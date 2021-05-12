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Новини Політика України
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Облгази потрібно забирати у Фірташа через суд у рахунок боргів, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Облгази потрібно забирати у Фірташа через суд у рахунок боргів, - Вітренко

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що облгази, які підконтрольні бізнесменові Дмитру Фірташу, повинні за законом перейти у власність держави за неоплачені борги.

Компанії Фірташа отримують на ринку газу надприбутки за рахунок націнки в 30-40% порівняно з цінами конкурентів, порахував Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Глава "Нафтогазу" додав, що у нього є конкретні пропозиції, як з цим боротися.

"Держава бачить, що головним бенефіціаром цієї реформи [роздрібного ринку газу] є фактично пан Фірташ. Невелике і повільне скорочення його частки на ринку з лишком компенсується цією величезною маржею, розумієте? Із цієї точки зору держава повинна щось робити. І національна компанія теж повинна із цим щось робити", – зазначив Вітренко.

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Що стосується боргів, які пов'язані з Фірташем облгази накопичили перед "Нафтогазом", Вітренко запропонував комплексне рішення.

"Іноді ці борги виникають по всьому ланцюжку через якість рішення держави. І відповідно, учасники ринку не можуть нести відповідальність. Потрібно знайти варіант, який з одного боку дозволить там, де потрібно борги списувати, їх списувати. Там, де потрібно, – забезпечити розрахунки по колу. І ці розрахунки включають якесь фінансування з держбюджету, але ці гроші потім повернуться до держбюджету", – сказав він.

Вітренко заявив, що потрібна також судова робота.

"Часто насправді це жорстка судова робота проти компаній того ж пана Фірташа, де у нього через суд потрібно ці компанії забирати. Якщо не може розрахуватися, значить, ця компанія повинна фактично перейти у власність держави у правильний, законний спосіб", – підкреслив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
усі облгази та обленерго треба повертати у державну власність, а не лише фірташа.
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12.05.2021 10:20
+13
Ну вообще тут Витренко сейчас пытается долги Фирташа повесить на гос. бюджет, на самом деле нужно заставить владельца оплатить долги обл. газов, а после этого забирать их у не эффективного владельца. Иначе мы забираем обл газы и их долги чудестно вешаем на бюджет. Кстати привет Приватбанку. Где долги Коломойского выплачивали всей страной
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12.05.2021 10:24
+10
здрава думка.
Потрібно забирати. Потрібно.
Головне - виконати наміри.
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12.05.2021 10:20
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усі облгази та обленерго треба повертати у державну власність, а не лише фірташа.
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12.05.2021 10:20 Відповісти
потешный нарід! ты понимаешь, что это нереально, что это понты для лошиного быдла73 и поднятия рейтинга. автомобиль или квартиру 2 раза продал, уже ВСЕ! национализация-можно. НО! тогда забыть про инвесторов на 20 лет. тоже реально если есть свой стратегический план подъема и развития, но какой план может быть у этого Облгазы нужно забирать у Фирташа через суд в счет долгов, - Витренко - Цензор.НЕТ 1554
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12.05.2021 10:33 Відповісти
- Это не ваше имущество!
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
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12.05.2021 10:55 Відповісти
а були інвестори? за 2019 рік приблизно по 62 USD на душу населення прямих іноземних інвестицій.
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12.05.2021 11:01 Відповісти
для того, что бы ребенок легально мог работая выплачивать пенсию своему отцу 6000 грн,предприятие должно выписывать ему зарплату 25000. какой инвестор придет на такие условия?
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12.05.2021 16:48 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю то не це відлякує потенційних інвесторів.
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12.05.2021 16:52 Відповісти
тебе из телевизора расскажут... представь себя инвестором. что тебя остановит вложить в Украину 10 млн$ ?
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12.05.2021 17:04 Відповісти
https://***.com.ua/nedovira-do-sudovoyi-systemy-posila-1-mistse-sered-pereshkod-dlya-inozemnyh-investytsij/
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12.05.2021 17:09 Відповісти
тебе из телевизора расскажут... представь себя инвестором.
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12.05.2021 17:21 Відповісти
здрава думка.
Потрібно забирати. Потрібно.
Головне - виконати наміри.
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12.05.2021 10:20 Відповісти
Ну вообще тут Витренко сейчас пытается долги Фирташа повесить на гос. бюджет, на самом деле нужно заставить владельца оплатить долги обл. газов, а после этого забирать их у не эффективного владельца. Иначе мы забираем обл газы и их долги чудестно вешаем на бюджет. Кстати привет Приватбанку. Где долги Коломойского выплачивали всей страной
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12.05.2021 10:24 Відповісти
Не знаю точно, але самі розподільчі системи та мережі цих облгазів у власності держави, так що і забирати не має що, усе і так державне. Облгазам надали тільки право обслуговувати населення та наглядати за мережами.
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12.05.2021 10:25 Відповісти
эээ ребята не спешите так, вы сначала мне деньги верните за подогрев газа за 6 лет и за проталкивание газа по трубам за 3 года и забирайте шо хотите.
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12.05.2021 10:26 Відповісти
Так от за що протизаконно звільнили Коболєва. За борги облгазів.
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12.05.2021 10:27 Відповісти
А у суркиса и Ахметова за счёт монопольного сговора.
Слабо?
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12.05.2021 10:50 Відповісти
Недоимки надо в тройном размере изымать.Особенно у Сольского и Богдана.
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12.05.2021 10:55 Відповісти
И это говорит профессионал? Днище какое то. Нет никакой собственности у облгазов, все в аренде, даже стулья на которых они сидят. А сети они используют по договорам аренды, и тут ещё прийдется долго разбираться, где какая собственность, потому как любой кооператив или сельская громада, тянут трубы за свои деньги а потом передают из в управление облгазов. Если Витренко этого не знает, то у меня нет слов от этого бардака. Вы деньги у Фирташа будете отсуживать, как и все делается в этом квартале 95...
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12.05.2021 10:57 Відповісти
Вся прибыль у них в офшорах, в Украине только долги да народ на минималке, как только прекратится движение средств по счетам, все обнулится, и ничего вы с них не получите. Нужно начинать на уровне районов и областей, переводить местные сети на управление новым компаниям готовым их обслуживать. Но вижу понимания этого вопроса у наших властей - ноль без палки.
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12.05.2021 12:39 Відповісти
Все украинские олигархи привыкли получать дотации от правительства в виде Роттердам + и вообще государственные займы которые можно не отдавать. Во почему многие россияне стали перекидывать бизнес в Украину, как например Пашинский.
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12.05.2021 10:57 Відповісти
Если сделает ,то на президента или в крайнем случае премьера имеет право претендовать .
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12.05.2021 11:39 Відповісти
Все раздали олигархату. Электрику, газ, нефть, газопроводы... и власть.
Теперь, мы на "законных" основаниях всю их собственность будет поддерживать и ремонтировать из нашего кармана через неконтролируемое поднятие тарифов!
Олігархи знову нас намахали: скільки ви заплатите за ремонт їхніх електромереж
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12.05.2021 12:30 Відповісти
Причем все сети у них в безоплатной аренде, безоплатной Карл!!!
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12.05.2021 12:41 Відповісти
Там много чего надо возвращать.....
Олигархи поприхватывали имущество , но х-й ложили на свои инвест обязательства!
Если сделать аудит - думаю 70-80% можно вернуть (хотя может там сроки иск давности уже тю тю)
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12.05.2021 13:19 Відповісти
И водоканалы нужно в коммунальную собственность возвращать.
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13.05.2021 01:41 Відповісти
 
 