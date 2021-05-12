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ЄС підвищуватиме стійкість України перед стратегічним викликом з боку Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович

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ЄС підвищуватиме стійкість України перед стратегічним викликом з боку Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович

Євросоюз буде зберігати єдність перед глобальним викликом, який виходить від Російської Федерації, і підвищувати в цьому контексті стійкість України і всього Східного партнерства.

Про це на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із загальних справ заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо Росії - ми наголосили на необхідності зберігати єдність перед цим стратегічним викликом. Ми повинні підвищити стійкість України та інших східних партнерів, інвестувати в (розвиток) російського громадянського суспільства та сприяти контактам між людьми", - сказав представник ЄК.

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Автор: Анастасія Потіха
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Не, не будет. И в первую очередь потому, что минимум 3/4 активного населения Украины это не прикольно. Вот рояльного виртуоза лидером самой большой страны Европы выбрать - это да, это прикольно. А во время войны, так еще веселее. Знаете, даже не так страшно, что это ничтожество на Западе не воспринимается. Страшнее по последствиям то пятно на населении Украины (народом назвать сложно), которое своим выбором сделала это. И потому имидж среднего украинца в глазах европейцев такой... Незавидный имидж короче говоря.
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12.05.2021 09:56 Відповісти
ЕС будет повышать устойчивость Украины перед стратегическим вызовом со стороны России, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 5445
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12.05.2021 10:00 Відповісти
Триматимуть вавину табуретку щоб не хиталась.
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12.05.2021 09:58 Відповісти
"ЕС будет повышать устойчивость Украины"

И это правильно:- расширить, углубить. повысить, улучшить и всё такое в том же духе. Вопрос только - когда?
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12.05.2021 09:58 Відповісти
 
 