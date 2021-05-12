Ляшко про COVID-вакцинацію 50% громадян до 24 серпня: "Потенційно ми її можемо виконати"
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Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати мету з вакцинації від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня. Таке завдання поставив президент Володимир Зеленський.
Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, МОЗ розписав, скільки потрібно робити щеплень щомісяця - 5,6 млн.
"Перевірили наші потужності, коли надійшло 364 тис. доз вакцини AstraZeneca. На початку великодніх свят відкрилося 1700 пунктів вакцинації - за ці два дні провели 70 тис. і 74 тис. щеплень. Тобто, система здатна робити близько 100 тис. щеплень на добу . Це тільки з задіяними пунктами щеплень, яких відкрилося 60%", - зазначив заступник міністра.
Ляшко підкреслив, що після задіяння всіх 3200 пунктів щеплень і 500 мобільних бригад кількість щеплень значно зросте. Також в планах міністерства - відкрити в містах-мільйонниках центри щеплень.
"Наша спроможність – це робити близько 10 млн щеплень на місяць. Наразі лише питання в доступності та наявності вакцин. Президент поставив задачу знайти можливості і наблизити постачання, щоб організувати максимально щеплення до Дня Незалежності – є ціль вакцинувати 50%. Потенційно ми її можемо виконати, будемо намагатися виконати шляхом пришвидшення і пошуку нових доставок", - заявив заступник голови МОЗ.
Україна також звернулася до COVAX, щоб розглянути можливість пріоритезувати поставки вакцин саме на червень.
"Будемо робити все для того, щоб виконати доручення, яке дали президент і прем'єр-міністр України. (Точної) цифри (вакцинованих. - Ред.) не можемо назвати, будемо робити все, щоб вакцинувати якомога більше людей", - зазначив заступник міністра.
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До 24 серпня, серйозно? Чому не до 30-го? Щоб Бубочка відзвітував про "перемогу" над коронавірусом до свята?
Чим вакцинувати, какаяразінца, головне відсотки?Намалюєте. Вам, не звикати.
Таким довбаним совком, за 30 років Незалежності, не страждав ніхто, окрім "найвеличнішого мАлАдого лідера" Вави Зеленского.