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Від коронавірусу в Києві за добу померли 16 осіб, видужали - 864, виявили 627 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Від коронавірусу в Києві за добу померли 16 осіб, видужали - 864, виявили 627 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу госпіталізували 69 пацієнтів з коронавірусом, а 111 - з підозрою на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу виявили 627 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (всього з початку пандемії 199 802 випадки).

Серед захворілих 366 жінок віком від 18 до 92 років, 241 чоловік віком від 20 до 85 років, а також 14 дівчаток від 1 до 16 років і 6 хлопчиків від 1 до 16 років.

16 осіб померли від коронавірусу за минулу добу в столиці (всього 4 854 летальні випадки).

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У той же час 69 пацієнтів госпіталізували з діагнозом коронавірус, а 111 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

864 людини за добу побороли коронавірус (всього 129 072 видужали з початку пандемії).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (107), Солом'янському (105) і в Голосіївському (102).

Автор: Анастасія Потіха
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Диктор радио и ТВ отбарабанил заученный у зеркала текст, ну вот день и прошел. ( Хотя получается фигово конечно, ну не поддается он обучению, как не старайся..., а неудачно наигранная мимика и попытка делать мхатовские паузы и вздохи вообще выглядят комично.. даже в ситуации с ковидом. Говорят он лучше "общается " на английском .. смешно ( слышал как то его корявые попытки произносить фразы не то что диалог, это в разы хуже чем даже на украинском) Про немецкий я не знаю возможно там и все нормально, насчет знания языка, но с подачей мысли уверен еще хуже.. Хотя куда уж может быть хуже.. Пидалик одним словом.. Достойная смена " Лени Космоса", хотя тот думаю поумнее как минимум был. ( киевляне конечно своего рода юмористы)
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12.05.2021 10:37 Відповісти
Віталік - інтелектуал у порівнянні з Зеленським. Від коронавірусу в Києві за добу померли 16 осіб, видужали - 864, виявили 627 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5703
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12.05.2021 10:46 Відповісти
Смешно... Они конечно оба еще те интеллектуалы ( прости господи), но уж точно в подаче мысли у Зели это получается раз в сто лучше и это факт. Педаля в момент разговора или просто попытки сделать " умное лицо" просто смешон. ( куда там тому Кварталу(. Но конечно у каждого свое мнение по этому поводу. Есть же и адепты Виталика, не смотря на его " диагноз". Ну то такЕ.
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12.05.2021 10:53 Відповісти
А який діагноз повинен бути у людини, яка обирає собі в президенти - дибілкуватого кловуна з наркотичною залежністю?
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12.05.2021 11:07 Відповісти
Виталик , лучший мер Киева за все годы независимости - это я вам говорю , как житель столицы !
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12.05.2021 11:54 Відповісти
 
 