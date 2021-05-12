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В арсеналі ЄС ще є невикористані засоби для тиску на РФ, - президент Литви Науседа

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

В арсеналі ЄС ще є невикористані засоби для тиску на РФ, - президент Литви Науседа

В арсеналі Європейського союзу (ЄС) ще є невикористані засоби для тиску на Росію, щоб вона дотримувалася демократичних норм. Не сумніваюся, що спільнота ще повернеться до цих питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це говорить президент Литви Гітанас Науседа.

"У цьому арсеналі все ще є засоби, які можуть бути дієвими і які можна було б застосувати. (...). Якщо дивитися в майбутнє, то я думаю, що ми точно не використовуємо весь арсенал і ми повернемося до цих питань", - сказав Науседа в інтерв'ю Центру досліджень Східної Європи.

За його словами, постійний виклик - "знайти компроміс між усіма державами ЄС", оскільки як і раніше відрізняється ставлення до Росії у країн Балтії, Польщі, Чехії, південних і східних держав ЄС, хоча після повідомлень Чехії про організовані російською військовою розвідкою вибухи "всі розуміють, з якою загрозою ми стикаємося".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
путинизм - это раковая опухоль в теле человечества, использующая для роста сотни миллиардов нефтедолларов, которые мировое бизнес сообщество легкомысленно позволяет ей получать!
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12.05.2021 09:50
+2
Не подумайте, що це другорядний факт, бо я на власні очі бачив, як такі й подібні до них "тренди" можуть стати масовими і навіть панівними для цілого покоління. Наприклад, коли я вчився у Варшавському університеті, для мене стало великим одкровенням те, що наймолодші польські студенти дуже часто мали крайні праві погляди, були євроскептиками і цілком поважно говорили про те, що шенгенські кордони варто закрити. Люди, які народилися у вільному світі й користувалися всіма його благами, які ніколи не стояли в принизливих чергах під консульствами і на кордонах, не бачили порожніх полиць у магазинах і жахливої нахабності чиновників та міліції, вирішили, що "не все так однозначно" і Брюссель собі забагато дозволяє, тому краще Польщі дрейфувати геть від Європи й лібералізму.

У нас теж була така загрозлива тенденція, коли на початку 2010-х серед підлітків і молоді (мабуть, через потребу бунтувати проти думки більшості) почала масово поширюватися мода на совєтське, ідеї про те, що "не все так однозначно" було в тій імперії, що, крім ГУЛАГу, там були ще й електрифікація і створення робочих місць. Якби не війна з Росією, ця тенденція цілком могла б перерости у панівне для того покоління переконання, а вже воно послужило б містком для нових проросійських настроїв.

Тож справді, після СРСР залишився один плюс: ми, народжені в СРСР, які на власній шкурі відчули всі "переваги" тієї імперії зла й тому до останнього зубовного скреготу будемо робити все можливе, щоб вона ніколи і в жодній формі не воскресла. Ми - живі антитіла, що захищають суспільний організм від хвороби під назвою "совок". - https://gazeta.ua/blog/55045/pislya-srsr-zalishivsya-lishe-odin-plyus
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12.05.2021 09:46
+1
балаболи
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12.05.2021 10:11
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а ЕС что то использовало уже? Не видно, не слышно.
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12.05.2021 09:42 Відповісти
...Завдяки нам, людям, що народилися в СРСР, дискусії про імперію зла мають дуже чіткий вимір повсякденності, реальних спогадів, багатих на деталі. Ми говоримо не тільки про ідеологію й геополітику, але й про те, що та імперія не могла прогодувати власних громадян, довела їх до межі злиднів, до напівдикого й голодного стану. Саме фантастична відсталість і злиденність СРСР стала причиною того, що після розпаду імперії мільйони людей кидалися на все кольорове й зарубіжне, як тубільні племена індіанців на блискучі брязкальця конкістадорів. У мене волосся дибки стає, коли згадую, як після розпаду СРСР ми пили всілякі кольорові "юпі" і жували кольорові жуйки найгіршої якості - у прихильників здорового харчування від тих "смаколиків" сьогодні миттєво трапився б інфаркт, - пише Андрій Любка для видання "День".

Я теж ношу на собі клеймо народженого в СРСР, хоча й народився в останні роки існування імперії. На щастя, я вже не встиг побувати в жовтенятах і піонерах, зате добре пам'ятаю жахаючу бідність, що супроводжувала агонію імперії. З рудиментами СРСР - у побуті, в ментальності й поведінці, звичках і політичних вподобаннях - нам доводиться жити й донині, хоча з року в рік совєтського в нашій країні таки меншає. Зауважте: меншає якраз через те, що є мільйони українців, які на дух не переносять нічого совєтського і послідовно з ним борються - в тому числі й голосуваннями на виборах. І зверніть увагу на цікаву тенденцію: до "ностальгії за совком" схильні насамперед пенсіонери і підлітки (!), які ніколи не жили в СРСР, але щось там чули про нього і їм навіть здається модним вдягнути якусь футболку з зіркою.
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12.05.2021 09:45 Відповісти
Не подумайте, що це другорядний факт, бо я на власні очі бачив, як такі й подібні до них "тренди" можуть стати масовими і навіть панівними для цілого покоління. Наприклад, коли я вчився у Варшавському університеті, для мене стало великим одкровенням те, що наймолодші польські студенти дуже часто мали крайні праві погляди, були євроскептиками і цілком поважно говорили про те, що шенгенські кордони варто закрити. Люди, які народилися у вільному світі й користувалися всіма його благами, які ніколи не стояли в принизливих чергах під консульствами і на кордонах, не бачили порожніх полиць у магазинах і жахливої нахабності чиновників та міліції, вирішили, що "не все так однозначно" і Брюссель собі забагато дозволяє, тому краще Польщі дрейфувати геть від Європи й лібералізму.

У нас теж була така загрозлива тенденція, коли на початку 2010-х серед підлітків і молоді (мабуть, через потребу бунтувати проти думки більшості) почала масово поширюватися мода на совєтське, ідеї про те, що "не все так однозначно" було в тій імперії, що, крім ГУЛАГу, там були ще й електрифікація і створення робочих місць. Якби не війна з Росією, ця тенденція цілком могла б перерости у панівне для того покоління переконання, а вже воно послужило б містком для нових проросійських настроїв.

Тож справді, після СРСР залишився один плюс: ми, народжені в СРСР, які на власній шкурі відчули всі "переваги" тієї імперії зла й тому до останнього зубовного скреготу будемо робити все можливе, щоб вона ніколи і в жодній формі не воскресла. Ми - живі антитіла, що захищають суспільний організм від хвороби під назвою "совок". - https://gazeta.ua/blog/55045/pislya-srsr-zalishivsya-lishe-odin-plyus
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12.05.2021 09:46 Відповісти
и главное средство - достроить трубу.
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12.05.2021 09:46 Відповісти
Для ЕС, это жизненная необходимость, важнее, чем транзит газа для Украины
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12.05.2021 17:29 Відповісти
"В этом арсенале все еще есть средства, которые могут быть действенными и которые можно было бы применить. (...). Если смотреть в будущее, то я думаю, что мы точно не используем весь арсенал и мы вернемся к этим вопросам", - сказал Г. Науседа в интервью Центру исследований Восточной Европы.

Это называется, запустил шептуна под одеялом, герой В арсенале ЕС еще есть неиспользованные средства для давления на РФ, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 4360
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12.05.2021 09:48 Відповісти
Да? Хм, даже не могу прелставить что-то кроме глубокой озабоченности, решительного протеста и персональных санкций против гебни от капитана и ниже. Ага, ну и еще предупреждения. Поправьте, если что-то забыл.
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12.05.2021 09:49 Відповісти
путинизм - это раковая опухоль в теле человечества, использующая для роста сотни миллиардов нефтедолларов, которые мировое бизнес сообщество легкомысленно позволяет ей получать!
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12.05.2021 09:50 Відповісти
Вони були і є , але що з того як Європа іх тупо не хоче використовувати бо майже усі краіни Заходу пов,язані баблом і бізнесом з кацапами ?
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12.05.2021 10:02 Відповісти
балаболи
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12.05.2021 10:11 Відповісти
да, есть, можно еще раз борреля туда послать, что б померли со смеху какое чудо приехало к головорезам налаживать диалог
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12.05.2021 10:14 Відповісти
 
 