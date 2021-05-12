Облгази потрібно забирати у Фірташа через суд у рахунок боргів, - Вітренко
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Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що облгази, які підконтрольні бізнесменові Дмитру Фірташу, повинні за законом перейти у власність держави за неоплачені борги.
Компанії Фірташа отримують на ринку газу надприбутки за рахунок націнки в 30-40% порівняно з цінами конкурентів, порахував Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Глава "Нафтогазу" додав, що у нього є конкретні пропозиції, як з цим боротися.
"Держава бачить, що головним бенефіціаром цієї реформи [роздрібного ринку газу] є фактично пан Фірташ. Невелике і повільне скорочення його частки на ринку з лишком компенсується цією величезною маржею, розумієте? Із цієї точки зору держава повинна щось робити. І національна компанія теж повинна із цим щось робити", – зазначив Вітренко.
Що стосується боргів, які пов'язані з Фірташем облгази накопичили перед "Нафтогазом", Вітренко запропонував комплексне рішення.
"Іноді ці борги виникають по всьому ланцюжку через якість рішення держави. І відповідно, учасники ринку не можуть нести відповідальність. Потрібно знайти варіант, який з одного боку дозволить там, де потрібно борги списувати, їх списувати. Там, де потрібно, – забезпечити розрахунки по колу. І ці розрахунки включають якесь фінансування з держбюджету, але ці гроші потім повернуться до держбюджету", – сказав він.
Вітренко заявив, що потрібна також судова робота.
"Часто насправді це жорстка судова робота проти компаній того ж пана Фірташа, де у нього через суд потрібно ці компанії забирати. Якщо не може розрахуватися, значить, ця компанія повинна фактично перейти у власність держави у правильний, законний спосіб", – підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
Потрібно забирати. Потрібно.
Головне - виконати наміри.
Слабо?
Теперь, мы на "законных" основаниях всю их собственность будет поддерживать и ремонтировать из нашего кармана через неконтролируемое поднятие тарифов!
Олігархи знову нас намахали: скільки ви заплатите за ремонт їхніх електромереж
Олигархи поприхватывали имущество , но х-й ложили на свои инвест обязательства!
Если сделать аудит - думаю 70-80% можно вернуть (хотя может там сроки иск давности уже тю тю)