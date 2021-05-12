Загрози наступу Росії з території Білорусі поки немає: у разі необхідності у нас розроблені певні плани, - Таран

Україна поки не вбачає загрози наступу Росії з території Білорусі, але у Генерального штабу Збройних сил є план реагування на такий випадок, повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

"Ми дуже ретельно відстежуємо ситуацію. Безумовно, враховуємо і таку можливість вторгнення російських військ - з білоруського напрямку або поширення військової агресії через територію Білорусі. Але станом на зараз безпосередніх загроз ми не вбачаємо. У той же час у разі потреби у нас розроблені Генеральним штабом певні плани, і ми знаємо, що робити, якщо ми побачимо ознаки створення групування збройних сил, яке може бути застосоване через територію Білорусі для нападу на Україну", - сказав Таран на спеціальній сесії всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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