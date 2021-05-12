Крім "вакцинних" сертифікатів будуть і інші варіанти для перетину кордону ЄС, - заступник голови МОЗ Кучер

Вакцинний талон не буде панацеєю для перетину кордонів, ЄС може запропонувати й інші варіанти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"Крім сертифікатів, я думаю, будуть і інші шляхи (вирішення того. - Ред.), яким чином можна буде перетинати кордони ЄС", - сказав він на брифінгу в середу.

Кучер зазначив, що вакцинні сертифікати в Україні точно будуть, але це не станеться швидше, ніж у ЄС, "бо ми лише підключаємося до цієї системи".

Він зазначив, що наразі немає рішення, чи треба буде робити тести на COVID-19 для перетину кордонів ЄС у разі, якщо немає сертифіката.

"Нікого зобов'язувати робити ці сертифікати поки що не планується, але точно із сертифікатами зручніше буде перетинати кордон. Ми вже відчуваємо, що така тенденція є, і Україна, як частина цивілізованого світу, долучиться до цього", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У МОЗ просять повідомляти про випадки COVID-вакцинації позачергово: Цього не має бути. ВIДЕО

Кучер зазначив, що сертифікат попередньо видаватиметься через застосунок "Дія".

"Планується, що сертифікат можна буде роздрукувати й отримати в паперовому вигляді, наприклад, через Центр надання адміністративних послуг, але рішення фінального поки що немає", - сказав він.