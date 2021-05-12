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Ляшко про COVID-вакцинацію 50% громадян до 24 серпня: "Потенційно ми її можемо виконати"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ляшко про COVID-вакцинацію 50% громадян до 24 серпня:

Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати мету з вакцинації від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня. Таке завдання поставив президент Володимир Зеленський.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, МОЗ розписав, скільки потрібно робити щеплень щомісяця - 5,6 млн.

"Перевірили наші потужності, коли надійшло 364 тис. доз вакцини AstraZeneca. На початку великодніх свят відкрилося 1700 пунктів вакцинації - за ці два дні провели 70 тис. і 74 тис. щеплень. Тобто, система здатна робити близько 100 тис. щеплень на добу . Це тільки з задіяними пунктами щеплень, яких відкрилося 60%", - зазначив заступник міністра.

Також читайте: Україна розробляє три вакцини проти COVID-19, - Ляшко

Ляшко підкреслив, що після задіяння всіх 3200 пунктів щеплень і 500 мобільних бригад кількість щеплень значно зросте. Також в планах міністерства - відкрити в містах-мільйонниках центри щеплень.

"Наша спроможність – це робити близько 10 млн щеплень на місяць. Наразі лише питання в доступності та наявності вакцин. Президент поставив задачу знайти можливості і наблизити постачання, щоб організувати максимально щеплення до Дня Незалежності – є ціль вакцинувати 50%. Потенційно ми її можемо виконати, будемо намагатися виконати шляхом пришвидшення і пошуку нових доставок", - заявив заступник голови МОЗ.

Україна також звернулася до COVAX, щоб розглянути можливість пріоритезувати поставки вакцин саме на червень.

"Будемо робити все для того, щоб виконати доручення, яке дали президент і прем'єр-міністр України. (Точної) цифри (вакцинованих. - Ред.) не можемо назвати, будемо робити все, щоб вакцинувати якомога більше людей", - зазначив заступник міністра.

Читайте також: Словаччина призупинила використання вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Наверное распылять планируют?
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12.05.2021 11:11
+7
фантазьор, ти меня називала...фантазьор Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 4085
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12.05.2021 11:12
+4
Брешуть і не посміхнуться. Навчилися у шмарклі. Скільки часу це ще терпіти?
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12.05.2021 11:14
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Наверное распылять планируют?
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12.05.2021 11:11 Відповісти
Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 1168

Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 9315

Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 3246
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12.05.2021 11:20 Відповісти
фантазьор, ти меня називала...фантазьор Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 4085
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12.05.2021 11:12 Відповісти
Брешуть і не посміхнуться. Навчилися у шмарклі. Скільки часу це ще терпіти?
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12.05.2021 11:14 Відповісти
Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 6506
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12.05.2021 11:15 Відповісти
От же Ляшко безграмотный... Слово "потенциально" в твоих высказываниях правильно надо писать "импотентно". Понабирают санитаров на должности врачей, блн.
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12.05.2021 11:15 Відповісти
А фактически? Песдун ты, Ляшко.
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12.05.2021 11:16 Відповісти
пятилетку за два года.... где-то я это уже слышал ))))
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12.05.2021 11:16 Відповісти
Многие уже переболели . Надо ли им прививаться ?
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12.05.2021 11:19 Відповісти
При официальной записи на вакцинацию 500 тыс. а при населении в 40 миллионов это завышено оптимистические фантазии. Тут же не вопрос даже в наличии вакцины. Вопрос в ее общепризнанном качестве, безопасности и эффективности перед новыми и новыми штаммами , вопрос о готовности населения в принципе проходить вакцинацию, и еще не мало значимый нюанс - все люди имеющие даже косвенное отношение к медицине всех форм собственности еще не привиты да по моему и не очень жаждут этого. А это как сигнал всем остальным, как тест своего рода.
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12.05.2021 11:21 Відповісти
Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 3348
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12.05.2021 11:22 Відповісти
Ты шо потерпевшую дегенератину палишь? Она в видосике сказала, что 70%
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12.05.2021 11:26 Відповісти
Совки довбані.
До 24 серпня, серйозно? Чому не до 30-го? Щоб Бубочка відзвітував про "перемогу" над коронавірусом до свята?
Чим вакцинувати, какаяразінца, головне відсотки?Намалюєте. Вам, не звикати.
Таким довбаним совком, за 30 років Незалежності, не страждав ніхто, окрім "найвеличнішого мАлАдого лідера" Вави Зеленского.
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12.05.2021 11:29 Відповісти
Потенциально у ляшко стоит , а на деле ....
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12.05.2021 12:20 Відповісти
Потэнциально я внебрачный внук Елизаветы 2!
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12.05.2021 13:14 Відповісти
Совковая мерзкая привычка все делать к праздничным датам. Не помню, чтобы Кучма, Ющенко или даже одиозный Янукович такое устраивали, не говоря уже о том, что "при Порохе такой хy@ни не было". А это зеленое падло, которому при развале совка было 13 лет, брежневские замашки повторяет, сцарь долбаный
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12.05.2021 22:45 Відповісти
 
 