УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4404 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниПодії Агресія Росії проти України
5 467 7
Держприкордонслужба (4341) Зеленський (17456) консульство (266) нагорода (1105) поранення (2658) Санкт-Петербург (249)

Зеленський нагородив прикордонника Пронька, пораненого під час нападу в Генконсульстві України в Санкт-Петербурзі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Зеленський нагородив прикордонника Пронька, пораненого під час нападу в Генконсульстві України в Санкт-Петербурзі

Президент України звідзначив офіцера-прикордонника, який дістав ножові поранення під час виконання обов'язків у Генконсульстві України в Санкт-Петербурзі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

Капітан Дмитро Пронько нагороджений медаллю "За бездоганну службу" III ступеня відповідно до Указу Президента України 182/2021 про відзначення державними нагородами України.

Також читайте: Росіянина Смоленського, який напав на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі, відправили в СІЗО

Нагадаємо, що 19 лютого цього року в Санкт-Петербурзі, в Генеральному консульстві України, на військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав чоловік з ножем. Він завдав прикордоннику декілька ножових поранень. Росіянин без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця одразу, щойно йому відчинили двері. Лише завдяки реакції прикордонника, нанесені йому поранення виявилися несмертельними. Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому первинну медичну допомогу.

Наразі військовослужбовець почувається добре та продовжує виконувати службові обов’язки.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вони вважаються погранцами, коли чатують на дверях посольств? прикольно.
показати весь коментар
12.05.2021 11:08 Відповісти
Як би ти мав клепку в голові, то знав би що територія посольства вважається українською територією. Тому там і погранець.
показати весь коментар
12.05.2021 11:12 Відповісти
Американські посольства охороняє спецназ. Чому взагалі досі не розірвані дипломатичні відносини з агресором? Ці поранення українського прикордонника це відповідальність влади, яка не евакуювала українські диппредставництва з території агресора!
показати весь коментар
12.05.2021 11:40 Відповісти
Ну. типа, посольство - это территория того государства. Работа блатная, конечно. на фоне остальных пограничников.
показати весь коментар
12.05.2021 11:12 Відповісти
Не очень понятно, за что его наградили. По этой логике нужно награждать военнослужащих, которые травмировались, когда перевернулись на машине. Зеленский наградил пограничника Пронько, раненого при нападении в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 4860
показати весь коментар
12.05.2021 11:11 Відповісти
И наказать за нарушение требований при контакте с животными ...намордник , поводок и строгий ошейник обязательны для посетителей с двуглавой курицей-мутантом на паспортине.
показати весь коментар
12.05.2021 11:11 Відповісти
Очередная пиар-акция пианиста! В чем заслуга офицера ? Удачно увернулся или вступил в схватку и обезоружил нападающего? Остался жив -молодец ,но героизма он не проявлял. НЕЛЬЗЯ ОБЕСЦЕНИВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ!
показати весь коментар
12.05.2021 11:42 Відповісти
 
 