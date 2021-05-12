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аборт (25) діти (4405) насилля (263) Миколаївська область (1827) інтернат (60) Мамедов Гюндуз (102)

Розпочато кримінальне провадження щодо примусу до аборту 16-річної вихованки інтернату на Миколаївщині. Перевіряються аналогічні факти, - Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Розпочато кримінальне провадження щодо примусу до аборту 16-річної вихованки інтернату на Миколаївщині. Перевіряються аналогічні факти, - Мамедов

Протягом останніх двох років розпочато досудове розслідування у понад 100 кримінальних провадженнях за фактами насильства над дітьми в будинках сімейного типу та інтернатах.

Про це заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільш поширеними злочинами щодо таких дітей є заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв, катування, зґвалтування, сексуальне насильство тощо.

"До речі, щодо "Світанку" в Одесі на сьогодні трьом уже судом винесено вироки. Пам'ятаєте, ще один резонанс був із сексуальним насильством і розбещенням трьох малолітніх вихованок в Ізмаїльському спеціалізованому будинку дитини? Обвинувальний акт стосовно директора вже в суді. І таких прикладів притягнення до відповідальності достатньо. Але проблема глобально не вирішена. Всі ці злочини скоюються через відсутність належного контролю за дотриманням прав та інтересів дітей у таких спецзакладах з боку служб у справах дітей на місцях", - підкреслює заступник генпрокурора.

"Безконтрольні умови утримання і виховання неповнолітніх, переданих у сім'ї опікунів, не приділяється належна увага і процедурі вибору піклувальників та вихователів. Це прямий обов'язок. Такий недостатньо відповідальний підхід призводить до того, що прийомні батьки ґвалтують своїх неповнолітніх дітей замість того, щоб бути їм прикладом і підтримкою, що діти, які перебувають під опікою, здійснюють суїциди. Минулого року 22 неповнолітніх з багатодітних сімей, 14 дітей-сиріт та 7 – які, перебувають у складних життєвих обставинах, вчинили самогубство або спробували це зробити. Було б добре, якби велася системна і аналітична робота і в цьому напрямі", - наголошує Мамедов.

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Він також розповів про ситуацію навколо резонансної справи про примус 16-річної вихованки інтернату в Миколаївській області до аборту.

"За фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками Берізківського навчально-виховного комплексу, що спричинило суттєву шкоду здоров'ю потерпілої, розпочато кримінальне провадження. Неповнолітня після аборту була в лікарні і після виписки її перевели в інший центр. Цей факт на контролі ювенального департаменту, і ми вже направили в прокуратуру області доручення перевірити інші факти примусу до переривання вагітності вихованок, заподіяння їм тілесних ушкоджень, незаконного позбавлення волі, розбещення, про які свідчать випускники цього закладу", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю із заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим читайте тут.

Автор: Наталя Джума
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Просто какая-то тотальная деградация во всех сферах жизни! И в первую очередь естественно страдают дети, которые никому не нужны! Зебилы выбрали клоуна в президенты, а теперь мы все пожинаем эти плоды разложения. Когда же это всё закончится?! (
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12.05.2021 10:19 Відповісти
Точно - все это только из-за того, что "Зебилы выбрали клоуна в президенты", а до 2019го года всего этого, конечно же, не было - сонцэсяйный за этим следил лично, да?
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12.05.2021 10:25 Відповісти
Бери выше. При Пэте и трава зеленее была и солнце ярче светило. Пришли "зебилы" и все испортили.
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12.05.2021 10:32 Відповісти
за понуждение сделать аборт.. а то что ее кто то обрюхатил это как в пределах нормы и закона????????
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12.05.2021 10:49 Відповісти
 
 