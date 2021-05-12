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Новини Політика України
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Кабмін (6264) санкції (6845) РНБО (1718) Бюро економічної безпеки (199)

На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні розгляне низку питань, серед яких виконання рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, а також план заходів щодо реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний засідання уряду.

Зокрема, планується розглянути питання Про план організації виконання рішення РНБО від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)ˮ, введеного в дію Указом Президента України від 21 квітня 2021 р.

Крім того, Кабмін візьметься за затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки.

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Також уряд сьогодні розгляне кілька проєктів постанов Верховної Ради про зміну і встановлення меж окремих міст: Соснівки Червоноградського району Львівської області, Миргорода Миргородського району Полтавської області, Іллінці Вінницького району Вінницької області.

На розгляді Кабміну також проєкт постанови про утворення Бюро економічної безпеки України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
и вопрос развития искусственного интеллекта

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 8469 Зачем нам исскуственный интеллект если у нас есть бубочка?
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12.05.2021 09:59
+6
Нагадало старий совковий анекдот. На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 3559

На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 9737
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12.05.2021 10:12
+5
Все проблемы порешали-обосрались полностью. Пора браться за искусственный интеллект
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12.05.2021 10:05
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и вопрос развития искусственного интеллекта

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 8469 Зачем нам исскуственный интеллект если у нас есть бубочка?
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12.05.2021 09:59 Відповісти
А зебилы направления "развития" с Путлеровсой Рашки копируют На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 9847.
Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. Главное, что-то заявить, а выполнять то такое На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 638
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12.05.2021 10:05 Відповісти
а всегда всё повторялось в Киеве через полгода. Единственно нацгвардию первой создали в Украине. Нам ипут мозги
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12.05.2021 10:13 Відповісти
Нацгвардія була створена ще у 1991 році.
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12.05.2021 10:27 Відповісти
Нагадало старий совковий анекдот. На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 3559

На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 9737
показати весь коментар
12.05.2021 10:12 Відповісти
Це визнання того факту, що Бубочка інтелектом не обтяжений. Тому і є величезний запит на штучний. Хоча Бубочці це навряд чи допоможе. 😊
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12.05.2021 10:27 Відповісти
Прямо як в анекдоті старому:
"Колгоспні збори. Головуючий оголошує повістку дня:
1. Питання годівлі худоби.
2. Ремонт даху свинарника.
3. Побудова комунізму...
Вступне слово : Кормів нема, згноїли, тому хай скотина продовжує їсти солому, шиферу теж нема, тому ремонтувать нічим. Переходим до третього питання...".
Так і у нас - контрабандистів не поборемо, бо самі цим займаємося. Будем створювать штучний інтелект...
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12.05.2021 10:29 Відповісти
Очевидно: зюзя, как, впрочем, и его избиратели, сильно не дотягивает...
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12.05.2021 10:31 Відповісти
Ось саме йому і потрібно вставити штучний інтелект, бо там тирса.
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12.05.2021 10:52 Відповісти
Зебизяна с умным лицом на РНБО! будет секретно обсуждать искусственный интеллект! Феерично!
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12.05.2021 10:01 Відповісти
у лакеев своего интеллекта нет нужны протезы
На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 5018
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12.05.2021 10:23 Відповісти
Все проблемы порешали-обосрались полностью. Пора браться за искусственный интеллект
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12.05.2021 10:05 Відповісти
Особенно второй вопрос актуальный. Ввиду полного отсутствия у т.н. власти интеллекта естественного.
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12.05.2021 10:05 Відповісти
Интеллект явно не помешает. Хоть какой-нибудь.
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12.05.2021 10:09 Відповісти
Бывший народный депутат и член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко вечером 11 мая в эфире "4 канала" прокомментировал выступление жены - диджея Анастасии Топольской (DJ Nastia) - в московском ночном клубе Mutabor, а также отреагировал на скандал вокруг него.
"Я свою жену поддерживаю, буду защищать от любых нападок и не позволю ее имя порочить. За те мероприятия, которые она делает ради популяризации Украины в мире, за то, что она бренд Украины подносит и является признанным в мире музыкальным исполнителем в стиле электронной музыки, не изменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать, - она заслуживает самой широкой поддержки украинцев", - сказал он.

Лещенко заявил, что выступление его жены в московском клубе - "служило поддержке людей, которые становятся прямыми жертвами режима [президента РФ Владимира] Путина".

"Что касается конкретно мероприятий, которые прошли в России, то на самом деле она в стране, которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры... Потому что в России это мероприятие, которое происходило, оно проходило в том числе с участием широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества - меньшинства, страдает от Путина, от [главы Чечни Рамзана] Кадырова", - добавил Лещенко.
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12.05.2021 10:11 Відповісти
Странное представление о культуре у этого Лещенко
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12.05.2021 10:16 Відповісти
Что то о Медведчуке уже не слышно. Слинял в ********* уже наверное
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12.05.2021 10:12 Відповісти
Всей нашей власти надо развивать интеллект.
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12.05.2021 10:13 Відповісти
а "искусственный интеллект" одному бубочке вставлять будут, или всем зелюкам подряд? это типа, как еще одно "вакцинирование". а справку потом дадут "европейского образца"?
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12.05.2021 10:14 Відповісти
СНБО и искусственный интеллект? Боже, пропал дом (с)
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12.05.2021 10:28 Відповісти
ось він, штучний інтєлєхт

На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 8011
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12.05.2021 10:28 Відповісти
На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 4930
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12.05.2021 10:36 Відповісти
Санкции?А разве контрабандистов не надо судить и сажать?
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12.05.2021 13:43 Відповісти
 
 