УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4397 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
801 7
Білорусь (5969) кордон (3111) Росія (47229) Таран Андрій (260)

Загрози наступу Росії з території Білорусі поки немає: у разі необхідності у нас розроблені певні плани, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Загрози наступу Росії з території Білорусі поки немає: у разі необхідності у нас розроблені певні плани, - Таран

Україна поки не вбачає загрози наступу Росії з території Білорусі, але у Генерального штабу Збройних сил є план реагування на такий випадок, повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

"Ми дуже ретельно відстежуємо ситуацію. Безумовно, враховуємо і таку можливість вторгнення російських військ - з білоруського напрямку або поширення військової агресії через територію Білорусі. Але станом на зараз безпосередніх загроз ми не вбачаємо. У той же час у разі потреби у нас розроблені Генеральним штабом певні плани, і ми знаємо, що робити, якщо ми побачимо ознаки створення групування збройних сил, яке може бути застосоване через територію Білорусі для нападу на Україну", - сказав Таран на спеціальній сесії всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від кордону України: техніка залишається, перекидається лише особовий склад, - Таран

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
План это то что курят, или все таки на бумаге?
показати весь коментар
12.05.2021 11:04 Відповісти
Беларусь и раша одно и то же .
показати весь коментар
12.05.2021 11:07 Відповісти
Ніфіга у вас нема.
показати весь коментар
12.05.2021 11:08 Відповісти
и планы, и дорожки
Загрози наступу Росії з території Білорусі поки немає: у разі необхідності у нас розроблені певні плани, - Таран - Цензор.НЕТ 9271
показати весь коментар
12.05.2021 12:23 Відповісти
перемагають дії, а не плани
показати весь коментар
12.05.2021 12:47 Відповісти
цікаво, шо за план? зустрічати з хлібом-сіллю і концертом Зеленського?
показати весь коментар
05.06.2021 14:47 Відповісти
 
 