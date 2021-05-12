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Новини Політика України
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Приватизація "Мотор Січі": ексголові ФДМ Прядку висунули підозру - суд звільнив його від відповідальності через закінчення термінів давності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Приватизація

Колишньому очільнику Фонду державного майна Володимиру Прядку висунули підозру в недбалості через проведення приватизації "Мотор Січі" в 1993 році. Печерський районний суд Києва звільнив його від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності.

Про це свідчить рішення суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Прядко в 1991 році став першим в історії незалежної України головою Фонду держмайна. Він обіймав цю посаду до серпня 1994 року.

У червні 1993 року він дозволив приватизацію колишнього державного заводу "Моторобудівник" у Запоріжжі, який був перейменований на "Мотор Січ".

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За версією слідства, яке почалося тільки в поточному році, під час приватизації заводу було допущено низку незаконних дій.

Так, глава Фонду держмайна Прядко на місяць затягнув з термінами формування комісії з приватизації, а також незаконно призначив представником ФДМ в інвентаризаційній комісії гендиректора "Мотор Січі".

Крім того, слідство вважає, що сама інвентаризація була проведена з порушенням норм і регламентів і з заниженням вартості активів підприємства.

Попри порушення, Прядко затвердив пакт оцінки майнового комплексу із заниженими показниками, а потім затвердив план приватизації.

"Висновком від 16.03.2021 фахівців Державної аудиторської служби встановлено порушення передприватизаційного і приватизаційного процесу ДП "Мотор Січ" через мінімізацію вартості приватизації державного майна, заниження розміру статутного фонду у більш ніж 30 разів, чим державі завдано збитків (шкоди) в розмірі не менше, ніж на суму 18 372 587 857 гривень", - сказано в судовому рішенні.

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Термін притягнення до відповідальності за цей злочин становить 5 років, і він закінчився.

У зв'язку з цим наприкінці квітня Печерський суд розглянув клопотання про звільнення Володимира Прядка від кримінальної відповідальності. Сам обвинувачений своєї провини в злочині не визнав, але клопотання підтримав. Він мотивував це літнім віком (73 роки) і незадовільним станом здоров'я

У результаті суд ексглаву ФДМ звільнив від кримінальної відповідальності й закрив справу проти нього.

Нагадаємо, у березні 2021 року секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що "Мотор Січ" незабаром перейде у держвласність. Пізніше президент Володимир Зеленський ввів у дію це рішення РНБО.

Антимонопольний комітет України відхилив четверту заявку китайських інвесторів на концентрацію контрольного пакета акцій "Мотор Січі", подану наприкінці 2020 року, у зв'язку з уведенням у січні 2021 року санкцій проти них рішенням РНБО й указом президента.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
поцы *** красноперые хитрожопые! всю Украину разворовали, а теперь они ***** не при делах, несварение желудков уже у них... Приватизація "Мотор Січі": ексголові ФДМ Прядку висунули підозру - суд звільнив його від відповідальності через закінчення термінів давності - Цензор.НЕТ 8338..
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12.05.2021 11:43
+5
Пора уже дедушка Богуслаева брать за шкирку и тянуть до Деда Лукьяна!
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12.05.2021 11:34
+3
грудня 1991 по 19 липня 1994 - перЗедентом был Леонид Макарович Кравчук - старая коммуняцкая шлюха!..

скажите, кто поверит что решение о приватизации "МоторСич" вопрос прошло мимо Кравчука?!..
PS решение о приватизации "МС" біло принято в 1993 году..

может быть ГенПрокуратуре предъявить "пидозру" старой суке Кравчуку за подрыв обороноспособности Украины и за госизмену?!
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12.05.2021 11:45
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Всё прекрасно в заголовке к этой новости! Этакий срез эпохи.
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12.05.2021 11:30 Відповісти
Пора уже дедушка Богуслаева брать за шкирку и тянуть до Деда Лукьяна!
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12.05.2021 11:34 Відповісти
уголовная ладно, но материальная ответственность, как же...?
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12.05.2021 11:43 Відповісти
поцы *** красноперые хитрожопые! всю Украину разворовали, а теперь они ***** не при делах, несварение желудков уже у них... Приватизація "Мотор Січі": ексголові ФДМ Прядку висунули підозру - суд звільнив його від відповідальності через закінчення термінів давності - Цензор.НЕТ 8338..
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12.05.2021 11:43 Відповісти
грудня 1991 по 19 липня 1994 - перЗедентом был Леонид Макарович Кравчук - старая коммуняцкая шлюха!..

скажите, кто поверит что решение о приватизации "МоторСич" вопрос прошло мимо Кравчука?!..
PS решение о приватизации "МС" біло принято в 1993 году..

может быть ГенПрокуратуре предъявить "пидозру" старой суке Кравчуку за подрыв обороноспособности Украины и за госизмену?!
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12.05.2021 11:45 Відповісти
Там Кучма этой приватизацией руководил--он был премьер-министром и друганил с богуслаевым.
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13.05.2021 01:49 Відповісти
Самое главное - виноватых-то нет. Кто не успел - тот опоздал.
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12.05.2021 11:53 Відповісти
Кто бы сомневался
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12.05.2021 12:20 Відповісти
А китайцам кто разрешил продавать в 2016 году?
Срок давности еще не истек, поэтому не будем задавать глупых вопросов. Приватизація "Мотор Січі": ексголові ФДМ Прядку висунули підозру - суд звільнив його від відповідальності через закінчення термінів давності - Цензор.НЕТ 456
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12.05.2021 12:23 Відповісти
5 лет, истёк.
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12.05.2021 12:28 Відповісти
Богуслаев продал свою часть кетайцам, по кетайским понятиям покупатель обладает всеми "достоинствами" мошенника, его там на родине тягают за уши. Мошенник украинский (Янек и богуслаев) встретили мошенника кетайского, а почему так долго - кетайский мошенник искал лохов в Кетае. И нашел, деньги заплатили только через три года.
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12.05.2021 13:36 Відповісти
 
 