В арсеналі ЄС ще є невикористані засоби для тиску на РФ, - президент Литви Науседа
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В арсеналі Європейського союзу (ЄС) ще є невикористані засоби для тиску на Росію, щоб вона дотримувалася демократичних норм. Не сумніваюся, що спільнота ще повернеться до цих питань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це говорить президент Литви Гітанас Науседа.
"У цьому арсеналі все ще є засоби, які можуть бути дієвими і які можна було б застосувати. (...). Якщо дивитися в майбутнє, то я думаю, що ми точно не використовуємо весь арсенал і ми повернемося до цих питань", - сказав Науседа в інтерв'ю Центру досліджень Східної Європи.
За його словами, постійний виклик - "знайти компроміс між усіма державами ЄС", оскільки як і раніше відрізняється ставлення до Росії у країн Балтії, Польщі, Чехії, південних і східних держав ЄС, хоча після повідомлень Чехії про організовані російською військовою розвідкою вибухи "всі розуміють, з якою загрозою ми стикаємося".
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Я теж ношу на собі клеймо народженого в СРСР, хоча й народився в останні роки існування імперії. На щастя, я вже не встиг побувати в жовтенятах і піонерах, зате добре пам'ятаю жахаючу бідність, що супроводжувала агонію імперії. З рудиментами СРСР - у побуті, в ментальності й поведінці, звичках і політичних вподобаннях - нам доводиться жити й донині, хоча з року в рік совєтського в нашій країні таки меншає. Зауважте: меншає якраз через те, що є мільйони українців, які на дух не переносять нічого совєтського і послідовно з ним борються - в тому числі й голосуваннями на виборах. І зверніть увагу на цікаву тенденцію: до "ностальгії за совком" схильні насамперед пенсіонери і підлітки (!), які ніколи не жили в СРСР, але щось там чули про нього і їм навіть здається модним вдягнути якусь футболку з зіркою.
У нас теж була така загрозлива тенденція, коли на початку 2010-х серед підлітків і молоді (мабуть, через потребу бунтувати проти думки більшості) почала масово поширюватися мода на совєтське, ідеї про те, що "не все так однозначно" було в тій імперії, що, крім ГУЛАГу, там були ще й електрифікація і створення робочих місць. Якби не війна з Росією, ця тенденція цілком могла б перерости у панівне для того покоління переконання, а вже воно послужило б містком для нових проросійських настроїв.
Тож справді, після СРСР залишився один плюс: ми, народжені в СРСР, які на власній шкурі відчули всі "переваги" тієї імперії зла й тому до останнього зубовного скреготу будемо робити все можливе, щоб вона ніколи і в жодній формі не воскресла. Ми - живі антитіла, що захищають суспільний організм від хвороби під назвою "совок". - https://gazeta.ua/blog/55045/pislya-srsr-zalishivsya-lishe-odin-plyus
Это называется, запустил шептуна под одеялом, герой