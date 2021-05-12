Встановлено загибель 34 дітей унаслідок конфлікту на Донбасі, майже 100 поранено, 18 - отримали інвалідність, - Мамедов

За даними на цей момент, від початку збройного конфлікту на Донбасі встановлено ​​загибель 34 дітей у Луганській і Донецькій областях.

Про це заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У Луганській і Донецькій областях на цей момент встановлено ​​загибель 34 дітей, поранених - майже 100. Інвалідність отримали 18", - уточнив він.

"Насправді, діти війни - це дуже трагічна і болюча проблема, яку ми вивчаємо в межах нашої координації з правоохоронними органами. За офіційними даними, понад 33 тисячі дітей мають статус постраждалих. До речі, знаєте, що зараз дає статус потерпілого? Безкоштовне харчування в школі", - підкреслює заступник генпрокурора.

За інформацією Мамедова, на лінії зіткнення проживають приблизно 37 тисяч дітей.

"Уже зараз потрібно думати, як вони будуть інтегровані в мирне життя. Відповіді на ці питання міг би дати інструмент перехідного правосуддя, проєкт концепції якого перебуває на розгляді в Офісі Президента", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю із заступником генпрокурора Гюндузом Мамедовим читайте тут.

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