуть реакції самі собою чи будуть потрібні надзвичайні заходи, щоб запобігти ще одній аварії, зауважено в публікації.

Датчики відстежують дедалі більшу кількість нейтронів, сигнал ділення, що виходить із недоступного приміщення, про це повідомив співробітник українського Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Анатолій Дорошенко.

"Є багато невизначеностей. Але ми не можемо унеможливити [аварію]", – сказав представник інституту Максим Савельєв.

Також читайте: Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування

За його інформацією, кількість нейтронів наростає повільно. Це означає, що у чиновників і вчених є кілька років, щоб придумати, як придушити загрозу.

Science зазначив, що будь-який варіант, який обере Україна, матиме великий інтерес для Японії, яка намагається впоратися з наслідками власної ядерної катастрофи на Фукусімі.

26 квітня 1986 року частка активної зони реактора розплавилася разом з урановими паливними стрижнями, їхньою цирконієвою оболонкою, графітовими регулюючими стрижнями, а також піском та іншими матеріалами, скинутими в розвал енергоблоку в спробах погасити вогонь та уповільнити реакції. Все це перетворилося на лаву, яка затекла в підвальні приміщення і там затверділа. Такі утворення називають паливовмісними матеріалами (ПММ). У них - приблизно 170 тонн урану (~ 95% вихідного палива реактора), пише ЛігаБізнесІнформ.

Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені 01

Застигла лава ПММ

Датчики, якими усіяний об'єкт, бачать негативну динаміку нейтронних потоків в одному з недоступних через завал і рівень радіації приміщень, повідомив у квітні під час обговорення проблематики демонтажу об'єкта "Укриття" експерт інституту Анатолій Дорошенко.

Science зазначає: оскільки вода уповільнює нейтрони і тим самим збільшує їхні шанси вразити і розщепити ядра урану, раніше після дощів через просочування води в тріщини та інші проблемні місця саркофага спостерігалося різке збільшення (у 50-70 разів) щільності потоку нейтронів. У 1990-му після зливи співробітник у захисті проник у завали і розпорошив 1%-й розчин азотнокислого гадолінію, який поглинає нейтрони, на ПММ, що можуть стати критичними. Фон там впав до колишніх значень.

Через кілька років після цього на даху "Укриття" встановили спринклери для розчину нітрату гадолінію. Але таке розбризкування не може ефективно перешкодити потенційно небезпечним процесам у деяких підвальних приміщеннях, пише джерело.

Попри встановлення Нового безпечного конфайнмента (НБК), в деяких місцях відбувається зростання кількості реєстрованих датчиками нейтронів. Наприклад, вона майже вдвічі збільшилася за чотири роки в приміщенні 305/2, де містяться тонни ПММ.

Рівні радіації там такі, що неможливо підійти достатньо близько для встановлення датчиків. Також там мало сенсу розпорошувати нітрат гадолінію: "гарячі" ПММ поховані під бетоном. Одна з ідей полягає в тому, щоб розробити робота, який зможе витримувати жорстке випромінювання достатньо довго, щоб просвердлити отвори в таких ПММ і вставити туди стрижні, що містять бор і поглинають нейтрони.

Моделювання співробітників інституту передбачає, що поступове осушення ПММ якимось чином робить нейтрони в ньому більш, а не менш ефективними при розщепленні ядер урану. Вчені не знають напевно, який механізм призводить до такого процесу, зазначається в статті.

Оскільки дощової води під НБК дедалі менше, а тепло від ділення ядер випаровує її залишки, є побоювання, що "реакція поділу прискориться експоненціально", цитує Science Ніла Хаятта, хіміка-ядерника з Університету Шеффілда. У результаті може статися неконтрольований викид ядерної енергії, додав він.

Вчені зауважують - "немає жодних шансів на повторення 1986 року, коли вибух і пожежа відправили радіоактивну хмару на Європу". Проте, каже Савельєв, будь-яка вибухова реакція може призвести до обвалення нестійких частин старого об'єкта "Укриття", заповнивши НБК радіоактивним пилом.

Є ще одна проблема на ЧАЕС, зазначає видання. Під впливом інтенсивної радіації і високої вологості ПММ стають крихкими і еродують, породжуючи ще більше радіоактивного пилу, що ускладнює плани демонтажу "Укриття".

Також читайте: Після встановлення "Укриття-2" на ЧАЕС рівень радіації знизився більш ніж удесятеро, - представник ЄБРР

Якщо спочатку відомий ПММ "Слонова нога" був настільки твердим, що вченим доводилося використовувати автомат Калашникова, щоб відколоти шматочки для аналізу, "то тепер він більш-менш має консистенцію піску", цитує Science Савельєва.

Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені 02

ПММ "Слонова нога"

Є плани щодо захоронення всіх ПММ у геологічному сховищі під землею. Але як безпечно дістати їх усі з-під "Укриття" і завалів, поки невідомо.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Цього ще не вистачало коли при владі профани.
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12.05.2021 09:36
+24
Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые - Цензор.НЕТ 2570
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12.05.2021 09:48
+17
А вы думаете зря там рашистские диверсанты лазают в красных пОльтах под видом сталкеров?
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12.05.2021 09:43
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Цього ще не вистачало коли при владі профани.
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12.05.2021 09:36 Відповісти
Взагалі то Вава хоче зробити там туристичну мекку, мабуть награвся у сталкера.)
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12.05.2021 09:41 Відповісти
Так механизм у них уже отработан-подбежать к взрослым дядям из Европы и США, подергать за полы плаща и скорчить невменяемую рожу-" идите, разбирайтесть, а то как е....нет"!
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12.05.2021 09:47 Відповісти
Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые - Цензор.НЕТ 2570
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12.05.2021 09:48 Відповісти
Катастрофу влаштувала гебня.
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12.05.2021 09:56 Відповісти
Так гебня ж и контролирует зеленского в лице Андрея Елдака с позывным Козырь Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые - Цензор.НЕТ 2533
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12.05.2021 09:58 Відповісти
катастрофу устроили рафинированные ученные которые кричали мы с АТОМОМ НА ТЫ... мой тесть с 1988 года по 2002 отработал в Чернобыле спец отряд аварийном спасательный там был даже заводик в том отряде вахтовый метод 15 суток там 15 суток в Киеве... рассказал оччеееннннььь много интересного до сих пор на тот момент ученые даже в теории не нашли единого понимания что почему и как имело место в 4 Реакторе...ведь не бабахни 4 реактор могло статься так что полетели бы все 4 реактора сразу напряжение скакнуло просто чудом удалось закольцевать проблему а она могла как шаровая молния ударить по всей линии и хоть реактор каждый был как бы сам по себе тем не менее такая угроза была вполне реальней но нас спасло чудо или Бог после аварии уже потом 1-2-3 реакторы переработали контуры защиты утроив их переработали продублировав по 5-8 раз все системы особенно отвечающие за безопасность реактора в работе контрольные датчики видеомониторинг и так далее если честно сказать то когда Кучма в угоду политиканства закрывал ЧАЭС она на момент выключения была самой безщопасной среди всех АЭС не только в Украине- но и в мире по части мониторинга и коньтроля работы реактора....
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12.05.2021 10:37 Відповісти
)))))))))))))) 5+++
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12.05.2021 10:43 Відповісти
а коли при владі буди профі?
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12.05.2021 09:58 Відповісти
Коли народ, а не населення оберуть нормальну владу.
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12.05.2021 10:04 Відповісти
Еліти з часів совка не змінилися. Тому це малоймовірно.
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12.05.2021 10:09 Відповісти
А вы думаете зря там рашистские диверсанты лазают в красных пОльтах под видом сталкеров?
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12.05.2021 09:43 Відповісти
Ая казав, дати їм мітлу, лопату, і запустити під реактор поприбирати сміття. І їм екстрім, і людськості на користь.
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12.05.2021 09:59 Відповісти
Не помешали бы и дамбаские шахтеры(и трактористы?), а то только требовать себе умеют...
Также там мало смысла распылять нитрат гадолиния: "горячие" ТСМ погребены под бетоном.Источник: https://censor.net/ru/n3264696
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12.05.2021 10:17 Відповісти
После этих "сталкеров" начинаются поджоги в зоне вокруг Чернобыля.Надо вывесить плакаты -"Расстрел на месте всем,кто проникнет в зону".Ну можно парочку ретивых "сталкеров", которые, типа, "заблудились", подстрелить.Гарантирую,ни одна падла больше туда не полезет.
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12.05.2021 10:04 Відповісти
Просто пропал в зоне. Съели дикие кабаны.
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12.05.2021 11:55 Відповісти
Викликайте спеціалістів з трускавецького університету. Вони побиріку все порішають
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12.05.2021 09:44 Відповісти
Из статьи понятно, что возможен ядерный взрыв, который может уничтожить Европу и европейскую часть России. Жесть. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
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12.05.2021 09:45 Відповісти
Ви точно статтю читали?

Ученые отмечают - "нет никаких шансов на повторение 1986 года, когда взрыв и пожар отправили радиоактивное облако на Европу". Тем не менее, говорит Савельев, любая взрывная реакция может привести к обрушению неустойчивых частей старого объекта Укрытие, заполнив НБК радиоактивной пылью.
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12.05.2021 09:48 Відповісти
оно не читатель, оно писатель
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12.05.2021 09:57 Відповісти
Потом в Истории напишут "12 мая 2021 года вышла осторожная статья про возможные проблемы на ЧАЭС...."
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12.05.2021 10:19 Відповісти
"Есть планы по захоронению всех ТСМ в геологическом хранилище под землей. Но как безопасно достать все их из-под Укрытия и завалов, пока неизвестно."
предлагаю выкопать геологическое хранилище под конфайнментом. а чё нам? с Чёрным морем же справились...
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12.05.2021 09:47 Відповісти
количество нейтронов нарастает медленно, но в какой-то момент все может выйти из под контроля и скорость нарастания будет увеличиваться по экспоненте? то есть на данный момент нет технологий, что бы остановить этот процесс?
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12.05.2021 09:49 Відповісти
Есть. Метла, лопата, и кацапских сталкеров под реактор на субботник ударный в стиле и лучших традициях ссср. Мою Нобелевскую премию за технологию прошу перечислить в фонд ассоциации психиатров Украины.
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12.05.2021 10:03 Відповісти
нужно обратиться за помощью к Илону Маску, возможно ему будет интересно решить эту проблему, он забьет штакетину и обязательно что-то придумает Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені - Цензор.НЕТ 2277
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12.05.2021 10:21 Відповісти
При Порошенкові ніяких реакцій не виникало.
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12.05.2021 10:07 Відповісти
Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені - Цензор.НЕТ 6360
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12.05.2021 10:10 Відповісти
ога, и солнце раньше вставало
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12.05.2021 11:23 Відповісти
и позже садилось Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені - Цензор.НЕТ 4546
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12.05.2021 12:17 Відповісти
Эти слухи ьерут начало с января 1987 года, ребятам просто нужно одним,бабло для распила, а другим - популярность.
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12.05.2021 10:10 Відповісти
Да чего там думать, снова обмажте Церезитом СТ117 как в 2012 году. Состав Церезита отправили на закупорку. А реальные материалы отечественного производителя для защиты и марки бетона 800 отвергли. Купили несколько тонн для прикрытия, а остальное отмыли деньги на церезите. Возьмите за яйца проектантов и хенералов минобороны и отправьте их туда с лопатами. Пусть сперва засыпят, а потом себя там же похоронят. Только отчеты (З)лоху дают сколько посадили и сколько открыли.
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12.05.2021 10:10 Відповісти
СМ-117.
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12.05.2021 11:02 Відповісти
Чернобыль может стать исследовательской лабораторией на века.Есть над чем работать.Мир глобален.Никто не застрахован.С помощью стран-мировых лидеров одолеем и эту напасть.Главное- задача сформулирована .Ведь без США Украина не смогла бы отбиться от варварского московского улуса.Снимаю шляпу перед руководством США,Они всегда в трудную минуту приходят на помощь,в отличие от меркантильных гансов.
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12.05.2021 11:10 Відповісти
Госпроди!
Вода поглощает часть выделяющихся нейтронов, нет воды - больше нейтронов регистрируется. В чём проблема?
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12.05.2021 12:01 Відповісти
Вода погано поглинає нейтрони. Саме тому її використовують як сповільнювач. Тут може багато різних факторів бути. Але мені здається. що саме за рахунок того. що цей матеріал кришиться - утворюжться пил і виходять радіоактивні гази. які реєструє техніка.
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12.05.2021 12:59 Відповісти
Плюс якщо це швидкі нейтрони. то це не страшно.
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12.05.2021 13:01 Відповісти
Путину на заметку: если агрессия будет нарастать, нейтроны могут перевозбудиться,
когда сильный ветер будет дуть на Москву.
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12.05.2021 12:05 Відповісти
если оттуда вырвется облако радиоактивной пыли, неизвестно куда его понесет. Зависит от направления ветра. Думаю, это общемировая проблема. Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені - Цензор.НЕТ 4648
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12.05.2021 12:19 Відповісти
при затяжном ветре на москву, надо сбраывать вутреннее давление реактора или пусть масква отстегут бабки на ремонт. по крайней мере они зачинщики- экспериментаторы аврии
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12.05.2021 12:46 Відповісти
В общем, зря вторую крышу построили. Пересушили ТСМ
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12.05.2021 16:33 Відповісти
Выбрали себе бедосика....
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13.05.2021 01:24 Відповісти
если бы не Зе и 95 в 1986-м ничего бы не взорвалось.
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13.05.2021 05:35 Відповісти
Если бы не взорвалось,возможно такие мутанты как 95 квартал не выросли.
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13.05.2021 08:43 Відповісти
правильно написано, только с одной ошибочкой.
вот как надо "Если бы не взорвалось,возможно такие мутанты как партия пес не выросли."
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13.05.2021 18:55 Відповісти
И дополнение.***** бы тоже не омутантился, возможно
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15.05.2021 18:48 Відповісти
 
 