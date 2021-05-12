ЄС підвищуватиме стійкість України перед стратегічним викликом з боку Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні
Євросоюз буде зберігати єдність перед глобальним викликом, який виходить від Російської Федерації, і підвищувати в цьому контексті стійкість України і всього Східного партнерства.
Про це на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із загальних справ заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо Росії - ми наголосили на необхідності зберігати єдність перед цим стратегічним викликом. Ми повинні підвищити стійкість України та інших східних партнерів, інвестувати в (розвиток) російського громадянського суспільства та сприяти контактам між людьми", - сказав представник ЄК.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И это правильно:- расширить, углубить. повысить, улучшить и всё такое в том же духе. Вопрос только - когда?