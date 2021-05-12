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РФ не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від кордону України: техніка залишається, перекидається лише особовий склад, - Таран

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РФ не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від кордону України: техніка залишається, перекидається лише особовий склад, - Таран

Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від кордону України, повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

"За даними, які я отримав сьогодні вранці, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від нашого кордону. Зокрема, ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки, інформацією, яку ми отримуємо від розвідок наших західних партнерів, - Росія дуже повільно відводить війська. Відводить - це так, але дуже повільно, і те, що вони обіцяли до травня вже відвести війська, не відповідає дійсності", - сказав він на спеціальній сесії Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таран зазначив, що наразі відведена кількість військ становить приблизно 4 тис. військовослужбовців.

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"Водночас важливо зазначити, що на нашому північному кордоні з РФ техніка залишається, відводять лише війська, а ми знаємо, що головним чинником, який не так швидко дає змогу пересувати війська, є необхідність пересування техніки. Тому якщо техніка залишається, перекидання особового складу не становить значної складності", - додав він.

Автор: Наталя Джума
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"РФ не спешит выполнять свои обещания"? Какая неожиданность! Просто невероятно!
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12.05.2021 10:58 Відповісти
что можно было рашистам верить , АБСУРД
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12.05.2021 11:11 Відповісти
кацапу вірити, себе не поважати
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12.05.2021 10:58 Відповісти
А дегенератина в видосике сказала, что кацапов вже нема
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12.05.2021 10:59 Відповісти
Коли це лапті виконували свої обіцянки?
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12.05.2021 11:01 Відповісти
Обіцянки цяцянки.
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12.05.2021 11:02 Відповісти
Ну а вы нам решили об этом рассказать ,после того ,как вас амеры мордой в это дерьмо ткнули вчера
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12.05.2021 11:03 Відповісти
Эта угроза будет висеть над Украиной постоянно. Пока 1) просто не сдохнет замочившись в сортире Путинило 2) пока в РФ к власти придут более нормальные люди из гражданских 3) пока Украина не вступит в ЕС и НАТО 4) а скорее всего когда на месте РФ будет 25 -30 отдельных государств не очень дружелюбно относящихся друг к другу, а захваченные исконные земли соседей вернутся " в родную гавань". ( Абхазия, Юж. Осетия, Приднестровье, Крым, Севастополь, ОРДЛО, Карабах, Курилы ( все), Карелия ( Выборг), Дальний восток. ( юж. часть), Тува и т.д.)
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12.05.2021 11:13 Відповісти
поляскав таран язиком і що від цього змінилося?
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12.05.2021 14:16 Відповісти
 
 