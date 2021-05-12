В арсеналі ЄС ще є невикористані засоби для тиску на РФ, - президент Литви Науседа

В арсеналі Європейського союзу (ЄС) ще є невикористані засоби для тиску на Росію, щоб вона дотримувалася демократичних норм. Не сумніваюся, що спільнота ще повернеться до цих питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це говорить президент Литви Гітанас Науседа.

"У цьому арсеналі все ще є засоби, які можуть бути дієвими і які можна було б застосувати. (...). Якщо дивитися в майбутнє, то я думаю, що ми точно не використовуємо весь арсенал і ми повернемося до цих питань", - сказав Науседа в інтерв'ю Центру досліджень Східної Європи.

За його словами, постійний виклик - "знайти компроміс між усіма державами ЄС", оскільки як і раніше відрізняється ставлення до Росії у країн Балтії, Польщі, Чехії, південних і східних держав ЄС, хоча після повідомлень Чехії про організовані російською військовою розвідкою вибухи "всі розуміють, з якою загрозою ми стикаємося".

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