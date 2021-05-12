Загострення на Близькому Сході: в результаті ракетного обстрілу з боку Сектору Гази постраждали понад 200 людей
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В Ізраїлі лікарні в центрі і на півдні країни надали медичну допомогу понад 200 постраждалим. Поранення люди зазнали в результаті ракетного обстрілу із Сектору Гази або інцидентів із застосуванням насильства, що відбулися у вівторок увечері.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Haaretz.
Так, семеро людей потрапили в лікарні у важкому стані.
У медичний центр Вольфсон госпіталізовані чотири пацієнти в критичному стані, в тому числі п'ятирічна дівчинка, поранена в результаті ракетного удару.
У медичному центрі "Рамбам" 84-річний чоловік у важкому стані був поранений при підпалі готелю в Акко.
У медичному центрі Галіл в Нагарії надали медичну допомогу чотирьом поліцейським, які були поранені в результаті закидання камінням під час демонстрації в Акко.
Раніше повідомлялося, що по Ізраїлю випустили понад тисячу ракет з початку загострення із Сектору Гази.
Будь ласка, зачекайте...
Кроме того, раскопки в ЮАР и на востоке континента показали, что на роль прародины человечества претендует не только Марокко, но и несколько других регионов Африки. В частности, археологи нашли кроманьонские орудия возрастом в 150 и 230 тысяч лет в пещерах ЮАР и Кении, а также расшифровали ДНК первых жителей этих регионов.
Палестина - рассадник терроризма на Ближнем Востоке.
Самое смешное, что Израиль может быстро и чисто это сделать сам. Лишь бы ему не мешали.
Тебе завтра крысянин который приехал из Бурятии в 2014-м скажет что он коренной в Крыму - тоже будешь ему верить?
Да и неважно все это - если скрепанутые экстремисты шмаляют по жилым кварталам и их поддерживает местное население то очевидно что эта оскотиненная быдломасса, как и в Рашке, не заслуживает на свою государственность и в целях безопастности должно быть зачищена от террористов и либо выселена в скрепные епеня какого-нибудь Ливана либо жить под жестким контролем без всяких там автономий пока не вырастет поколение вменяемых палестинцев, которым не внушали с детства что Израиль должен быть разрушен, а израильтяне - уничтожены.
Что не скреплядь, то антсемит и имбецил.
Да - Россия в этом по самые уши. Нет - Израиль не будет эту связь вытаскивать.
Сложившаяся ситуация - идеальный повод для окончательного решения Израилем вопроса с Палестиной.
Рядом живут и наслаждаются жизнью, а тут ...во всём виноваты евреи. Которые дают им гуманитарку и работу!
Ну без православных скрепоносцев не обошлось. В их интересах вся эта заваруха.
P.S. Ви це зробили разом із 73%.
Що відбувається в Ізраїлі? Наче все було тихо і спокійно? Поясню стисло.
Росія відверто підтримує «Хамас», бойовики якого продовжують обстріли Ізраїля. Путін ще у 2006 запрошував делегацію до Москви, Лавров запевняв їх у підтримці, ритуально згадуючи про мирні ініціативи. Тоді цей візит стався напередодні палестинських виборів, на яких переміг «Хамас».
Зараз Росія роздуває пожежу на Близькому Сході, переслідуючи дві мети.
Перша - асиметрична відповідь підтримці України збоку США, оскільки ізраїльська безпека завжди є приоритетом для Вашингтона.
І друга - Кремлю важливо, щоб прихильний і повністю залежний від присутності РФ в Сирії «Хамас», знову переміг на виборах в Палестині, які мають відбутись 22 травня вперше з 2006 року, адже нинішній оберт насилля мобілізує прихильників радикальних течій.
Це ще раз доводить, що РФ - не держава, а терорист. І що нам треба готуватись.
Вибори в РФ восени. І якщо в Україні вичищати посіпак терористів, то всіх, а не вибірково. І армію забезпечувати належно, а не провалювати закупівлі і красти на контрактах, як зараз. ППО Ізраїля щойно показало ефективність, українська влада натомість згортає ракетні програми, а про розвиток повітряної оборони краще промовчу.
USS Monterey задержал в Аравийском море судно, на борту которого перевозили оружие. На его борту были обнаружены десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.
совпадние? не думаю...
После изъятия груза и допроса экипаж судна отпустили.