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Індійську вакцину проти COVID-19 Covaxin випробують на дітях від 2 до 18 років

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Індійську вакцину проти COVID-19 Covaxin випробують на дітях від 2 до 18 років

Препарат COVID-19 індійської компанії Bharat Biotech під назвою Covaxin у межах наступної фази випробувань буде застосовано на дітях віком від 2 до 18 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NDTV.

"Після детального обговорення комітет (Профільний експертний комітет (SEC) Центральної організації з питань стандартизації лікарських засобів (CDSCO). – Ред.) рекомендував провести запропоновану II/III фази клінічних випробувань коронавірусної вакцини, інактивованої цільним віріоном, у віковій групі від 2 до 18 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в дослідженні візьмуть участь 525 дітей віком від 2 до 18 років у різних медичних центрах на території Індії.

У CDSCO видали відповідний дозвіл вакцині Covaxin за умови, що компанія надасть проміжні результати клінічних випробувань фази ІІ, перш ніж перейти до фази ІІІ цього дослідження.

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Раніше повідомлялося, що у США Управління з контролю за харчовими продуктами та медикаментами (FDA) видало дозвіл на застосування вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для підлітків віком від 12 до 15 років.

Водночас у компанії BioNTech до вересня планують оприлюднити результати випробування своєї вакцини від коронавірусу на немовлятах віком від шести місяців та дітях до 5 років, а в липні – на дітях від 5 до 12 років.

Автор: Наталя Джума
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Дибіли.
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12.05.2021 10:36 Відповісти
Підлі тварюки!
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12.05.2021 12:56 Відповісти
CDSCO - це внутрішня організація в Індіі. В статті ж про то жодного слова. Маніпуляції?
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12.05.2021 10:59 Відповісти
Очередная Мурсула!!
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12.05.2021 11:02 Відповісти
Смертность в Индии бьет все рекорды.. Не успевают сжигать тела. Количество заболевших 23 миллиона только официально, думаю их в разы больше. ( до 80) только официальная смертность 250 тыс. Весь мир бьет тревогу именно по ситуации в Индии и ее штампом. Какая индийская вакцина, если они не в состоянии справиться с ситуацией у себя в стране ( даже Украина послала гуманитарную помощь). Ну и какая тогда эта индийская вакцина.. вопрос риторический. А проводить испытания на детях по сути преступление. Хотя это конечно дело Индии и ее граждан. 1 миллиард 400 миллионов своего населения как "привьют" тогда оно и покажет, эффективно это было или нет.
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12.05.2021 11:04 Відповісти
Так ее колоть надо только на берегу Ганга, там стерильная чистота.
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12.05.2021 11:06 Відповісти
На чиїх дітях?
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12.05.2021 13:46 Відповісти
 
 