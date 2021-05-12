На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту
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Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні розгляне низку питань, серед яких виконання рішення РНБО про санкції проти контрабандистів, а також план заходів щодо реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний засідання уряду.
Зокрема, планується розглянути питання Про план організації виконання рішення РНБО від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)ˮ, введеного в дію Указом Президента України від 21 квітня 2021 р.
Крім того, Кабмін візьметься за затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки.
Також уряд сьогодні розгляне кілька проєктів постанов Верховної Ради про зміну і встановлення меж окремих міст: Соснівки Червоноградського району Львівської області, Миргорода Миргородського району Полтавської області, Іллінці Вінницького району Вінницької області.
На розгляді Кабміну також проєкт постанови про утворення Бюро економічної безпеки України.
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Зачем нам исскуственный интеллект если у нас есть бубочка?
Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. Главное, что-то заявить, а выполнять то такое
"Колгоспні збори. Головуючий оголошує повістку дня:
1. Питання годівлі худоби.
2. Ремонт даху свинарника.
3. Побудова комунізму...
Вступне слово : Кормів нема, згноїли, тому хай скотина продовжує їсти солому, шиферу теж нема, тому ремонтувать нічим. Переходим до третього питання...".
Так і у нас - контрабандистів не поборемо, бо самі цим займаємося. Будем створювать штучний інтелект...
"Я свою жену поддерживаю, буду защищать от любых нападок и не позволю ее имя порочить. За те мероприятия, которые она делает ради популяризации Украины в мире, за то, что она бренд Украины подносит и является признанным в мире музыкальным исполнителем в стиле электронной музыки, не изменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать, - она заслуживает самой широкой поддержки украинцев", - сказал он.
Лещенко заявил, что выступление его жены в московском клубе - "служило поддержке людей, которые становятся прямыми жертвами режима [президента РФ Владимира] Путина".
"Что касается конкретно мероприятий, которые прошли в России, то на самом деле она в стране, которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры... Потому что в России это мероприятие, которое происходило, оно проходило в том числе с участием широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества - меньшинства, страдает от Путина, от [главы Чечни Рамзана] Кадырова", - добавил Лещенко.