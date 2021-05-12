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Крім "вакцинних" сертифікатів будуть і інші варіанти для перетину кордону ЄС, - заступник голови МОЗ Кучер

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Крім

Вакцинний талон не буде панацеєю для перетину кордонів, ЄС може запропонувати й інші варіанти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"Крім сертифікатів, я думаю, будуть і інші шляхи (вирішення того. - Ред.), яким чином можна буде перетинати кордони ЄС", - сказав він на брифінгу в середу.

Кучер зазначив, що вакцинні сертифікати в Україні точно будуть, але це не станеться швидше, ніж у ЄС, "бо ми лише підключаємося до цієї системи".

Він зазначив, що наразі немає рішення, чи треба буде робити тести на COVID-19 для перетину кордонів ЄС у разі, якщо немає сертифіката.

"Нікого зобов'язувати робити ці сертифікати поки що не планується, але точно із сертифікатами зручніше буде перетинати кордон. Ми вже відчуваємо, що така тенденція є, і Україна, як частина цивілізованого світу, долучиться до цього", - сказав він.

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Кучер зазначив, що сертифікат попередньо видаватиметься через застосунок "Дія".

"Планується, що сертифікат можна буде роздрукувати й отримати в паперовому вигляді, наприклад, через Центр надання адміністративних послуг, але рішення фінального поки що немає", - сказав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Какой? В мечтах и видосиках вашего Зели? Гниды, гробят все, к чему пркасаются.
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12.05.2021 10:56
+2
Партизанскими тропами...
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12.05.2021 10:55
+2
Думает он)))
Изображает бурную деятельность, как решит ЕС так и будет, и подстраивался нужно будет под это решение, а не как всегда выдувать велосипед
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12.05.2021 11:00
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Катапультой, например. Правда один раз и в одну сторону, зато сертификат не нужен.
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12.05.2021 10:53 Відповісти
Партизанскими тропами...
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12.05.2021 10:55 Відповісти
Какой? В мечтах и видосиках вашего Зели? Гниды, гробят все, к чему пркасаются.
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12.05.2021 10:56 Відповісти
Крім "вакцинних" сертифікатів будуть і інші варіанти для перетину кордону ЄС, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 1810
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12.05.2021 10:57 Відповісти
Ну, учитывая ваши победы в вакцинации, сертификаты также просрете
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12.05.2021 10:57 Відповісти
Думает он)))
Изображает бурную деятельность, как решит ЕС так и будет, и подстраивался нужно будет под это решение, а не как всегда выдувать велосипед
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12.05.2021 11:00 Відповісти
Як Чаус?
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12.05.2021 11:03 Відповісти
Що воно несе?
Це воно засвідчує, що "українські сертифікати" будуть НЕ дійсні для цивілізованого світу? Що пліснява не збирається закуповувати сертифіковану вакцину, а продовжить колоти нарід фуфломіцином? Хана безвізу. Зате поржалІ.
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12.05.2021 11:13 Відповісти
Тобто ваші сертифікати - фуфло? 😵😰
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12.05.2021 11:16 Відповісти
Не сам сертификат, а вакцины, указанные в нем. Скорее всего там не будет ни китайских ни индийских.
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12.05.2021 11:31 Відповісти
Добре, а що вартувати е сертифікат, у якому вказані фуфлижні вакцини? Він буде чогось вартий, чи таки буде фуфлом?
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12.05.2021 14:05 Відповісти
А можеш ширнутись без зиску, просто заради спасіння життів, найкращою, на твою думку, вакциною і відмовитись від сертифікату?
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12.05.2021 14:38 Відповісти
Не можу. 😊 Не ширяюся. Тим паче - вакциною. 😁 Перехворів я. Антитіла маю. 😊
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12.05.2021 14:54 Відповісти
А з ними сертифікат дадуть?
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12.05.2021 14:59 Відповісти
А нафіга мені фуфлижний сертифікат? Я обходжуся тестом. 😊
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12.05.2021 15:17 Відповісти
Как оригинально рулит этот новый слуга кучер - не правда ли господа. Сертификат вакцинирования с успехом заменят практически все валюты, ну окромя разве юаня да обосраного расийского *****.
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12.05.2021 11:52 Відповісти
 
 