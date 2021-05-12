Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені

Реакції поділу в масах уранового палива, похованого під зруйнованим реактором Чорнобильської атомної станції, наростають.

Про це написав журнал Science, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Це схоже на тліюче вугілля в ямі для барбекю", - сказав хімік-ядерник з Університету Шеффілда Ніл Хаятт.

Українські вчені намагаються визначити, зникнуть реакції самі собою чи будуть потрібні надзвичайні заходи, щоб запобігти ще одній аварії, зауважено в публікації.



Датчики відстежують дедалі більшу кількість нейтронів, сигнал ділення, що виходить із недоступного приміщення, про це повідомив співробітник українського Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Анатолій Дорошенко.



"Є багато невизначеностей. Але ми не можемо унеможливити [аварію]", – сказав представник інституту Максим Савельєв.

Також читайте: Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування

За його інформацією, кількість нейтронів наростає повільно. Це означає, що у чиновників і вчених є кілька років, щоб придумати, як придушити загрозу.



Science зазначив, що будь-який варіант, який обере Україна, матиме великий інтерес для Японії, яка намагається впоратися з наслідками власної ядерної катастрофи на Фукусімі.

26 квітня 1986 року частка активної зони реактора розплавилася разом з урановими паливними стрижнями, їхньою цирконієвою оболонкою, графітовими регулюючими стрижнями, а також піском та іншими матеріалами, скинутими в розвал енергоблоку в спробах погасити вогонь та уповільнити реакції. Все це перетворилося на лаву, яка затекла в підвальні приміщення і там затверділа. Такі утворення називають паливовмісними матеріалами (ПММ). У них - приблизно 170 тонн урану (~ 95% вихідного палива реактора), пише ЛігаБізнесІнформ.

Застигла лава ПММ

Датчики, якими усіяний об'єкт, бачать негативну динаміку нейтронних потоків в одному з недоступних через завал і рівень радіації приміщень, повідомив у квітні під час обговорення проблематики демонтажу об'єкта "Укриття" експерт інституту Анатолій Дорошенко.

Science зазначає: оскільки вода уповільнює нейтрони і тим самим збільшує їхні шанси вразити і розщепити ядра урану, раніше після дощів через просочування води в тріщини та інші проблемні місця саркофага спостерігалося різке збільшення (у 50-70 разів) щільності потоку нейтронів. У 1990-му після зливи співробітник у захисті проник у завали і розпорошив 1%-й розчин азотнокислого гадолінію, який поглинає нейтрони, на ПММ, що можуть стати критичними. Фон там впав до колишніх значень.

Через кілька років після цього на даху "Укриття" встановили спринклери для розчину нітрату гадолінію. Але таке розбризкування не може ефективно перешкодити потенційно небезпечним процесам у деяких підвальних приміщеннях, пише джерело.

Попри встановлення Нового безпечного конфайнмента (НБК), в деяких місцях відбувається зростання кількості реєстрованих датчиками нейтронів. Наприклад, вона майже вдвічі збільшилася за чотири роки в приміщенні 305/2, де містяться тонни ПММ.

Рівні радіації там такі, що неможливо підійти достатньо близько для встановлення датчиків. Також там мало сенсу розпорошувати нітрат гадолінію: "гарячі" ПММ поховані під бетоном. Одна з ідей полягає в тому, щоб розробити робота, який зможе витримувати жорстке випромінювання достатньо довго, щоб просвердлити отвори в таких ПММ і вставити туди стрижні, що містять бор і поглинають нейтрони.

Моделювання співробітників інституту передбачає, що поступове осушення ПММ якимось чином робить нейтрони в ньому більш, а не менш ефективними при розщепленні ядер урану. Вчені не знають напевно, який механізм призводить до такого процесу, зазначається в статті.

Оскільки дощової води під НБК дедалі менше, а тепло від ділення ядер випаровує її залишки, є побоювання, що "реакція поділу прискориться експоненціально", цитує Science Ніла Хаятта, хіміка-ядерника з Університету Шеффілда. У результаті може статися неконтрольований викид ядерної енергії, додав він.

Вчені зауважують - "немає жодних шансів на повторення 1986 року, коли вибух і пожежа відправили радіоактивну хмару на Європу". Проте, каже Савельєв, будь-яка вибухова реакція може призвести до обвалення нестійких частин старого об'єкта "Укриття", заповнивши НБК радіоактивним пилом.

Є ще одна проблема на ЧАЕС, зазначає видання. Під впливом інтенсивної радіації і високої вологості ПММ стають крихкими і еродують, породжуючи ще більше радіоактивного пилу, що ускладнює плани демонтажу "Укриття".

Також читайте: Після встановлення "Укриття-2" на ЧАЕС рівень радіації знизився більш ніж удесятеро, - представник ЄБРР

Якщо спочатку відомий ПММ "Слонова нога" був настільки твердим, що вченим доводилося використовувати автомат Калашникова, щоб відколоти шматочки для аналізу, "то тепер він більш-менш має консистенцію піску", цитує Science Савельєва.

ПММ "Слонова нога"

Є плани щодо захоронення всіх ПММ у геологічному сховищі під землею. Але як безпечно дістати їх усі з-під "Укриття" і завалів, поки невідомо.